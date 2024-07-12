Сайты знакомств при активном использовании вызвали привыкание

Социальные психологи МПСУ провели исследование и анализ компонентов эмоциональной близости мужчин и женщин, активно использующих сервисы знакомств, и сравнили их показатели с теми, кто не имеет подобного опыта. Выяснилось, что активные пользователи сайтов и приложений для знакомств менее склонны к длительным и стабильным отношениям и проявляют значимо большую готовность к разрыву их текущих отношений ради новой попытки.

Сегодня наблюдается недостаточное понимание сути эмоциональной близости в романтических отношениях. При этом она — значимый фактор полноценных и гармоничных отношений между партнерами. Рост числа пользователей специализированных сайтов и приложений для знакомств, а также увеличение частоты их использования с целью поиска романтических отношений, обнажают вопросы о возможных искажениях в восприятии партнера и отношений в целом, а также о нарушениях в процессах развития эмоциональной близости между мужчиной и женщиной.

Эмоциональная близость включает в себя достаточно широкую область чувственных переживаний, таких как совместные досуг и времяпрепровождение партнеров, открытые доверительные разговоры, обмен опытом и мнениями, забота друг о друге, проявление нежности, как физически, так и ментально. Все эти факторы объединяет особое неподдельное переживание партнерами некой общности.

Магистром МПСУ Калининой Екатериной под руководством кандидата психологических наук, доцента Корж Елены Михайловны среди 183 человек в возрасте 24–35 лет было отобрано для исследования 40 мужчин и женщин. Обязательным условием был тот факт, что как сам участник, так и его партнёр в текущих отношениях определяют себя как пару. Полученная выборка была поровну разделена на две группы по 10 мужчин и 10 женщин в каждой. Первая из них состояла из представителей активных пользователей сервисов знакомств. Вторая включала людей без подобного опыта.

Результаты сравнительного анализа участников двух групп показали, что активное использование сайтов и приложений для знакомств значительно влияет на восприятие текущего или будущих потенциальных партнеров и удовлетворенность романтическими отношениями. Мужчины и женщины этой группы демонстрируют низкие показатели самораскрытия и доверия к своим избранникам. Участники без существенного опыта онлайн-знакомств выше оценивают уникальность своего партнера, его соответствие ожиданиям и предъявляемым к нему требованиям, а также показывают значительно большую удовлетворенность своими текущими отношениями.

Среди женщин, активно использующих сайты и приложения для знакомств, замечена тенденция к тревожному типу привязанности, а также более высокий уровень эмоциональной близости с партнером, чем у мужчин той же группы. Последние продемонстрировали склонность к избегающему типу привязанности, что дает основания считать, что большинство из них испытывает значительный дискомфорт при эмоциональном сближении с партнёром и формировании взаимозависимости.

У активных пользователей сервисов знакомств также присутствует заниженный уровень удовольствия, получаемого от романтических отношений, что оказывает влияние на их стабильность. Познакомившиеся в сети мужчины и женщины, в целом, готовы к разрыву в любой момент, в отличии от контрольной группы, которая показывала желание сохранить текущие отношения.

Таким образом, исследование МПСУ показало, что высокая активность молодых мужчин и женщин на сервисах знакомств приводит к низким оценкам уникальности текущего партнера, его соответствия ожиданиям и предъявляемым к нему требованиям, а также удовлетворенности текущими отношениями. Это ведет к неудовлетворительным значениям уровня самораскрытия перед партнёром и доверия к нему. Все эти факторы снижают удовольствие от романтических отношений и являются причиной высокой готовности партнеров к их разрыву.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

МПСУ 6 статей Московский психолого-социальный университет (МПСУ) — негосударственное высшее учебное заведение. За почти тридцатилетнюю историю университетом подготовлено почти 60 тыс. специалистов. Направления подготовки связаны с психологией и социальными науками. Обучение студентов осуществляется в Институте психологии на факультетах социальной психологии и управления человеческими ресурсами, а также на факультетах психолого-педагогического и специального образования, юриспруденции и экономическом. В 2023 году по результатам исследования HeadHunter выпускники МПСУ вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов среди аналогичных факультетов московских вузов.