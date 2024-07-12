  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 минут назад
МПСУ
35

Сайты знакомств при активном использовании вызвали привыкание

4.5

Социальные психологи МПСУ провели исследование и анализ компонентов эмоциональной близости мужчин и женщин, активно использующих сервисы знакомств, и сравнили их показатели с теми, кто не имеет подобного опыта. Выяснилось, что активные пользователи сайтов и приложений для знакомств менее склонны к длительным и стабильным отношениям и проявляют значимо большую готовность к разрыву их текущих отношений ради новой попытки.

МПСУ
# женщины
# мужчины
# отношения
# привыкание
# сайты знакомств
поцелуй
Психологи выяснили, что сайты знакомств при активном использовании вызывают привыкание / © Cassie Lopez, Unsplash

Сегодня наблюдается недостаточное понимание сути эмоциональной близости в романтических отношениях. При этом она — значимый фактор полноценных и гармоничных отношений между партнерами. Рост числа пользователей специализированных сайтов и приложений для знакомств, а также увеличение частоты их использования с целью поиска романтических отношений, обнажают вопросы о возможных искажениях в восприятии партнера и отношений в целом, а также о нарушениях в процессах развития эмоциональной близости между мужчиной и женщиной.

Эмоциональная близость включает в себя достаточно широкую область чувственных переживаний, таких как совместные досуг и времяпрепровождение партнеров, открытые доверительные разговоры, обмен опытом и мнениями, забота друг о друге, проявление нежности, как физически, так и ментально. Все эти факторы объединяет особое неподдельное переживание партнерами некой общности.

Магистром МПСУ Калининой Екатериной под руководством кандидата психологических наук, доцента Корж Елены Михайловны среди 183 человек в возрасте 24–35 лет было отобрано для исследования 40 мужчин и женщин. Обязательным условием был тот факт, что как сам участник, так и его партнёр в текущих отношениях определяют себя как пару. Полученная выборка была поровну разделена на две группы по 10 мужчин и 10 женщин в каждой. Первая из них состояла из представителей активных пользователей сервисов знакомств. Вторая включала людей без подобного опыта.

Результаты сравнительного анализа участников двух групп показали, что активное использование сайтов и приложений для знакомств значительно влияет на восприятие текущего или будущих потенциальных партнеров и удовлетворенность романтическими отношениями. Мужчины и женщины этой группы демонстрируют низкие показатели самораскрытия и доверия к своим избранникам. Участники без существенного опыта онлайн-знакомств выше оценивают уникальность своего партнера, его соответствие ожиданиям и предъявляемым к нему требованиям, а также показывают значительно большую удовлетворенность своими текущими отношениями.

Среди женщин, активно использующих сайты и приложения для знакомств, замечена тенденция к тревожному типу привязанности, а также более высокий уровень эмоциональной близости с партнером, чем у мужчин той же группы. Последние продемонстрировали склонность к избегающему типу привязанности, что дает основания считать, что большинство из них испытывает значительный дискомфорт при эмоциональном сближении с партнёром и формировании взаимозависимости.

У активных пользователей сервисов знакомств также присутствует заниженный уровень удовольствия, получаемого от романтических отношений, что оказывает влияние на их стабильность. Познакомившиеся в сети мужчины и женщины, в целом, готовы к разрыву в любой момент, в отличии от контрольной группы, которая показывала желание сохранить текущие отношения.

Таким образом, исследование МПСУ показало, что высокая активность молодых мужчин и женщин на сервисах знакомств приводит к низким оценкам уникальности текущего партнера, его соответствия ожиданиям и предъявляемым к нему требованиям, а также удовлетворенности текущими отношениями. Это ведет к неудовлетворительным значениям уровня самораскрытия перед партнёром и доверия к нему. Все эти факторы снижают удовольствие от романтических отношений и являются причиной высокой готовности партнеров к их разрыву.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МПСУ
6 статей
Московский психолого-социальный университет (МПСУ) — негосударственное высшее учебное заведение. За почти тридцатилетнюю историю университетом подготовлено почти 60 тыс. специалистов. Направления подготовки связаны с психологией и социальными науками. Обучение студентов осуществляется в Институте психологии на факультетах социальной психологии и управления человеческими ресурсами, а также на факультетах психолого-педагогического и специального образования, юриспруденции и экономическом. В 2023 году по результатам исследования HeadHunter выпускники МПСУ вошли в число наиболее высокооплачиваемых специалистов среди аналогичных факультетов московских вузов.
Показать больше
МПСУ
# женщины
# мужчины
# отношения
# привыкание
# сайты знакомств
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Система образования в странах Африки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Тысяча и один муравей
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Как читать средневековые тексты: полуустав
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Экскурсия
13 Июл
Бесплатно
«Союз» – космический долгожитель
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Солнце и другие звезды
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июл
1000
Почему мужчины и женщины умирают в разном возрасте
Medio Modo
Москва
Лекция
13 Июл
Бесплатно
Как земной транспорт помогает в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Как устроена собака?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
15 Июл
500
Почему доказательная медицина это выгодно?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:09
Татьяна

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.

Геология
# Австралия
# катархей
# литосфера
# тектоника плит
Вчера, 12:45
Татьяна

Астрономы нашли ближайшую к Солнечной системе планету с океаном

Открытая недавно планета LHS 1140 b заинтересовала ученых как потенциально обитаемая. В новой работе канадские исследователи подтвердили, что это, скорее всего, мир с теплым океаном, окутанным насыщенной азотом атмосферой.

Астрономия
# Tess
# зона обитаемости
# Космический телескоп Джеймса Уэбба NASA зафиксировал необычайно большое образование
# Солнечная система
# Суперземля
# экзопланета
Позавчера, 19:14
Дарья Г.

Астрономы нашли черную дыру в ядре поглощенной Млечным Путем галактики

За 13 миллиардов лет своей истории наш Млечный Путь поглотил как минимум шесть других галактик, а скорее всего, больше десяти. И вот ученые нашли «замерзшее во времени» ядро одной из них — черную дыру средней массы.

Астрономия
# центр галактики
# черная дыра
# черные дыры промежуточной массы
# шаровое скопление
Позавчера, 12:09
Татьяна

Движение плит на Земле состарили на 600 миллионов лет

Ученые из Китая проанализировали состав древнейших цирконов с помощью машинного обучения. В этих минералах хранится информация о процессах в недрах планеты. По мнению авторов нового исследования, все указывает на то, что перемещения плит в литосфере происходили уже в катархее, 4,2 миллиарда лет назад, то есть гораздо раньше предыдущих оценок.

Геология
# Австралия
# катархей
# литосфера
# тектоника плит
8 июля
Полина Меньшова

Антидепрессивный эффект физических упражнений объяснили с научной точки зрения

Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.

Медицина
# ангедония
# депрессия
# физическая активность
# физические упражнения
9 июля
Татьяна

Ученые показали, что происходит в мозгу любознательного человека

Если человек не может однозначно интерпретировать какое-то визуальное явление, у него возникает желание рассмотреть его получше. Американские ученые впервые продемонстрировали, что происходит в этот момент в мозге.

Биология
# головной мозг
# нейровизуализация
# поведение
# познание
# фМРТ
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 56

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно