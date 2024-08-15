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Россияне с высоким уровнем цифровой грамотности чаще настаивают на ужесточении наказания за утечку данных, чем остальные
Более двух третей респондентов (68,3 процента) высоко оценивают риски утечки персональных данных и мошенничества с их использованием при цифровизации госуправления. А каждый второй опрошенный считает недостаточной ответственность виновных в утечке. Такие данные приводят эксперты Центра технологий государственного управления и Центра социально-политического мониторинга Президентской академии.
Всего было опрошено 2000 человек в возрасте от 18 лет в 50 субъектах страны. По данным опроса, немного чаще на недостаточную ответственность обращают внимание мужчины (53,4 процента), жители столичных, краевых, областных центров (54,5 процента), респонденты с высшим образованием (55,3 процента), занятое население, особенно работодатели (58,2%) и занятые частной практикой (59,9 процента).
Что касается уверенности в достаточности ответственности виновных за утечку персональной информации, то лидером по этому показателю выступают студенты: среди них эта доля составляет 46,6 процента.
Авторы исследования обращают внимание: чем выше у респондентов уровень цифровой грамотности (цифровых навыков), тем чаще они обращают внимание на недостаточность ответственности виновных в утечке персональных данных. Например, среди отпрошенных с низким уровнем цифровой грамотности (навыки работы в интернете полностью отсутствуют или нужна помощь родственников, знакомых), доля считающих недостаточной ответственность виновных в утечке персональной информации составляет 41,6 процента.
Среди опрошенных со средним уровнем цифровой грамотности (довольно часто сталкиваются со сложностями) такая позиции прослеживается уже у 48,5 процента. С высоким (являются продвинутыми пользователями или имеют базовые навыки, но иногда сталкиваются со сложностями) – у 55,4 процента.
«В целом, чем чаще респонденты используют различные способы цифрового взаимодействия с государственными органами и учреждениями, тем чаще они обращают внимание на недостаточность ответственности виновных в утечке персональной информации. В этой связи можно предположить, что дальнейшее развитие цифровых технологий и вовлечение населения в цифровое пространство будет обострять вопросы утечки персональных данных и определять необходимость поиска со стороны государства дополнительных мер по обеспечению их защиты», – считают авторы исследования.
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