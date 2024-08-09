Дыбом встали: ученые Пермского Политеха рассказали, что такое мурашки по коже

Что общего у человека и дикобраза? Зачем нам мурашки и можем ли мы их контролировать? Какие болезни приводят к гусиной коже? Как быстро избавиться от неприятных ощущений, когда отсидел ногу или затекла рука? В чем секрет самого популярного массажера для головы? Об этом рассказывают ученые Пермского Политеха.

Одна из основных причин появления мурашек – сильные эмоции, которые могут быть как отрицательными (из-за чувства страха), так и положительными, например, от прослушивания музыки или прикосновений другого человека. Ощущения ползающих по коже мурашек чаще всего возникают в области тела, где расположено больше нервных окончаний – руки, голени, но их практически не бывает, например, в районе бедер.

«Любое сильное воздействие на чувства, приводящее к формированию ярких эмоций, приводит к возникновению мурашек. Однако у каждого человека процесс возбуждения нервной системы индивидуален, чувствительность нервных окончаний и движение нервного импульса воспринимается организмом по-разному. То, что вызывает подобную реакцию у одного человека, не значит, что такие же ощущения испытает другой человек», – говорит Юлия Неверова, когнитивно-поведенческий психолог, преподаватель кафедры социологии и политологии ПНИПУ.

«Состояние, которое описывают как «мурашки», возникает при изменении температуры тела или окружающей среды. Оно появляется, когда сигнал от гипоталамуса, участка головного мозга, который управляет нервной системой человека, передается по нерву к мышце, окружающей корень каждого волоска. Мышца сокращается, и волоски приподнимаются над кожей, так на ней появляются мелкие бугорки, заметные глазом. По-научному это явление называется пиломоторный рефлекс или пилоэрекция», – объясняет Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ.

Пилоэрекция – это рудимитарный рефлекс, доставшийся нам от предков. Он сформировался в те далекие времена, когда древние люди были покрыты густыми волосами по всему телу. Способность «ощетиниваться» позволяла человеку защитить организм от неблагоприятных внешних воздействий. А в животном мире для сохранения жизни особи намеренно увеличивают размер, чтобы испугать в ответ. Так, например, поступают дикобразы, поднимая свои иглы. Сейчас у человека этот рефлекс потерял подобное значение. И стал скорее индикатором эмоционального состояния.

Если мурашки приятны и связаны с расслаблением, то иногда появляется желание вызывать их вновь и вновь. Это отмечают исследователи АСМР – автономной сенсорной меридиональной реакции, которая заключается в мягких ощущениях легкого покалывания и мурашек, распространяющихся от затылка по шее и конечностям. Ученые отмечали случаи, когда люди специально просматривали АСМР-видео для получения мурашек. Движение в кадре таких видео намеренно делают медленным и плавным, а звук – тихим и спокойным. Например, к таким относится полет в космосе среди звезд или плывущая по течению реки лодка. Интересно, что наибольшее значение имеет не то, насколько музыка красивая, а насколько она контрастная.

«Иногда мурашки могут быть связаны с каким-либо травмирующим опытом из прошлого и появляться при любом напоминании аналогичных неприятных условий. Но не стоит это рассматривать как особенность именно мурашек, подобная связь может образоваться почти с любой реакцией организма: кто-то начинает задыхаться, у кого-то повышается частота сердечных сокращений и так далее. Ощущения ползающих мурашек по коже мало зависят от самого человека. Контролировать их невозможно, а сила проявления очень индивидуальна», — рассказывает Юлия Неверова.

Мурашки – не равно гусиная кожа

Гусиная кожа в отличие от мурашек, которые появляются и тут же исчезают, явление постоянное. Это маленькие, чаще всего телесного или коричневатого цвета бугорки на коже человека. Причиной их появления становятся заблокированные волосяные фолликулы, в отверстиях которых скапливается избыточный кератин или секрет сальных желез.

«В эпидермальном слое регулярно происходит обновление клеток, где белок кератин необходим в составе кожи для придания ей и ее «производным» (в том числе волосам) прочности, эластичности и возможности защищаться от внешних воздействий. Слишком активное выделение кератина или кожного сала приводит к их лишнему скоплению в волосяных фолликулах и перекрывает выводные протоки. Из-за этого кожа уплотняется, становится грубой и бугристой, появляется эффект гусиной кожи», – комментирует Екатерина Баньковская.

Некоторые исследования показывают, что гусиная кожа или фолликулярный кератоз проявляется на основе наследственного фактора. Существуют гены, которые регулируют рост и развитие кожи, их мутация может отразиться на коже будущих поколений. Но опасности для жизни человека это не несет. Явление возможно и при дерматологических заболеваниях, например, атопическом дерматите. Бугорки характерны для людей с сухой кожей и недостаточным увлажнением, в зимний период они становятся интенсивнее, в том числе из-за регулярного ношения одежды, плотно прилегающей к телу и создающей дополнительное трение, которое еще больше «стимулирует» кожу обновляться.

Ситуацию смягчат уходовые средства с увлажняющим эффектом, но до их использования лучше записаться на консультацию к врачу-дерматологу. Гусиной кожей человек может покрываться при острых респираторных заболеваниях (ОРЗ), когда резко повышается температура тела и человека знобит. Чтобы уменьшить гусиную кожу в этом случае, достаточно принять жаропонижающие препараты.

Сигнал к болезни

Сами по себе ощущения мурашек по коже появляются чаще и усиливаются с возрастом, когда происходят атрофические изменения кожи, подкожно-жировой клетчатки и нервных волокон. Изменяется чувствительность нервных окончаний и интенсивность движения сигналов по нервным волокнам.

Кроме того, частое появление ползающих мурашек иногда связывают с прогрессированием некоторых заболеваний нервной системы. К ним относят различные невропатии, частичный парез – снижений силы мышц, обусловленное поражением двигательного пути нервной системы или периферического нерва, сдавление или ущемление нерва.

«В случае тяжелых заболеваний (парезы и параличи) врач-невропатолог назначает лекарственные препараты, под действием которых восстанавливается проведение импульса по нервам. Периодически у больного проверяют, есть ли у него тактильные и другие ощущения. Появление мурашек считается положительной динамикой в восстановлении такого больного», – рассказывает Екатерина Баньковская.

Мурашки стимулируют рост волос – правда или миф?

Эксперт Пермского Политеха поясняет, что это миф. Рост волос на теле человека регулируется мужскими и женскими гормонами, которые вырабатываются в организме каждого человека. Но соотношение этих групп гормонов зависит от пола. Чем больше андрогенов (мужских гормонов), тем волосяной покров на теле гуще. Еще одной причиной изменения волосяного покрова на теле может быть нарушение работы эндокринной системы, оно приводит к увеличению волос у женщин на лице, груди, спине, бедрах и животе. На интенсивность роста волос на голове можно повлиять массажем кожи, использованием специальных средств и питанием.

Важно следить за тем, чтобы в ежедневный рацион входили продукты, богатые витаминами А, B и C. К ним относятся, например, тыква и морковь, из зелени – свежие петрушка, укроп и шпинат. Эти продукты предотвратят сухость кожи и ломкость волос. Биотин (B7) содержится в злаковых продуктах, орехах – арахисе, фундуке и миндале, а также в яйцах, печени, авокадо и лососе. Витами С пополняется из цитрусовых, киви и ягод. Он нужен для синтеза коллагена, который отвечает за длину волос.

Массажер «мурашка» – в чем его секрет?

Массаж кожи головы стимулирует микроциркуляцию, с притоком крови приходят питательные вещества, в клетках активизируется их обмен, восстанавливается нормальная работа потовых и сальных желез.

Популярный массажер для головы, выглядящий как венчик с 8-12 проволоками, на конце которых расположены маленькие шарики, так и называют – мурашка. Во время его мягкого скольжения, стимулируются наши нервные окончания, и волна нервных импульсов распространяется по всему организму, что внешне проявляется мурашками по коже. Такое тактильное воздействие улучшает работу органов и структур организма, снимает напряжение, расслабляет тело и при этом ускоряет кровообращение и течение лимфы.

Эксперты считают, что, как и при любом полезном массаже, необходимо соблюдать ряд правил. Во-первых, направление должно идти от макушки вниз, чтобы избежать воздействия против тока лимфы, во-вторых, оно не должно быть слишком интенсивным с давящим воздействием, наоборот, медленным и плавным. Если на голове есть ранки или повреждения, стоит отложить массаж на время, пока они не заживут.

Затекла рука – что делать?

«Иногда покалывание и мурашки возникают у человека, когда он отсидел ногу или долго держал руку на весу, и она затекала. При длительном сдавлении нерва функционирование нервных волокон ухудшается, человек чувствует в этом месте онемение. После удаления сдавливающего воздействия, участок тела «оживает». Восстанавливается кровоток, питание нервных волокон и движение импульса по нервам, так возникает ощущение мурашек. Это переходящее состояние, которое само проходит. Чтобы быстрее избавиться от неприятных ощущений, можно провести легкий точечный массаж», – объясняет Екатерина Баньковская.

Интуиция подскажет

«Мурашки – это физиологическая реакция на внешние стимулы, либо связанная с внешними стимулами. Если человек заметил их появление при интуитивном решении, то он, скорее всего, понимает, что в данной ситуации у него появляется легкое возбуждение нервной системы. Оно и вызывает мурашки. Но не стоит делать вывод о том, что любая ситуация принятия решения будет сопровождаться подобным возбуждением», – рассказывает когнитивно-поведенческий психолог Пермского Политеха Юлия Неверова.

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ПНИПУ 749 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.