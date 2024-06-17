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3 минуты назад
ПНИПУ
4

Разработка Пермского Политеха повысит производительность экскаваторов

4.2

Экскаваторы широко применяются в строительстве зданий и дорог, добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, лесозаготовительной промышленности и других сферах. При работе экскаватора зубья ковша взаимодействуют с грунтом и тем самым разрушают массив. Их нерациональная установка на корпусе и неоптимальный угол резания вызывают увеличение сопротивления земли, появляются дополнительные нагрузки на экскаватор и повышенный износ, что приводит к снижению производительности машины до 40 процентов и больше. Ученые ПНИПУ разрабатывают устройство, которое оптимизирует угол резания зубьями ковша экскаватора на основе сигналов от датчиков положения. Это позволит повысить производительность работ и уменьшит количество простоев.

ПНИПУ
# ковш
# машины
# полезные ископаемые
# экскаваторы
Чертеж экскаватора / © Александр Муравский, ПНИПУ

На разработку выдан патент. Одно из приоритетных направлений развития России на период до 2030 года (согласно стратегии развития России 2030) — создание безопасных и качественных автомобильных дорог. В условиях санкционного давления со стороны иностранных государств импортозамещение в дорожно-строительной, а также горнодобывающей отраслях приобрело особую значимость.

Ученые Пермского Политеха разрабатывают инновационное устройство геометрической оптимизации угла резания зубьями ковша экскаватора. Оно поможет сократить износ оборудования, затраты на топливо, повысит эффективность работы машин, а также их надежность и производительность.

Ключевые конструктивные особенности устройства включают использование современных датчиков положения, которые фиксируют скорость движения острия зубьев. Они позволяют механизму автоматически настраивать угол резания при работе экскаватора без участия машиниста.

«Угол резания – это угол между передней гранью зубьев и вектором скорости их движения. При движении ковша идет расчет этого показателя, если он не соответствует оптимальному – 30-35 градусов, то разработанное устройство его корректирует. Зубья находятся на валу, он с помощью гидроцилиндров в приводе движется и меняет угол резания», – пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры горной электромеханики ПНИПУ Александр Муравский.

Ковш со встроенным устройством предназначен для широкого спектра задач: профилирования, копания, погрузки, разгрузки и перемещения различных материалов. «Гибкость и адаптивность нашего технического решения позволят интегрировать его со многими моделями и марками экскаваторов под разнообразные условия работы. Оптимизация угла резания снизит износ оборудования и расход топлива, что сократит операционные затраты и увеличит срок службы экскаватора», – поделился студент горно-нефтяного факультета, резидент Бизнес-инкубатора «Динамика роста» ПНИПУ Дмитрий Ковалевский.

Также разработка политехников приведет к стабильному и безопасному выполнению земельных работ, снизит риск возникновения аварийных ситуаций и травмирования персонала. «Отечественных аналогов такого автоматического устройства в стране нет. Разработка найдет широкое применение, например, в строительстве дорог, мостов и зданий для выемки грунта при подготовке основания и создания котлованов и траншей, в горнодобывающей промышленности – для разработки рудных месторождений и добычи полезных ископаемых. Кроме того, наше устройство, возможно, заинтересует государственные учреждения, ответственные за развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности на дорогах», – дополнил Александр Муравский.

Устройство геометрической оптимизации угла резания зубьями, разработанное учеными ПНИПУ сократит время на простой и ремонт техники, увеличит объем выполняемых работ за счет оптимизации рабочих режимов экскаватора. А также значительно уменьшит расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования, что поспособствует экономии средств и продлению его срока службы.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# ковш
# машины
# полезные ископаемые
# экскаваторы
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