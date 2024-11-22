Дискуссии на форумах повлияли на поведение частных инвесторов

Новая работа Центра финансовых исследований и анализа данных факультета экономических наук НИУ ВШЭ показала, что российские частные инвесторы в целом не склонны следовать за большинством, но иногда мнение других все же может повлиять на их выбор. Исследователь Максим Файзулин проанализировал более четырех миллионов сообщений на популярных интернет-площадках об инвестициях. Выяснилось, что обсуждения в сети могут влиять на поведение осторожных инвесторов, обладателей более стабильных бумаг.

Результаты опубликованы в «Финансовом журнале». Часто участники рынка с небольшим опытом торговли на фондовом рынке, не имея достаточных знаний, ориентируются на советы и обсуждения других участников. Особенно это стало заметно после 2022 года, когда в России резко возросло число частных инвесторов, в том числе благодаря приходу на рынок множества новых игроков после ухода иностранных. Следование за массовым настроением может приводить к излишней волатильности и созданию новых рисков, особенно на развивающихся рынках.

Волатильность — это показатель того, как часто и насколько сильно изменяется цена актива. Чем выше волатильность, тем сильнее колебания цен и, как правило, выше риск. Бумаги с высокой волатильностью больше привлекают опытных инвесторов, готовых к риску, тогда как менее волатильные акции выбирают более осторожные игроки, ориентированные на стабильность.

«Наш фондовый рынок уникален тем, что с недавнего времени он попал под сильное влияние малоквалифицированных игроков. Это может вызвать серьезные риски как для ликвидности рынка, то есть способности фондового рынка поглощать определенное количество ценных бумаг при разумных изменениях цены последних, так и для его потенциального развития в будущем», — комментирует научный сотрудник Центра финансовых исследований и анализа данных ФЭН ВШЭ Максим Файзулин .

Для изучения поведения частных инвесторов Максим Файзулин использовал методы машинного обучения. Он проанализировал тональность и настроение более четырех миллионов сообщений на самых популярных интернет-площадках, посвященных фондовому рынку, — Tinkoff Pulse, MFD и SmartLab — с конца 2019-го по конец 2023 года, выделяя их как позитивные, нейтральные или негативные. В исследование попали 66 самых популярных российских акций, которые чаще всего обсуждались на платформах.

Ценные бумаги разделили на две группы по волатильности: высокую и низкую. Акции из первой группы имели среднюю дневную доходность 0,13 процента и волатильность 2,99 процента, а бумаги второй группы — 0,03 и два процента соответственно. Также была использована специальная метрика CSAD (отклонение доходности акций от средней рыночной доходности), которая позволяет определить, насколько инвесторы склонны действовать под влиянием общей динамики рынка.

Анализ метрики CSAD и ее относительно высокий показатель позволяют говорить о том, что российские инвесторы в целом достаточно независимы и стараются принимать решения самостоятельно. Но есть закономерность: когда на форумах возникают активные дискуссии о перспективности той или иной акции и мнения начинают расходиться, осторожные инвесторы склонны больше обращать внимание на мнение большинства.

Такая зависимость наблюдается только для менее волатильных и более стабильных бумаг, которые чаще выбирают осторожные инвесторы. Когда мнения расходятся, такие инвесторы чаще следуют за общим трендом, даже если их выбор не связан с позитивными или негативными ожиданиями. Зато для более волатильных акций эта закономерность не работает: инвесторы, которые выбирают такие активы, чаще готовы рисковать и не полагаются на массовые настроения.

«Следование за общим трендом в целом может сигнализировать нам о неэффективной работе самого рынка, так как эффективность в первую очередь достигается содержанием полной информации об активе в его цене с учетом финансового положения организации, выпустившей ценные бумаги (эмитента). В случаях, когда инвесторы оценивают не эмитента, а поведение других игроков, — это сигнал о когнитивных искажениях самих розничных инвесторов», — считает Максим Файзулин.

Автор подчеркивает, что влияние общественного мнения на инвестиционные решения может быть значимым, но оно зависит от специфики акций и характера инвесторов. Более подробно различные паттерны поведения розничных инвесторов на российском фондовом рынке Максим Файзулин и его коллеги описали в недавней монографии , в которой они осветили ряд исследовательских вопросов о гетерогенной природе действий инвесторов под влиянием рыночного сентимента.

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