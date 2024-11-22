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Новгородские ученые разработали бактерицидную посуду для борьбы с коронавирусом и гриппом
В этой посуде можно готовить растворы с ионами серебра и меди, которые обладают мощным антимикробным, противовирусным и иммуностимулирующим действием. Это поможет в профилактике и лечении инфекционных и вирусных заболеваний (в том числе ОРВИ, гриппа, коронавируса), повысит иммунитет населения и предотвратит эпидемии.
Приготавливать различные обеззараживающие растворы и биологически активные добавки, дезинфицировать воду и напитки — это далеко не все сферы применения бактерицидной посуды, которую разработал для борьбы с Covd-19 Александр Тихонов, доцент кафедры «Графический дизайн» политехнического института НовГУ, кандидат технических наук.
Эффективность предлагаемой посуды заключается в том, что она позволяет получать различные растворы с ионами меди и серебра в таком соотношении, при котором достигается их максимальное совместное антимикробное и регенеративное действие.
«Медь является совершенно незаменимым микроэлементом, — комментирует Александр Тихонов, изобретатель бактерицидной посуды. — Кроме антимикробных она обладает иммуностимулирующими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. А серебро прекрасно борется с более чем 500 патогенными микроорганизмами и известно своим иммуномодулирующим, бактерицидным, бактериостатическим, противовирусным, противогрибковым и антисептическим действием. При этом ионы серебра обладают более сильным антимикробным эффектом, чем, например, пенициллин, биомицин и другие антибиотики. А это значит, что такая посуда в какой-то степени может заменить эти сильные лекарственные препараты, к которым все большее количество микробов становится не чувствительными».
Однако, чтобы достичь таких результатов, нужно насытить жидкость ионами серебра и меди в соотношении не менее 1/10000. И бактерицидная посуда позволяет это делать за счет особой технологии своего изготовления. Для этого берется емкость (может быть из стали, алюминия или другого материала), объёмом, например, 0,2 литра и полностью покрывают медью. Серебряное покрытие наносят на дно и нижнюю внутреннюю поверхность. Затем в нее наливается питьевая вода, раствор лимонной кислоты (100 мг/л), минеральная вода или другая жидкость. И выдерживается там определенное количество часов. Например, питьевая вода — 12-24 часа, лимонная кислота и минеральная вода — 1-2часа. Все — чистый раствор для приготовления еды, напитков, биологичесих добавок, лекарств, косметических средств готов.
«Бактерицидная посуда имеет невысокую стоимость, так как расход серебра незначительный, — отметил преимущество разработки Александр Тихонов. — Поэтому она может использоваться не только в медицине, фармакологии, косметологии, ветеринарии, но и в быту, дома любой хозяйкой. Использовать растворы из бактерицидной посуды можно для профилактики и лечения вирусных и инфекционных заболеваний, приготовления обеззараживающих моющих растворов или основы для средств народной медицины».
В России и в мире уже известна пластиковая посуда с бактерицидными свойствами, которая насыщает жидкость ионами серебра. Однако их концентрация в растворе, полученном в ней, намного ниже, чем в разработанной посуде. Кроме того, в пластиковой посуде не образуются ионы меди, а, значит, бактерицидное действие растворов из нее так же слабее.
Наиболее близким аналогом новой разработки является медно-серебряный ионатор, который тоже способен насыщать жидкость ионами серебра и меди. Однако он в отличие от бактерицидной посуды требует больше времени для очистки и ухода за ним, а также не обладает универсальностью. То есть не позволяет получать различные растворы. Разработанная бактерицидная посуда делает это. В ней можно приготовить различные растворы с отношением ионов серебра к меди не менее 1/5000, а также растворы, содержащие только ионы меди или только серебра.
Сейчас технология изготовления бактерицидной посуды запатентована, изготовлены ее образцы, ведутся переговоры о ее изготовлении и внедрении на новгородских предприятиях и в медучреждениях. Посуда также была представлена на Всероссийской выставке инновационных проектов изобретателей и инноваторов, которая прошла недавно на площадке НовГУ ИНТЦ «Валдай» на II Конгрессе молодых ученых.
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