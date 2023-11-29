  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
35 минут назад
УрФУ
25

Палеонтологи обнаружили в Таджикистане череп плейстоценового верблюда

4.5

Палеонтологи из России и Таджикистана обнаружили в урочище Куруксай (Таджикистан) уникальную находку — череп древнего верблюда Трофимова периода раннего плейстоцена возрастом 2,5 миллиона лет. Целый череп — большая удача, так как в основном находят его части или кости, а черепную коробку верблюда конкретно этого вида раньше не находили.

УрФУ
# верблюд
# головной мозг
# млекопитающие
# плейстоцен
# череп
Фото с раскопок
Фото с раскопок / © Дмитрий Гимранов

«Нам очень повезло, так как кости на всей территории Азии сохраняются плохо, даже те, которым лишь две тысячи лет. Они внутри, как мел, крайне хрупкие. Если нечаянно дотронуться до кости, предварительно не обработав, она рассыпается на мелкие кусочки. Поэтому нам пришлось сразу пропитывать череп раствором клея. Ждали, когда клей высохнет, и продолжали расчищать. Работали скальпелем, маленькой кисточкой, очень медленно. Это настоящая палеонтология, как копают кости динозавров. Поэтому мой коллега Вадим Титов, специалист из Ростова, потратил целых четыре дня на очистку черепа», — рассказывает старший научный сотрудник лабораторий естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.

На месте раскопок череп проклеили полностью и зафиксировали пленкой. Это позволило доставить находку на Урал для реставрации и изучения (на три года, затем череп вернут в Таджикистан для дальнейших исследований). Череп везли в коробке ручной кладью, иначе он мог повредиться, поясняет Дмитрий Гимранов. Однако передняя часть черепа все равно отпала.  

«Сейчас череп весит почти 20 килограммов, потому что внутри лессы — осадочно-горная порода, похожая на тяжелую твердую глину. На распаковку потребуется немало времени: мы будем открывать пленку по кусочкам, видеть, какая часть отстает, и заливать туда клей, ждать. Процедура распаковки может занять несколько дней», — дополняет Дмитрий Гимранов.  

Череп предоставит палеонтологам много важной биологической информации: начиная от того, чем конкретно питался этот вид верблюда, насколько у него был выражен половой диморфизм (чем отличались самцы от самок), до того, какой у него был объем мозга, как крепились шейные мышцы и многое другое. Для этого череп необходимо отпрепарировать, сделать компьютерную томографию, посмотреть на структуру головного мозга, носовых отделов, зубов. 

Плейстоцен начался около 2,6 миллиона лет назад и закончился 11,7 тысячи лет назад. В ходе плейстоценовой эпохи на Земле из-за резких колебаний климата (холодные ледниковые периоды сменялись теплыми межледниковьями) происходили значительные изменения, в результате которых менялась фауна и флора: появлялись новые виды, адаптированные к засушливому и холодному климату, вымирали те, кто не смог адаптироваться (например, жирафы и мастодонты). В результате в Северном полушарии сформировалась холодоустойчивая фауна мамонтового типа, в состав которой входили шерстистые мамонты и носороги, бизоны и другие копытные.

«По размерам череп древнего верблюда почти такой же, как и у современного сородича — одногорбого верблюда, — дополняет Дмитрий Гимранов. — Но нам обязательно нужно будет изучить зубы. У всех верблюдов мощные клыки, но размеры зубов у предковой формы и современных особей могут быть разные, также, скорее всего, будет разное строение зубов. Это и есть наглядная эволюция». 

Зубы могут отличаться, потому что древние верблюды были приспособлены к другому образу жизни и типу питания, поясняют специалисты. Как полагают исследователи, 2,5 миллионов лет назад на территории Таджикистана была не сухая пустыня, а саванноподобные ландшафты (климат примерно схож с Северной Африкой сегодня).  

«Никаких реконструкций этого верблюда на сегодня нет, как и большинства евразийских древних верблюдов. Судить об образе жизни древнего верблюда мы можем исходя из общего облика фауны и региона. Для раннего плейстоцена были характерны саванноподобные ландшафты. В составе куруксайской фауны нет явных пустынных или полупустынных видов. На этом основании я считаю, что раннеплейстоценовым верблюдам не было необходимости отращивать себе горбы, так как они жили в достаточно комфортных условиях. То есть горба у этих древних верблюдов не было просто потому, что им не нужно было запасать питательные вещества на длительный срок», — рассказывает соавтор находки, ведущий научный сотрудник ФИЦ Южного научного центра РАН Вадим Титов.  

О том, что климат на территории Таджикистана был другой, свидетельствуют сопутствующие находки, которые обнаружили палеонтологи в урочище Куруксай. Вместе с черепом они нашли кости гигантской короткомордой гиены, иссуарской рыси, этрусских волка и носорога, енотовидной собаки, саблезубой кошки, стеноноподобной лошади, нескольких видов оленей, антилопы, газели.  

Дмитрий Гимранов держит в руке мордальную часть черепа верблюда / © Пресс-служба УрФУ

«Активные палеонтологические работы на афгано-таджикской территории — одной из крупнейших в Средней Азии областей, где представлены плиоценовые и четвертичные отложения, которые накопились за счет разрушения интенсивно растущих горных сооружений Гиссара, Дарваза, Памира, Гиндукуша — ведутся с 1960-х годов. Тогда ученые обнаружили несколько богатейших местонахождений позднего миоцена (10 миллионов лет) и раннего плейстоцена (2,5 миллиона лет), в том числе урочище Куруксай около Больджувана, где мы и проводили работы.

На сегодня урочище является самым известным местонахождением раннеплейстоценовой фауны в Таджикистане. Здесь находили удивительные находки: новые виды крупных копытных, хоботных, хищных млекопитающих. Но никто никогда не находил целый череп верблюда. Конечно, для палеонтологов целый череп намного ценнее, чем отдельные зубы, челюсти или кости», — рассказывает заведующий отделом экологии наземных позвоночных животных Института зоологии и паразитологии имени Е. Н. Павловского АН РТ (Душанбе) Рустам Муратов.  

Исследование черепа / © Пресс-служба УрФУ

Мозоленогие, в том числе верблюды возникли и эволюционировали в Северной Америке. На территорию Евразии они проникли только в конце миоцена, около шести миллионов лет назад, по Беренгийскому мосту, который образовался при глобальном похолодании, вызвавшему падение уровня Мирового океана. После этого верблюды широко расселились по всей Евразии и попали в Африку. Несколько позже родственники известных нам одомашненных лам и альпак (гуанако и викунья) попали из Северной Америки в Южную Америку. 

Три современных вида верблюдов Старого Света (два одомашненных и один дикий) приспособились к экстремальным пустынным условиям Африки и Азии: переносят температуру выше 40 градусов и потери воды более 25 процентов от общей массы тела (для непустынных млекопитающих потери воды, превышающие 15 процентов, — смертельны). Их ближайшие родственники — альпаки и ламы — обитают в горах Южной Америки и не в такой степени адаптированы к подобным экстремальным условиям. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
УрФУ
74 статей
Уральский федеральный университет (УрФУ) расположен в Екатеринбурге, выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). В УрФУ обучается более 36 000 студентов по 334 образовательным программам. Основан 19 октября 1920 года.
Показать больше
УрФУ
# верблюд
# головной мозг
# млекопитающие
# плейстоцен
# череп
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Ноя
600
Кроновая группа неогнат
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Ноя
700
Основы микробиологии: простейшие
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Ноя
450
Архитектура древних майя
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Колоссальные статуи на Древнем Востоке и в ранней Греции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Рассказ о металлургии и времени в пространстве музея
Политехнический музей
Москва
Лекция
30 Ноя
400
Ян Оорт: о кометах и галактиках
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Беспозвоночные животные как биоиндикаторы озерных экосистем
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Generative AI: тренд, который затронет каждого
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Социальная организация и культурные традиции китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:39
Мария Азарова

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».

Офтоп
# «Звездные войны»
# английский язык
# культура
# лингвистика
# фильмы
Позавчера, 16:33
Игорь Байдов

Движения хвоста сперматозоида объяснили математикой Алана Тьюринга

Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.

Биология
# математика
# паттерны Тьюринга
# сперматозоиды
Позавчера, 12:34
Кирилл Отавин

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# инженер
# математика
# профессии
# физика
# химия
Выбор редакции
24 ноября
Ольга Иванова

В своем будущем финансовом успехе оказались уверены лишь те, кто обладают низким интеллектом

Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.

Психология
# интеллект
# когнитивные способности
# оптимизм
# пессимизм
# успех
# финансы
Позавчера, 12:34
Кирилл Отавин

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# инженер
# математика
# профессии
# физика
# химия
Выбор редакции
Позавчера, 16:33
Игорь Байдов

Движения хвоста сперматозоида объяснили математикой Алана Тьюринга

Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.

Биология
# математика
# паттерны Тьюринга
# сперматозоиды
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
5 ноября
Александр Березин

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?

С точки зрения науки
# авиация
# Ил-96-400М
# транспорт
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 45

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить