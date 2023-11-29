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Палеонтологи обнаружили в Таджикистане череп плейстоценового верблюда
Палеонтологи из России и Таджикистана обнаружили в урочище Куруксай (Таджикистан) уникальную находку — череп древнего верблюда Трофимова периода раннего плейстоцена возрастом 2,5 миллиона лет. Целый череп — большая удача, так как в основном находят его части или кости, а черепную коробку верблюда конкретно этого вида раньше не находили.
«Нам очень повезло, так как кости на всей территории Азии сохраняются плохо, даже те, которым лишь две тысячи лет. Они внутри, как мел, крайне хрупкие. Если нечаянно дотронуться до кости, предварительно не обработав, она рассыпается на мелкие кусочки. Поэтому нам пришлось сразу пропитывать череп раствором клея. Ждали, когда клей высохнет, и продолжали расчищать. Работали скальпелем, маленькой кисточкой, очень медленно. Это настоящая палеонтология, как копают кости динозавров. Поэтому мой коллега Вадим Титов, специалист из Ростова, потратил целых четыре дня на очистку черепа», — рассказывает старший научный сотрудник лабораторий естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.
На месте раскопок череп проклеили полностью и зафиксировали пленкой. Это позволило доставить находку на Урал для реставрации и изучения (на три года, затем череп вернут в Таджикистан для дальнейших исследований). Череп везли в коробке ручной кладью, иначе он мог повредиться, поясняет Дмитрий Гимранов. Однако передняя часть черепа все равно отпала.
«Сейчас череп весит почти 20 килограммов, потому что внутри лессы — осадочно-горная порода, похожая на тяжелую твердую глину. На распаковку потребуется немало времени: мы будем открывать пленку по кусочкам, видеть, какая часть отстает, и заливать туда клей, ждать. Процедура распаковки может занять несколько дней», — дополняет Дмитрий Гимранов.
Череп предоставит палеонтологам много важной биологической информации: начиная от того, чем конкретно питался этот вид верблюда, насколько у него был выражен половой диморфизм (чем отличались самцы от самок), до того, какой у него был объем мозга, как крепились шейные мышцы и многое другое. Для этого череп необходимо отпрепарировать, сделать компьютерную томографию, посмотреть на структуру головного мозга, носовых отделов, зубов.
«По размерам череп древнего верблюда почти такой же, как и у современного сородича — одногорбого верблюда, — дополняет Дмитрий Гимранов. — Но нам обязательно нужно будет изучить зубы. У всех верблюдов мощные клыки, но размеры зубов у предковой формы и современных особей могут быть разные, также, скорее всего, будет разное строение зубов. Это и есть наглядная эволюция».
Зубы могут отличаться, потому что древние верблюды были приспособлены к другому образу жизни и типу питания, поясняют специалисты. Как полагают исследователи, 2,5 миллионов лет назад на территории Таджикистана была не сухая пустыня, а саванноподобные ландшафты (климат примерно схож с Северной Африкой сегодня).
«Никаких реконструкций этого верблюда на сегодня нет, как и большинства евразийских древних верблюдов. Судить об образе жизни древнего верблюда мы можем исходя из общего облика фауны и региона. Для раннего плейстоцена были характерны саванноподобные ландшафты. В составе куруксайской фауны нет явных пустынных или полупустынных видов. На этом основании я считаю, что раннеплейстоценовым верблюдам не было необходимости отращивать себе горбы, так как они жили в достаточно комфортных условиях. То есть горба у этих древних верблюдов не было просто потому, что им не нужно было запасать питательные вещества на длительный срок», — рассказывает соавтор находки, ведущий научный сотрудник ФИЦ Южного научного центра РАН Вадим Титов.
О том, что климат на территории Таджикистана был другой, свидетельствуют сопутствующие находки, которые обнаружили палеонтологи в урочище Куруксай. Вместе с черепом они нашли кости гигантской короткомордой гиены, иссуарской рыси, этрусских волка и носорога, енотовидной собаки, саблезубой кошки, стеноноподобной лошади, нескольких видов оленей, антилопы, газели.
«Активные палеонтологические работы на афгано-таджикской территории — одной из крупнейших в Средней Азии областей, где представлены плиоценовые и четвертичные отложения, которые накопились за счет разрушения интенсивно растущих горных сооружений Гиссара, Дарваза, Памира, Гиндукуша — ведутся с 1960-х годов. Тогда ученые обнаружили несколько богатейших местонахождений позднего миоцена (10 миллионов лет) и раннего плейстоцена (2,5 миллиона лет), в том числе урочище Куруксай около Больджувана, где мы и проводили работы.
На сегодня урочище является самым известным местонахождением раннеплейстоценовой фауны в Таджикистане. Здесь находили удивительные находки: новые виды крупных копытных, хоботных, хищных млекопитающих. Но никто никогда не находил целый череп верблюда. Конечно, для палеонтологов целый череп намного ценнее, чем отдельные зубы, челюсти или кости», — рассказывает заведующий отделом экологии наземных позвоночных животных Института зоологии и паразитологии имени Е. Н. Павловского АН РТ (Душанбе) Рустам Муратов.
Мозоленогие, в том числе верблюды возникли и эволюционировали в Северной Америке. На территорию Евразии они проникли только в конце миоцена, около шести миллионов лет назад, по Беренгийскому мосту, который образовался при глобальном похолодании, вызвавшему падение уровня Мирового океана. После этого верблюды широко расселились по всей Евразии и попали в Африку. Несколько позже родственники известных нам одомашненных лам и альпак (гуанако и викунья) попали из Северной Америки в Южную Америку.
Три современных вида верблюдов Старого Света (два одомашненных и один дикий) приспособились к экстремальным пустынным условиям Африки и Азии: переносят температуру выше 40 градусов и потери воды более 25 процентов от общей массы тела (для непустынных млекопитающих потери воды, превышающие 15 процентов, — смертельны). Их ближайшие родственники — альпаки и ламы — обитают в горах Южной Америки и не в такой степени адаптированы к подобным экстремальным условиям.
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