В МГППУ изучили особенности психологического состояния школьников из ЛНР

Среди психологических особенностей детей из ЛНР, которые выявили специалисты МГППУ, оказались наличие у части подростков выраженного неблагополучия в психофизиологической, когнитивной, эмоциональной, коммуникативной и поведенческой сферах, а также различия в оценках проявлений дезадаптации и признаков ПТСР между мальчиками и девочками. Ученики, низко оценивающие свое благополучие в отдельных или во всех рассматриваемых сферах жизнедеятельности, также находятся в зоне риска. Однако, несмотря на участие в травмирующих событиях, большинство опрошенных считают, что у них все хорошо в основных сферах жизни.

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета исследовали психологическое состояние школьников, живущих в областях, где происходят боевые действия. Для этого они провели опрос среди старшеклассников (9–11 классы), разработав специальный опросник. В опросе приняли участие 646 старшеклассников: 36 процентов юношей и 64 процента девушек, преимущественно проживающие на территории Луганской Народной Республики.

В исследовании использовали анкету, которую создали для того, чтобы понять, как чувствует себя ребёнок. В ней есть вопросы о том, как дети адаптируются в обществе, есть ли у них проблемы после травмы и насколько они справляются со стрессом. Также в анкете были вопросы о том, как школьники сами оценивают свою жизнь в разных областях. Результаты опубликованы в журнале «Социальная психология и общество».

Исследование показало, какие признаки социально-психологической дезадаптации и симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) встречаются у учащихся, а также как они сами оценивают свое благополучие и какие ресурсы используют для борьбы со стрессом. Выяснилось, что девочки более уязвимы, чем мальчики, особенно в психофизиологической, эмоциональной и поведенческой сферах, а также в отношениях с близкими людьми.

Анализ информации помог обнаружить главные черты текущего состояния учеников в области, где сильно заметны последствия военных действий: у некоторых подростков есть серьезные проблемы в физическом, умственном, эмоциональном, общении и поведении, а также заметные отличия между мальчиками и девочками в оценке их адаптации и признаков посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Предложенный метод быстрой проверки хорошо работает при изучении этих явлений – от психологических ресурсов для борьбы со стрессом до признаков проблем у учеников, живущих в местах, пострадавших от военных действий.

«В ходе исследования мы анализировали состояние учеников в регионе с высокой степенью вовлеченности в последствия боевых действий. Мы сравнили свои данные с результатами похожих исследований за границей, – рассказывает Ольга Ульянина, доктор психологических наук, доцент, руководитель Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ. – Оказалось, что некоторые подростки, живущие в районах, где идут военные конфликты или уже сталкивавшиеся с их последствиями, имеют проблемы с приспособлением к жизни и чувствуют себя плохо в физическом, умственном, эмоциональном, общении и поведении плане. Эти дети находятся в группе риска и им нужна дополнительная проверка и помощь психологов».

Ученики, которые низко оценивают свое благополучие в одной или нескольких сферах жизни, тоже находятся в группе риска. Это может быть связано с тем, что они пережили стресс, включая пребывание в районах с военными действиями, или есть другие факторы, которые делают их более уязвимыми перед стрессом и могут ухудшить их реакцию на подобные события в будущем.

Анализ результатов показал, что большинство опрошенных людей считают, что у них все хорошо в основных сферах жизни, используя свои ресурсы. Их ответы показывают, что такие вещи, как поддержка семьи, друзья и интерес к учебе, очень важны для них. Это соответствует результатам исследований за рубежом, которые говорят о том, что эти факторы помогают подросткам стать сильнее в условиях войны. Наши данные также подтверждают выводы других исследований о том, что участие в травмирующих событиях не всегда приводит к развитию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Это зависит от наличия защитных факторов.

Оказывается, что мальчики и девочки по-разному реагируют на стресс и имеют разные способности справляться с ним. Девочки часто испытывают больше трудностей, им сложнее сосредоточиться, они чаще опаздывают и теряют вещи. Они также чаще испытывают физические симптомы, такие как усталость, кошмары и бессонница. Эти результаты подтверждаются другими исследованиями, которые показывают, что девочки-подростки, пережившие военные действия, чаще испытывают страх, тревогу и депрессию.

Есть разные мнения среди исследователей о том, как пол влияет на то, насколько сильно человек страдает от психологических последствий участия в военных травматических событиях. Также известно, что девушки-подростки склонны глубже задумываться над вещами. Поэтому в следующем этапе исследования планируется разобраться с этим вопросом.

Девушки-подростки видят свою познавательную сферу в положительном свете и считают её точкой роста и развития. Поэтому можно предположить, что если они будут активно участвовать в интересных для них образовательных проектах, это поможет им стать более устойчивыми к стрессу, вызванному военными действиями. Нужно проверить эту гипотезу и найти дополнительные способы поддержки и защиты для мальчиков-подростков.

Интересно, что когда подростков спрашивали о том, есть ли у них ресурсы для борьбы со стрессом, они отвечали на этот вопрос гораздо чаще, чем на вопрос о наличии рисков. В некоторых анкетах даже упоминались одновременно и ресурсы, и риски.

«Мы обнаружили, что некоторые ученики испытывают серьезные проблемы в физическом, умственном, эмоциональном, общении и поведении планах. Также мы выделили группы учеников, которые находятся в особой зоне риска из-за проживания на территориях, где происходили военные действия,- отмечает Лада Александрова, кандидат психологических наук, ведущий аналитик ФКЦ по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ. – Эти ученики страдают от негативных последствий пребывания на территориях, где проходили военные действия, что мешает им нормально адаптироваться в важных сферах жизни. Обнаруженные нами проблемы соответствуют тому, что было найдено в отечественных и зарубежных исследованиях, которые изучают влияние военных действий на детей и подростков».

Было найдено немного отличий между мальчиками и девочками в том, как они учатся и общаются со сверстниками. Но девочки отметили больше проблем, чем мальчики. Это может говорить о том, что они более подвержены стрессу или лучше умеют анализировать свои чувства. В любом случае, при оценке рисков необходимо учитывать эти особенности.

Полученные данные уникальны для нашей страны и позволяют оценить состояние подростков, живущих в местах, где были военные действия, учитывая их пол и то, насколько они подвержены экстремальным событиям, связанным с войной. Исследование дает основу для создания специальной программы психологической помощи подросткам. Эта программа должна учитывать риски, связанные с полом, возрастом и индивидуальными особенностями каждого подростка. Также важно учитывать наличие у подростков ресурсов, которые помогают им справляться со стрессом, вызванным военными действиями.

Результаты могут быть использованы для работы с различными социальными группами, которые могут помочь стабилизировать психологическое состояние подростков. Важно, чтобы в ситуациях высокого риска подростки получали максимальную поддержку как от профессионалов, так и от значимых для них социальных групп.

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МГППУ 53 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.