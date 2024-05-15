В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

Результаты работы опубликованы в журнале Bilingualism: Language and Cognition. Старение нельзя предотвратить или остановить, но его можно замедлить. Скорость развития и время начала возрастных изменений в мозге зависит от когнитивного резерва человека — способности мозга сопротивляться последствиям его старения и сохранять оптимальный уровень работы.

Когнитивный резерв можно сравнить с накопительным счетом в банке: в течение жизни туда поступают начисления‎ из разных источников — образования, профессиональной деятельности, образа жизни, питания и прочих. В старшем возрасте, когда ресурсов мозга оказывается недостаточно для продолжения привычной деятельности, он начинает постепенно использовать средства на счету когнитивного резерва. Чем больше средств человеку удалось накопить в течение жизни, тем дольше мозг сможет использовать эти средства и компенсировать свои постепенно угасающие способности.

Исследования показали, что изучение и использование иностранных языков также вносит вклад в формирование когнитивного резерва и помогает сгладить процессы старения. Ученые предполагают, что это происходит вследствие тесной связи билингвизма (владения двумя языками) с исполнительной функцией мозга, которая отвечает за память, внимание и языковой контроль. Разные языки одновременно активируются в мозге, и билингвы вынуждены постоянно, быстро и безошибочно переключаться с одного языка на другой, тренируя таким образом систему когнитивного контроля.

Исследователи из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ совместно со своими зарубежными коллегами впервые проследили, как меняется мозг билингвов в зависимости от того, насколько родной и неродной языки отличаются друг от друга, или, иными словами, от лингвистической дистанции между ними. Более близкие языки изучать легче, поскольку их грамматический строй и лексико-семантическая структура похожи на родной язык. Например, между русским и белорусским лингвистическая дистанция намного меньше, чем между русским и китайским.

В исследовании приняли участие более 60 добровольцев из разных стран старше 60 лет без психических или неврологических нарушений. Все они владели английским языком как иностранным. Эксперимент проводился онлайн и состоял из нескольких частей. Сначала участникам предлагалось заполнить анкету, чтобы выяснить их социодемографические параметры, такие как пол, возраст, семейное положение, регулярность занятий спортом, тип досуга, уровень образования, количество друзей и круг общения и так далее. Все эти факторы влияют на формирование когнитивного резерва. Также испытуемые проходили тестирование на определение уровня владения иностранным языком и указывали, как давно они его изучают и как часто используют. Лингвистическая дистанция между родным языком и английским рассчитывалась специальной программой на сайте eLinguistics.

Далее участники эксперимента выполняли фланговую задачу Эриксена, которая традиционно используется для оценки концентрации внимания. Испытуемые видят ряд из пяти стрелок, центральная стрелка является ключевым стимулом. Боковые стрелки могут указывать в том же направлении, что и ключевой стимул, в обратном направлении, или вместо боковых стрелок могут быть другие объекты (например, тире). В качестве ответа испытуемый должен указать направление центральной стрелки, причем сделать это нужно как можно быстрее. Как правило, обратное направление стрелки требует больше времени на ответ и активирует функцию ингибирования (подавления), которая включается у билингвов, когда нужно сделать выбор между языками.

Результаты показали, что у людей, владеющих языками большей дистанции, время реакция на вариант фланговой задачи с разнонаправленными стрелками было лучше, если они только начали изучать второй язык и еще недостаточно хорошо им овладели. При этом у людей, владеющих близкими языками, отмечался обратный эффект — ускорение времени реакции наблюдалось в том случае, если они хорошо владели вторым языком и давно им пользовались.

«Мы обнаружили динамический эффект билингвизма на когнитивные функции человека в зависимости от близости родного и иностранного языков. Лингвистическая дистанция по-разному себя проявляет на стадии изучения языка и на стадии контроля. Когда вы только начинаете учить язык, от вас требуется максимальное количество усилий, чтобы запоминать новые слова, грамматику, произношение. И чем больше язык не похож на родной, тем труднее вам будет в начале обучения», — объясняет автор исследования, научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Федерико Галло.

Но при этом далекие языки гораздо легче различать и контролировать, чтобы не допускать смешения языковых систем. Поэтому, как только человек достигает достаточного уровня владения, полезный эффект от изучения далеких языков начинает постепенно угасать. «Эффект от изучения далеких языков можно сравнить с эффектом от занятий спортом. Когда вы начинаете тренироваться, вы видите большие изменения, мышечная масса начинает резко расти, но затем вы, наоборот, начинаете терять вес. Мозг также со временем избавляется от лишних, ненужных нейронных связей», — рассказывает Галло.

В случае же с языками меньшей дистанции от человека не требуется больших усилий для освоения лексики и грамматики, но зато система языкового контроля в мозге должна работать постоянно. Чем дольше вы изучаете близкий язык, тем больше вы тренируете исполнительную функцию мозга и тем лучше у вас работает память и внимание, что играет важную роль в старшем возрасте. В дальнейшем авторы планируют продолжить исследования в этой области и изучить влияние лингвистической дистанции на когнитивные функции у людей, владеющих более чем двумя языками.

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