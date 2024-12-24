Анализ движений глаз поможет определять уровень агрессии у подростков

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета и Центра языка и мозга НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде разработали способы диагностики ауто- и гетероагрессивных наклонностей у молодежи с помощью айтрекинга — отслеживания движений глаз. Это даст возможность психиатрам и психологам скорректировать состояние молодых людей раньше, чем они смогут нанести вред себе и другим. Анна Хоменко, старший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, представила результаты проекта на семинаре «Нейрочетверг».

Аутоагрессия — агрессия, направленная на себя, гетероагрессия — во внешний мир. Специалисты подчеркивают важность ранней и точной диагностики ауто- и гетероагрессивных наклонностей для предотвращения нежелательных действий.

«К сожалению, не каждый ребенок решается обратиться за помощью, чтобы разобраться со своими переживаниями. Важно определить сам факт необходимости такой помощи, поэтому мы предлагаем еще одну стратегию поддержки детей с различными жизненными трудностями, состоящую в совместной работе родителей и школьного педагога-психолога», — отмечает Лала Касимова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой психиатрии ПИМУ.

Для создания надежных диагностических инструментов объединились психиатры Приволжского исследовательского медицинского университета, психолингвисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, представители органов внутренних дел, а также разработчики российской ИТ-компании Lad.

Специалисты Lad разработали айтрекинговую технологию и алгоритмы аналитики. Программа отслеживает движение зрачков и время их фокусировки на отдельных объектах, расположенных на экране, посредством веб-камеры. Совместно со специалистами в области нейролингвистики был разработан стимульный материал — слайды с текстом и изображениями, которые школьник должен просматривать во время тестирования.

«У нас была гипотеза, что если человек постоянно использует в своей речи, к примеру, слово “буллинг”, то, скорее всего, оно вызовет реакцию, когда он его читает. И эта реакция будет отражена в движении взгляда: он будет возвращаться к этому слову несколько раз или задерживать на нем внимание дольше», — рассказала старший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Анна Хоменко.

Для создания стимулов нейролингвисты с помощью готовых датасетов из открытого доступа, а также данных, предоставленных психиатрами ПИМУ, изучили речевые профили людей, склонных к ауто- и гетероагрессии. У представителей и той и другой группы есть свои языковые особенности. Так, аутоагрессивным людям свойственно использование большого числа местоимений я-группы. У этой категории находят отклик тексты, связанные с темой одиночества и поиском тактильного контакта. При этом слова «смерть» они избегают. Для людей с выраженной гетероагрессией характерна лексика, связанная с ксенофобией. Они часто используют глаголы действия («сделай», «иду») и перформативы («я спрашиваю, долго это терпеть?»), для их речи характерны обвинения, направленные на общество.

На основании полученных данных лингвисты выделили ключевые слова, словосочетания, фразы, которые легли в основу стимульного материала для айтрекинг-диагностики. Содержание этого материала прошло проверку на соответствие законодательным нормам, а также было оценено врачами-психиатрами с точки зрения допустимости предъявления тех или иных элементов в качестве стимулов. Часть стимулов для исследования создавали вручную, часть генерировали с помощью ChatGPT и YandexGPT3.

Затем ученые приступили к экспериментам, основной задачей которых было проверить, насколько точно с помощью айтрекера можно определить наличие или отсутствие ауто- или гетероагрессивной акцентуации. В исследовании участвовали добровольцы, которые представляли норму, а также люди с подтвержденными случаями аутоагрессивного или гетероагрессивного поведения, находящиеся на психиатрическом лечении в стационаре или амбулаторно.

На данный момент ученые провели два этапа исследований, в которых приняли участие 167 человек. На первом этапе автоматический классификатор верно определил аутоагрессивную акцентуацию в 72,5 процента случаев, а гетероагрессивную — почти со стопроцентной точностью.

На втором этапе ученые решили взять участников с менее выраженной акцентуацией, при которой человеку тоже нередко требуется помощь. И число правильных ответов алгоритма снизилось в случае аутоагрессии до 64 процентов, а гетероагрессии — до 23.

Исследователи пришли к выводу, что необходима более тонкая настройка алгоритма для получения более точных результатов при относительно слабой акцентуации. Кроме того, требуется постоянное обновление стимульного материала: мир вокруг меняется крайне быстро, и это отражается в речи. Именно над этим продолжают работать ученые.

Проект реализуется ПИМУ в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НИУ ВШЭ 367 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».