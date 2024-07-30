Более трети подростков оказались склонны к саморазрушению

Психологи из МГППУ изучили то, как подростки старше 14 лет, склонные к саморазрушающему поведению, видят себя. В исследовании приняли участие 150 юношей и девушек. Оказалось, что у 37 процентов из них есть склонность к самоповреждениям. Результаты показали, что такие молодые люди чаще испытывают тревогу, разочарование и упрямство.

Подростковый возраст — это период, когда человек формирует свое представление о себе, о том, каким он является и каким хочет быть. Это также влияет на то, как он относится к своей внешности и интеллекту. Отрицательная оценка своих качеств влечет неудовлетворенность собой. Факторы, с которыми сталкивается современное общество — проблемы нестабильности, социальные угрозы и непредсказуемая экономика, влияют на формирование подростка.

Юноши и девушки, проявляющие аутоагрессию, направляют агрессию на самого себя, это может выражаться в самоповреждениях, в пищевых зависимостях, подшучиваниях над собой. Такое поведение считается девиантным, в мотивах которого может быть попытка справиться со стрессом и, наказывая себя, преодолеть повышенное чувством вины. Чтобы помочь подросткам, склонным к аутоагрессивному поведению, необходимо изучить особенности их Я-концепции.

В исследовании участвовали 150 подростков (67 мальчиков и 83 девочки), средний возраст которых был 16 лет. Оно проходило в два этапа. Сначала психологи проверили всех участников на склонность к аутоагрессивному поведению по методу Е.П. Ильина, чтобы выбрать нужную группу. В итоге получилось две группы: 56 старших подростков с аутоагрессивным поведением (24 мальчика и 32 девочки) и 94 старших подростка с гетероагрессивным поведением (43 мальчика и 51 девочка). Все они учатся в 9–10 классах школы Геленджика. Результаты исследования опубликованы в журнале «Вестник практической психологии образования».

«Исследование показало, что подростки, склонные к аутоагрессии, чаще избегают саморефлексии и стремятся сохранять статичность своего образа “Я”, не прибегая к развитию или изменению своих качеств, – отметила автор проекта Маргарита Финашина, ассистент кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ. – Это позволяет им избежать ряда трудностей, с которыми придется столкнуться при изменении условий, что также обуславливается высоким уровнем фрустрации и тревожности».

Когда собственное «Я» воспринимается подростками, склонными к аутоагрессии, как внутренняя опора, помогающая направлять действия и корректировать поведение, коммуникацию с обществом, то уровень аутоагрессии, как и показатели склонности к суицидальному поведению снижаются. При восприятия собственного «Я» как причины неудач, принятия вины за поступки, показатели агрессивности возрастают.

«Мы можем сказать — то, как старшие подростки видят себя, влияет на склонность к агрессивному поведению, – рассказала научный руководитель проекта Ольга Павлова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования МГППУ. – Эта работа показывает сложную связь между самоотношением и психологическим состоянием подростков, что важно учитывать при разработке программ поддержки и помощи. В дальнейших исследованиях этой проблемы возможно проведение лонгитюдного исследования на предмет изменения структурных компонентов Я-концепции юношей и девушек, а также изменение их склонности к аутоагрессивному поведению с течением времени».

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МГППУ 68 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.