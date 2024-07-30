Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Более трети подростков оказались склонны к саморазрушению
Психологи из МГППУ изучили то, как подростки старше 14 лет, склонные к саморазрушающему поведению, видят себя. В исследовании приняли участие 150 юношей и девушек. Оказалось, что у 37 процентов из них есть склонность к самоповреждениям. Результаты показали, что такие молодые люди чаще испытывают тревогу, разочарование и упрямство.
Подростковый возраст — это период, когда человек формирует свое представление о себе, о том, каким он является и каким хочет быть. Это также влияет на то, как он относится к своей внешности и интеллекту. Отрицательная оценка своих качеств влечет неудовлетворенность собой. Факторы, с которыми сталкивается современное общество — проблемы нестабильности, социальные угрозы и непредсказуемая экономика, влияют на формирование подростка.
Юноши и девушки, проявляющие аутоагрессию, направляют агрессию на самого себя, это может выражаться в самоповреждениях, в пищевых зависимостях, подшучиваниях над собой. Такое поведение считается девиантным, в мотивах которого может быть попытка справиться со стрессом и, наказывая себя, преодолеть повышенное чувством вины. Чтобы помочь подросткам, склонным к аутоагрессивному поведению, необходимо изучить особенности их Я-концепции.
В исследовании участвовали 150 подростков (67 мальчиков и 83 девочки), средний возраст которых был 16 лет. Оно проходило в два этапа. Сначала психологи проверили всех участников на склонность к аутоагрессивному поведению по методу Е.П. Ильина, чтобы выбрать нужную группу. В итоге получилось две группы: 56 старших подростков с аутоагрессивным поведением (24 мальчика и 32 девочки) и 94 старших подростка с гетероагрессивным поведением (43 мальчика и 51 девочка). Все они учатся в 9–10 классах школы Геленджика. Результаты исследования опубликованы в журнале «Вестник практической психологии образования».
«Исследование показало, что подростки, склонные к аутоагрессии, чаще избегают саморефлексии и стремятся сохранять статичность своего образа “Я”, не прибегая к развитию или изменению своих качеств, – отметила автор проекта Маргарита Финашина, ассистент кафедры «Педагогическая психология имени профессора В.А. Гуружапова» факультета «Психология образования» МГППУ. – Это позволяет им избежать ряда трудностей, с которыми придется столкнуться при изменении условий, что также обуславливается высоким уровнем фрустрации и тревожности».
Когда собственное «Я» воспринимается подростками, склонными к аутоагрессии, как внутренняя опора, помогающая направлять действия и корректировать поведение, коммуникацию с обществом, то уровень аутоагрессии, как и показатели склонности к суицидальному поведению снижаются. При восприятия собственного «Я» как причины неудач, принятия вины за поступки, показатели агрессивности возрастают.
«Мы можем сказать — то, как старшие подростки видят себя, влияет на склонность к агрессивному поведению, – рассказала научный руководитель проекта Ольга Павлова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой этнопсихологии и психологических проблем поликультурного образования МГППУ. – Эта работа показывает сложную связь между самоотношением и психологическим состоянием подростков, что важно учитывать при разработке программ поддержки и помощи. В дальнейших исследованиях этой проблемы возможно проведение лонгитюдного исследования на предмет изменения структурных компонентов Я-концепции юношей и девушек, а также изменение их склонности к аутоагрессивному поведению с течением времени».
Смерть всегда переживается тяжело, особенно если речь идет о родном человеке. Утрата вызывает не только психологическую травму, но отражается на физическом здоровье, повышая в будущем риск сердечно-сосудистых нарушений, деменции. Как это связано, не вполне ясно. Ученые из США подошли к вопросу, используя методы, разработанные в науке о старении.
Мексиканские исследователи с помощью электроэнцефалографии пронаблюдали за мозговой активностью молодых женщин при чтении откровенных текстов. В качестве стимулов в эксперименте использовали фрагменты из популярной эротической трилогии «Пятьдесят оттенков» британской писательницы Эрики Леонард Джеймс.
Репродуктивный потенциал женщины, в отличие от мужчины, ограничен количеством возможных беременностей, а не партнеров. Женские измены связаны, как правило, с так называемой стратегией двойного спаривания, выяснили ученые из Великобритании и Австралии. Они описали эту стратегию и обозначили другие причины неверности женщин.
В производстве авиадвигателей самая большая сложность — в изготовлении деталей газовых турбин. Особенно это касается дисков и лопаток, отвечающих за вращение турбины. Они соединены между собой с помощью елочных пазов — углублений в форме елочек. Сейчас они обрабатываются методом протягивания специальными блоками из быстрорежущих сталей, которые прорезают диски и формируют по окружности елочный профиль. Но в современных реалиях возникают трудности с зарубежными поставками заготовок для процесса протягивания. Это влечет за собой простои производства и серьезные финансовые затраты. Ученые Пермского Политеха предложили более эффективный способ прорезки елочных пазов в дисках газовых турбин. Он позволит почти в два раза сократить время и затраты на изготовление протяжек из дорогостоящих быстрорежущих сталей.
Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.
Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Электричество от ветряков и солнца дешевле угольного — почему же в Азии начали массово строить угольные ТЭС?
Кулаки дробят пальцы: почему Красная армия так и не выиграла войну в воздухе?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии