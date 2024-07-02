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Ученые Пермского Политеха доказали эффективность нового комбикорма для цыплят на птицефабрике
Для повышения эффективности работы в птицеводстве применяют кормовые добавки. Они служат источником микроэлементов, аминокислот и других активных веществ, позволяют избежать применения антибиотиков и стимуляторов роста, которые негативно влияют на здоровье птиц и потребителей их мяса. Ранее ученые ПНИПУ уже разработали комбинированную БАД для цыплят, а теперь на ее основе создали комбикорм «Вермин», который протестировали на птицефабрике. Так политехники доказали эффективность нового метода выкармливания.
Исследование опубликовано в научно-практическом журнале «Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана». Разработка проведена в научно-образовательном центре прикладных химических и биологических исследований ПНИПУ в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Чтобы цыплята бройлеров не болели и быстрее росли, на птицефабриках применяются различные методы стимуляции. Среди них – использование антибиотиков, опасных для человека. Отказаться от них можно с помощью альтернативных решений, например, при использовании комбикорма с БАДами в составе, которые положительно влияют на прирост массы и выживаемость птиц, не ухудшая качество мяса.
Ученые ПНИПУ разработали кормовую добавку «Вермин», в которой объединили два компонента. В составе используется высушенная трава Левзеи сафлоровидной и дождевой червь, как дополнительный источник белка (он содержит от 55 до 70 процентов протеина). Предложенный состав снижает стресс, ускоряет набор массы и оказывает иммуномодулирующее действие. Чтобы подтвердить эффективность добавки, политехники провели несколько исследований и защитили изобретение патентом.
На первом этапе ученые изучали эффективность смеси в лабораторных условиях, на втором – в составе комбикорма на птицефабрике. Дополнительно политехники проанализировали антигипоксическое действие, аминокислотный состав и биологическую активность добавки.
Цыплята в лабораторном эксперименте были разделены на две группы – контрольную и опытную по 20 птиц в каждой. Условия содержания в эксперименте максимально соответствовали условиям на птицефабрике, при этом проводилось ежедневное взвешивание. Кормовая добавка составляла 1,2 процента от массы корма, ее вводили начиная с восьмого дня жизни. Масса той группы цыплят, в которой добавка применялась, превысила массу контрольной группы спустя семь дней на 217 граммов.
В эксперименте на птицефабрике поголовье контрольной и опытной групп составляло по 5140 цыплят. Опытная группа получала комбикорм с кормовой добавкой в течение семи дней, контрольная группа находилась на стандартном рационе питания. Прирост массы тела на одного цыпленка с комбикормом, включающим кормовую добавку «Вермин», превысил среднюю массу цыпленка контрольной группы более чем на 100 граммов. Повысилась выживаемость птиц, снизилось общее потребление корма.
Экономические расчеты показали, что стоимость кормовой добавки на одну птицу составляет менее семи рублей. «Включение в рацион птиц каждого элемента по отдельности не приведет к повышению эффективности бройлерного птицеводства. Дождевые черви не дают ожидаемой прибавки веса, а применение Левзеи сафлоровидной вызывает незначительное повышение массы тела только к 40 дню использования. По-разному действующие и, в то же время, взаимно дополняемые полезные химические составы этих компонентов позволили объединить их в одну добавку, ускорить тем самым набор массы и снизить использование антибиотиков в процессе выращивания птицы», – объясняет старший лаборант-ассистент кафедры химических технологий ПНИПУ Ксения Малышева.
На этом политехники не остановились. Далее они определили аминокислотный состав кормовой добавки, оценили ее влияние на нервную систему и двигательную активность на базе научно-образовательного центра прикладных химических и биологических исследований НОЦ ХимБИ.
Опыты проводились на белых крысах. Кормовую добавку в виде гранул давали животным натощак перед кормлением в течение 14 дней. Контрольная группа получала гранулы без добавки. За час до тестирования грызунов помещали в установку, которая называется «темная камера с отверстиями». Затем в течение пяти минут регистрировали двигательную активность, обнюхивание клетки как фактор стресса, отклонения в моторной сфере (шаткость походки, тремор). Исходя из этих данных, ученые судили об уровне тревожности и активности грызунов.
Результаты исследования аминокислотного состава показали, что в добавке присутствуют все необходимые аминокислоты (лизин, метионин, валин, гистидин, лейцин и изолейцин), способствующие ускоренному набору массы тела птицы.
«В сравнении с рыбной мукой, используемой сейчас для выкармливания цыплят бройлеров, наша добавка содержит сопоставимое количество аминокислот, но она значительно дешевле. Кроме того, соотношение компонентов можно менять, исходя из конкретных задач производства. Мы установили, что добавка увеличивает двигательную активность и уменьшает уровень тревожности, о чем говорит снижение количества исследуемых животными отверстий клетки. Кроме этого, применение «Вермина» увеличивает продолжительность жизни белых мышей в условиях гипоксии примерно на 45 процентов», – говорит кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергей Солодников.
Ученые ПНИПУ выяснили, что новая кормовая добавка для цыплят бройлеров, которую они разработали, имеет высокую пищевую ценность, позволяет быстро и качественно выращивать цыплят в промышленном птицеводстве без вреда для животных и человека. Сейчас политехники оформляют патент на новый комбикорм с разработанной ими кормовой добавкой.
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