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Сделать выбор оптимального реагента для повышения нефтедобычи станет проще
Ученые ТюмГУ исследовали товарные формы полиакриламидов разных производителей с целью выбора оптимального реагента для повышения нефтеотдачи. Выяснилось, что использование метода пиролитической хроматографии позволяет надежно определять качественный состав и степень гидролиза и сульфонирования полиакриламидов.
«Выбор полимера с оптимальной вязкостью для выравнивания профиля приемистости – сложная и необходимая задача для снижения обводненности скважин. Основная причина тому кроется в многообразии геолого-физических параметров горной породы и свойств пластовых флюидов различных месторождений Западно-Сибирского региона и других нефтяных провинций России. Это многообразие требует адресного подхода к выбору реагентов и составов для выравнивания профиля приемистости», — рассказал Директор Центра коллективного пользования «Рациональное природопользование и физико-химические исследования» Тюменского госуниверситета Николай Третьяков.
Химики пояснили, что критерии выбора полимеров для использования в терригенных коллекторах с высокой минерализацией пластовых вод должны удовлетворять ряду параметров. В их числе: достаточное время стабильности полимерного раствора, приготовленного на высокоминерализованной воде, при пластовой температуре в анаэробных условиях, а также низкая динамическая адсорбция и механическая деструкция полимерного раствора в поровом пространстве пласта коллектора.
Полимерами для методов увеличения нефтеотдачи обычно являются различные сополимеры на основе акриламида и акриловой кислоты — полиакриламиды. Именно различие их свойств обусловливает разнообразие химического состава полиакриламидов.
«Выбор полимера существенно влияет на эффективность применения полимерного заводнения. Контроль качества полиакриламидов осуществляется по стандартным методикам, которые иногда не позволяют получить достоверную информацию о их составе и свойствах. В частности, не всегда традиционные методики позволяют отличить анионный гидролизованный, анионный сульфонированный, катионный и неионогенный полиакриламиды», — пояснил Николай Третьяков.
Метода пиролитической хроматографии оказался более точен. Для подтверждения результатов анализа разных марок полимеров ученые ТюмГУ применили другие физико-химические методы (ИК-спектрометрию с Фурье преобразованием, ЯМР-спектроскопию, гель-проникающую хроматографию и потенциометрическое титрование).
Результаты исследования опубликованы в сборнике II научной конференции «Уникальные возможности пиролитической хроматографии», проходившей в конце мая 2025 года в Москве.
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