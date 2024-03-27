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Наука в дополнительном образовании смогла увеличить доход преподавателей в четыре раза
Интеграция последних научных достижений в программы дополнительного профессионального образования открывает перед университетами новые возможности для эффективного использования своего исследовательского потенциала. Исследователи из НИУ ВШЭ обнаружили, что университеты, применяющие в своих образовательных программах новейшие научные разработки, успешно преодолевают ограничения традиционных курсов и лучше отвечают на специфические потребности рынка. Такой подход не только способствует созданию уникальных образовательных предложений, но и помогает университетам осуществлять их «третью миссию»: превращаться в предпринимательские вузы, передавая наиболее актуальные компетенции и способствуя экономическому развитию регионов.
Исследование опубликовано в журнале «Высшее образование в России». Ученые обнаружили, что большинство российских высших учебных заведений не используют в полной мере свои научные достижения при разработке программ дополнительного профессионального образования (ДПО). В основном университеты следуют существующим профессиональным стандартам и требованиям рынка труда, редко прибегая к собственным исследованиям и экспертизе для обновления учебных программ. Однако университеты, участвующие в программе «Приоритет-2030», особенно те, которые входят в трек «Исследовательское лидерство», показывают противоположную тенденцию. За последние три года они достигли 51,9-процентного роста числа студентов на программах непрерывного образования благодаря своей сильной научной базе.
Эти университеты успешно внедряют инновации в образовательный процесс, предлагая курсы, востребованные на рынке, что способствует значительному росту доходов — до 400 тысяч рублей на одного преподавателя. Для сравнения: технические и естественно-научные университеты, не участвующие в программе «Приоритет-2030», показывают заработок до 100 тысяч рублей на одного преподавателя за курсы ДПО.
Это подчеркивает важность интеграции научных исследований в образовательные программы для создания новых возможностей в обучении и стимулирования экономического развития. Негосударственные гуманитарные вузы, специализирующиеся на подготовке управленцев, успешно расширяют свои образовательные предложения через программы дополнительного профессионального образования, обеспечивая себе стабильный источник дохода. В то же время технические и естественно-научные университеты, которые традиционно полагались на доходы от исследовательской деятельности, начинают активнее внедрять образовательные программы, базирующиеся на собственных научных достижениях. Это не только открывает новые источники дохода, но и способствует расширению круга профессиональных слушателей, углубляя трансфер знаний и навыков.
«Разработка курсов, основанных на передовых исследованиях, открывает перед университетами великолепные возможности не только для увеличения доходов, но и для активного распространения актуальных знаний среди специалистов различных сфер. Участие в программе “Приоритет-2030” играет ключевую роль в изменении подхода университетов к интеграции научных достижений в программы ДПО, стимулируя таким образом более глубокое и плодотворное взаимодействие между наукой и образованием», — отмечает Илья Коршунов, автор исследования, заведующий Лабораторией непрерывного образования взрослых Института образования НИУ ВШЭ.
Такой подход способствует более глубокому вовлечению академической сферы в удовлетворение реальных технологических потребностей общества, особенно в областях STEM и здравоохранения, где вовлечение в прикладные исследования и коммерциализация открытий стимулируют создание образовательных программ, отвечающих актуальным вызовам.
Кроме того, активное участие преподавателей и исследователей в научной деятельности не только обогащает содержание курсов, но и при правильной организации работы может служить мощным стимулом для дальнейшего развития и обновления образовательных программ. Таким образом, университеты могут еще более эффективно вкладываться в развитие профессионального и непрерывного образования, способствуя продвижению инноваций и поддержанию высокого уровня квалификации специалистов различных отраслей.
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