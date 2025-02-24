  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
РТУ МИРЭА
43

Российские ученые открыли новые материалы для электроники, энергетики и медицины

4.5

Исследователи из РТУ МИРЭА изучили особые вещества — халькогениды переходных элементов. Эти материалы обладают уникальными электронными, магнитными и оптическими свойствами, что делает их чрезвычайно полезными в различных областях науки и техники. Например, они могут использоваться для создания новых типов электронных устройств, улучшения качества медицинских приборов или повышения эффективности солнечных батарей.

РТУ МИРЭА
# интеркалаты
# переходные элементы
# рений
# халькогениды
Зарядная станция для электромобилей, состоящая из солнечных батарей / © Sass Peress, ru.wikipedia.org

Ученые РТУ МИРЭА исследовали халькогениды переходных элементов. Они установили области существования твердых растворов, интеркалатов и двухфазных областей в полученных системах. Эти открытия открывают путь к созданию уникальных материалов с широкими возможностями применения. Результаты проекта опубликованы в научном журнале «Тонкие химические технологии».

«Эти результаты имеют огромное значение для развития науки, – комментирует Екатерина Ефремова, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА. – Мы впервые смогли детально изучить поведение таких сложных систем и выявить их уникальные свойсинтертва».

Полученные учеными образцы халькогенидов переходных элементов / © Дмитрий Рындин, пресс-служба РТУ МИРЭА

Халькогениды переходных элементов с низкой степенью окисления и их замещенные производные остаются слабо изученными химическими соединениями. Дисульфид рения выделяется среди них своими особенностями и потенциалом для практического использования. Его уникальная структура и анизотропные свойства делают его перспективным материалом для различных применений. Кроме того, слабая межслойная связь и уникальная искаженная октаэдрическая (1T) структура предполагают возможность создания новых фаз на его основе.

Образцы были получены методом высокотемпературного твердофазного ампульного синтеза в вакууме. Исследование проводилось методами рентгенофазового анализа и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.

Выводами исследования стало подтверждение того, что в богатых рением областях образуются твердые растворы по типу внедрения, тогда как в областях, близких к дисульфидам титана и молибдена, реализуются интеркалированные фазы. В системе ReS2–WS2 обнаружена область твердых растворов, включающая 30, 50 и 70 молекулярных процентов дисульфида рения, структура которых представляет собой полиморфную модификацию структуры исходных компонентов. Присутствие рения, молибдена и вольфрама в этих фазах в степени окисления (+IV) было также подтверждено.

«Это исследование открывает путь к созданию материалов с уникальными электронными, магнитными и оптическими свойствами, – добавляет Михаил Кобрин, преподаватель кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА. – Это может привести к значительным достижениям в различных отраслях промышленности и технологий».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
28 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Показать больше
РТУ МИРЭА
# интеркалаты
# переходные элементы
# рений
# халькогениды
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Компьютеры: от шестеренок до микросхем
Политехнический музей
Москва
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Астрономия: основы и методология
Политехнический музей
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Поведение тихоходок
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Космическое сознание: поиск бессмертия как двигатель прогресса
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Фев
900
Опять на Луну
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Физические революции XX века и новые открытия и загадки вселенной
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
26 Фев
600
Космические опасности и угрозы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
27 Фев
500
Символ змея в культуре народов Кавказа
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Антитела. Сказочные свойства, подаренные нам природой
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 часа назад
Березин Александр

Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

Глава SpaceX предложил свести с орбиты МКС — и чем скорее, тем лучше. На первый взгляд странная идея для фаната космоса. На второй — все иначе: первым публично в полезности орбитальных станций усомнился еще советский космонавт и инженер Гречко. И у него, и у Маска есть на это весьма серьезные основания. А учитывая позицию последнего в основной державе, от которой зависит существование МКС, есть и шансы на реализацию этой идеи. Несмотря на это идея вызвала общее отторжение в рядах фанатов космоса и государственных космических агентств.

Космонавтика
С точки зрения науки
# NASA
# Илон Маск
# космос
# Марс
# Роскосмос
# Россия
# США
Выбор редакции
5 часов назад
Evgenia

Физики точно измерили форму ядра свинца-208, и теперь им придется пересмотреть модели атомных ядер

Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.

Физика
# атомное ядро
# свинец
# свинец-208
# тяжелые ядра
# физика высоких энергий
# ядерная физика
Позавчера, 12:07
Любовь

В «Космической Подкове» нашли самую массивную черную дыру

Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.

Астрономия
# VLT
# галактики
# гравитационная линза
# кольца Эйнштейна
# сверхмассивные черные дыры
# Хаббл
Позавчера, 12:07
Любовь

В «Космической Подкове» нашли самую массивную черную дыру

Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.

Астрономия
# VLT
# галактики
# гравитационная линза
# кольца Эйнштейна
# сверхмассивные черные дыры
# Хаббл
21 февраля
Игорь Байдов

Мыши оказали «первую помощь» потерявшим сознание товарищам

Американские нейробиологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации». Ученые впервые описали целую последовательность таких поведенческих реакций и выяснили, какие механизмы мозга за ними стоят.

Биология
# бессознательное
# грызуны
# мыши
# нейробиологи
20 февраля
Юлия Трепалина

Привлекательность оказалась важнее ума при выборе партнера женщинами и их родителями

Рассматривая потенциального спутника жизни, женщины и их родители, оценивающие партнера, на словах чаще придают большее значение интеллекту, а не физической привлекательности. Однако, когда дело доходит до выбора, в большинстве случаев предпочтения оказываются на стороне более симпатичного мужчины, даже если он менее умен, выяснили американские психологи.

Психология
# внешность
# выбор партнера
# интеллект
# мужчины
# привлекательность
# романтические отношения
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно