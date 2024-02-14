Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Лингвист ТюмГУ изучила цветообразование в романе Брэдбери
Ученый ТюмГУ сопоставила лексику цветообозначения в оригинальном тексте романа Рэя Брэдбери «Марсианские хроники» и его русском переводе.
Лексика цветообозначения как неотъемлемый компонент картины мира демонстрирует процесс отражения в этническом языковом сознании особенностей цветового восприятия, поэтому актуальный смысл изучения терминов цвета заключается именно в их осознании как изначальных носителей и инструментов национальных культур и языков.
Статья «Лексика цвета в «Марсианских хрониках» Рэя Брэдбери» лингвиста СоцГум Елены Соколовой вышла в журнале Philological Class. В ней впервые сделан сопоставительный анализ цветолексики романа и его перевода на русский язык, позволивший выявить структурно-семантическую специфику авторских характеристик цвета и способы ее трансляции в процессе перевода.
Источниками исследования послужили текст романа Брэдбери «Марсианские хроники» (1950 год) и его перевод на русский язык Л. Л. Жданова (1965 год). Ученый сделала вывод, что роману свойственна особая цветовая палитра, связанная с основными темами произведения и представленная основными цветами бело-черно-голубого ряда.
В английском и русском текстах романа преобладающим цветом является белый и большинство его оттенков. Белый цвет (цвет дня) ассоциируется с чистотой, божественностью, благородством и праведностью, но может передавать и отрицательную семантику (холод, пустота, неизвестность, смерть). Наиболее часто многочисленные оттенки белого используются в портретных характеристиках персонажей и при описании пейзажа.
Как в русской, так и в английской цветовой картине мира черный цвет обладает выраженной негативной семантикой. В романе «Марсианские хроники» черный – это цвет зловещего окружающего мира, смерти и тьмы.
Голубой цвет (цвет неба) имеет положительную коннотацию в обоих языках, для большинства европейских народов ассоциируется с единством и свободой, кроме того, может символизировать божественную сущность, загадочность и грусть. В романе данный цветовой термин употребляется при описании марсианского неба, гор, холмов, рек, марсианского песка и кораблей и вполне оправданно входит в блок приоритетных цветов. Сложные цветовые обозначения, представляющие собой соединение цветовых лексем с наименованиями конкретных реалий, достаточно активны как в оригинале, так и в русском переводе (moon-white, blue-agate, jadegreen, white-limbed; снежно-белый, пепельно-серый, медно-рыжий, белозубый).
Высокой частотностью как в английском, так и в русском языке обладают: сложные номинации, передающие интенсивность цветовых характеристик (soft brown, sharp yellow, dark blue; бледно-желтый, светло-коричневый, ярко-голубой); сложения двух цветов со сравнительно-конкретизирующим значением (blue-black / черно-синий, redyellow / багрово-желтый).
Значительное число сравнительных конструкций, имеющихся исключительно в русском переводе, сигнализирует о стремлении переводчика к наиболее точному воспроизведению цветовых образов с учетом этнических историко-культурных коннотаций (почернели, как головешки; черную, как перец, пыль; на черной, как вороново крыло, траве; бледен, как полотно).
Результаты исследования расширяют представления о цветовых терминах как специфических элементах художественного текста и могут быть использованы в практике преподавания сопоставительной лексикологии, лингвистического анализа художественного текста, теории перевода.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
Ученые Университета Лобачевского выяснили, что сонливым людям труднее засыпать вечером. Полученные результаты помогут усовершенствовать детекторы сонливости по сердечному ритму.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Австралийские ученые смоделировали тектоническую историю Земли почти за миллиард лет и выяснили, что причиной глобального похолодания, которое превратило нашу планету в один большой ледяной щит, стала низкая концентрация углекислого газа.
Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Теория инфляции — что не так с «объяснением расширения Вселенной» с точки зрения науки
10 странных сигналов из космоса
Илон Маск доказал неправоту Билла Гейтса: электрофура Semi «победила» законы физики
Все больше людей ходят с IQOS и GLO, а информации про них мало, и она противоречива. Вредно это или нет?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии