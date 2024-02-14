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15 минут назад
ТюмГУ
16

Лингвист ТюмГУ изучила цветообразование в романе Брэдбери

4.4

Ученый ТюмГУ сопоставила лексику цветообозначения в оригинальном тексте романа Рэя Брэдбери «Марсианские хроники» и его русском переводе.

ТюмГУ
# лингвисты
# роман
# Рэй Брэдбери
# цвет
# цветообразование
Американский писатель Рэй Брэдбери
Американский писатель Рэй Брэдбери / © Getty images

Лексика цветообозначения как неотъемлемый компонент картины мира демонстрирует процесс отражения в этническом языковом сознании особенностей цветового восприятия, поэтому актуальный смысл изучения терминов цвета заключается именно в их осознании как изначальных носителей и инструментов национальных культур и языков.

Статья «Лексика цвета в «Марсианских хрониках» Рэя Брэдбери» лингвиста СоцГум Елены Соколовой вышла в журнале Philological Class. В ней впервые сделан сопоставительный анализ цветолексики романа и его перевода на русский язык, позволивший выявить структурно-семантическую специфику авторских характеристик цвета и способы ее трансляции в процессе перевода.

Источниками исследования послужили текст романа Брэдбери «Марсианские хроники» (1950 год) и его перевод на русский язык Л. Л. Жданова (1965 год). Ученый сделала вывод, что роману свойственна особая цветовая палитра, связанная с основными темами произведения и представленная основными цветами бело-черно-голубого ряда.

В английском и русском текстах романа преобладающим цветом является белый и большинство его оттенков. Белый цвет (цвет дня) ассоциируется с чистотой, божественностью, благородством и праведностью, но может передавать и отрицательную семантику (холод, пустота, неизвестность, смерть). Наиболее часто многочисленные оттенки белого используются в портретных характеристиках персонажей и при описании пейзажа.

Как в русской, так и в английской цветовой картине мира черный цвет обладает выраженной негативной семантикой. В романе «Марсианские хроники» черный – это цвет зловещего окружающего мира, смерти и тьмы.

Голубой цвет (цвет неба) имеет положительную коннотацию в обоих языках, для большинства европейских народов ассоциируется с единством и свободой, кроме того, может символизировать божественную сущность, загадочность и грусть. В романе данный цветовой термин употребляется при описании марсианского неба, гор, холмов, рек, марсианского песка и кораблей и вполне оправданно входит в блок приоритетных цветов. Сложные цветовые обозначения, представляющие собой соединение цветовых лексем с наименованиями конкретных реалий, достаточно активны как в оригинале, так и в русском переводе (moon-white, blue-agate, jadegreen, white-limbed; снежно-белый, пепельно-серый, медно-рыжий, белозубый).

Высокой частотностью как в английском, так и в русском языке обладают: сложные номинации, передающие интенсивность цветовых характеристик (soft brown, sharp yellow, dark blue; бледно-желтый, светло-коричневый, ярко-голубой); сложения двух цветов со сравнительно-конкретизирующим значением (blue-black / черно-синий, redyellow / багрово-желтый).

Значительное число сравнительных конструкций, имеющихся исключительно в русском переводе, сигнализирует о стремлении переводчика к наиболее точному воспроизведению цветовых образов с учетом этнических историко-культурных коннотаций (почернели, как головешки; черную, как перец, пыль; на черной, как вороново крыло, траве; бледен, как полотно).

Результаты исследования расширяют представления о цветовых терминах как специфических элементах художественного текста и могут быть использованы в практике преподавания сопоставительной лексикологии, лингвистического анализа художественного текста, теории перевода.

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ТюмГУ
259 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# лингвисты
# роман
# Рэй Брэдбери
# цвет
# цветообразование
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