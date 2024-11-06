В НовГУ разработали роботизированный комплекс для самодиагностики рака

Финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей на разработку и создание комплекса оказал ПАО «Акрон».

«Онкокиоск» позволит максимально широко провести различные диагностические процедуры, — рассказал проректор по научной работе НовГУ Андрей Ефременков. — Аппарат избавит врачей от предосмотровой рутины, поскольку у пациента уже будет на руках готовый отчет. Мы хотим сделать «онкокиоск» полноценным продуктом университета, который может быть установлен в другие учреждения здравоохранения».

Комплекс состоит из сенсорного монитора и периферийного оборудования, который включает в себя чековый принтер, USB камеру, сканер для обнаружения бактерии Helicobacter pilory, микроскоп, а также устройство для измерения содержания сахара с помощью артериального давления.

«Работа «онкокиоска» основана на опросе, автором которого является профессор кафедры госпитальной хирургии НовГУ Вячеслав Черенков, — объяснил заместитель директора инжинирингового центра радиоэлектронного прототипирования Игорь Арендателев. — Пациент вводит свои данные и отвечает на вопросы по типу: «Оцените качество вашего сна», «Какой у вас режим сна», «Есть ли изменения в кожном покрове, размере и форме родинок». Важно отметить, что аппарат выдает не сам диагноз, а лишь определяет факторы риска».

Инициатива по разработке роботизированного комплекса для онкодиагностики принадлежит губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

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НовГУ 5 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Интеллектуальная электроника» и «Университет как генератор культурной идентичности» (первый рассчитан на создание специализированных чипов с оригинальными алгоритмами обработки данных, второй — на всестороннее изучение отечественного культурного наследия). Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). ИНТЦ занимается высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК,ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.