Изучены особенности организации первых школ Европейской Арктики

В прошлом у всех коренных народов Севера были собственные системы социализации детей, которые отличались от формальной системы образования. Ученые Кольского научного центра изучили процессы организации первых школ на территории Европейской Арктики и провели анализ этнокультурных образовательных моделей в саамских погостах на рубеже XIX-XX веков.

Результаты опубликованы в высокорейтинговом журнале «Религиоведение». Со второй половины XIX века на окраинных арктических территориях Русская православная церковь начала активно создавать систему начального образования. Миссионерская деятельность определялась необходимостью отстаивания государственных интересов Российской империи на этих территориях через влияние на этнокультурные процессы в среде саамского населения Кольского Севера.

В сочинениях этнографов конца XIX – начала XX века неоднократно высказывалась мысль о том, что саамы, проживающие на территории Кольского полуострова, готовы развивать и поддерживать дело народного просвещения. Однако советские историки писали о насильственной политике царизма по отношению к местному коренному населению. Старший научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского научного центра Ксения Казакова на основе широкого круга архивных материалов реконструировала сюжеты взаимодействия православного духовенства и коренного населения Кольского Севера по вопросам организации церковно-приходских школ в саамских погостах.

Пазрецкий погост / © Фото Э. Вессель / Пресс-служба КНЦ РАН

Первой школой, открытой в саамском погосте, была Пазрецкая церковно-приходская школа. В Пазрецком погосте, находящимся на границе с Норвегией, просветительской работе и обучению детей русскому языку уделяли особое внимание. Священник погоста Константин Щеколдин разработал особый «передвижной» график работы школы, когда учитель следовал за своими учениками по местам их кочевий. Проект высочайше одобрил обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев, который стал одним из попечителей школы, обеспечивая ее финансовое содержание.

Именно геополитический фактор сыграл немаловажную роль в работе по развитию саамской письменности и появлению первых текстов на саамском языке: «Святое Евангелие от Матфея» (1894) и «Азбука для лопарей, живущих в Кольском уезде Архангельской губернии» (1895).

Ловозерская церковно-приходская школа. 1911 год. Из книги Козмин Н. По школам Лапландии (Дневник наблюдателя). Санкт-Петербург, 1914 год / © Пресс-служба КНЦ РАН

Следом за Пазрецким, школы появились в Нотозерском и Сонгельском погостах, расположенных недалеко от границы современной Финляндии. Анализ опыта работы этих школ, проведенный на основе архивных материалов, показывает, что немаловажную роль в развитии просвещения в XIX веке играл финансовый фактор. Содержание церковно-приходской школы, в отличие от школ Министерства народного просвещения, только частично обеспечивалось из центра. Определенную часть расходов вынуждено было брать на себя коренное население.

Нотозерский и Сонгельский погосты были объединены в один приход, поэтому из-за отсутствия в Сонгело храма школа здесь стала особым духовным центром и для детей, и для взрослых. Со временем на средства коренного населения к школе пристроили алтарь, и она была освещена как церковь-школа во имя северного святого Трифона Печенгского. Таким образом, школа в Сонгельском погосте выполняла две функции: духовную и просветительскую.

Исследовательница проанализировала интересный с точки зрения межэтнических процессов на Кольском Севере на рубеже XIX-XX веков опыт организации Ловозерской миссионерской школы. В то время село Ловозеро населяли русские, саамы, ненцы, коми-ижемцы. Именно последние активно поддерживали развитие школьного дела, а их дети составляли почти большую половину от всех учащихся. Коми-ижемцы, переселившиеся на Кольский полуостров, имели совершенно отличный от саамов уклад хозяйствования, рассчитанный в первую очередь на ведение торговых отношений, поэтому считали насущно необходимым дать детям начальное образование. Такая тенденция сохранялась вплоть до 1917 года.

Документ с родовыми клеймами саамов Сонгельского погоста. Из фондов Государственного архива Мурманской области / © Пресс-служба КНЦ РАН

Архивные материалы свидетельствуют, что первые школы в Европейской Арктике стали просветительскими центрами, которые способствовали приобщению детей к грамотности и духовным основам православной культуры, а также более активному участию населения в жизни северных православных приходов. Автор показала, что в колониях Мурманского берега развитие просветительской работы было возможно только при участии Трифоно-Печенгского монастыря, который полностью обеспечивал работу Баркинской церковно-приходской школы и Печенгской монастырской школы, и впервые ввела в научный оборот документы по истории просветительской деятельности Русской православной церкви на Кольском Севере, позволяющие проанализировать этнокультурные образовательные модели рубежа XIX–XX веков и особенности этносоциальных процессов на Кольском Севере.

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КНЦ РАН 70 статей Кольский научный центр Российской академии наук (бывший Кольский филиал Академии наук СССР) имени С. М. Кирова, объединение научных учреждений РАН на Кольском полуострове.