Социологи исследовали эффективность университетских программ академического развития

Ученые ТюмГУ сопоставили потребности вузовских преподавателей в выработке профессиональных компетенций и возможности их удовлетворения за счет управленческих решений в рамках университетских программ академического развития. В исследовании приняли участие более 2100 представителей 15 российских университетов.

Анкетирование показало, что на протяжении последнего года дефицит компетенций испытали почти четверть преподавателей. Половина из них остро ощущала нехватку технологических компетенций, что значительно превышает долю их целенаправленного развития через обучающие мероприятия (37%). Оказалось, что профессиональные компетенции, несмотря на второе место по дефициту (31%), в большей степени удовлетворяются за счет университетских программ академического развития (61%), что свидетельствует об эффективности управленческих подходов к развитию академических работников.

Кроме того, исследователи обнаружили дисбаланс формирования компетенций межличностного взаимодействия: их нехватку ощущают 16% респондентов, в то время как развитие через университетские программы получили 27%, что превышает показатель дефицита.

«Наибольший разрыв между дефицитом и развитием наблюдается в технологических компетенциях, где разница составляет 20%. Показательно, что каждый восьмой респондент (12%) на протяжении последнего года вырабатывал лидерские компетенции при ощущаемом дефиците в 18%. Это указывает на своевременность совершенствования университетских программ укрепления лидерского потенциала преподавателей как элемента стратегического управления человеческими ресурсами», — сообщила профессор кафедры общей и экономической социологии ТюмГУ Галина Ефимова.

Преподаватели разных возрастов отметили снижение субъективно ощущаемого дефицита в отношении большинства компетенций. Это может объясняться достижением ими достаточного уровня к зрелому возрасту в рамках программ управления академическим развитием преподавателей.

Результаты опубликованы в журнале «Социологическая наука и социологическая практика» и могут быть полезны исследователям управления высшим образованием, а также руководству вузов при разработке комплексной стратегии управления академическим развитием научно-педагогических работников.

ТюмГУ 350 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Участие в программе способствует трансформации образовательного, научно-технологического и управленческого блоков ТюмГУ, а также его роли в качестве центра научно-технологического и социально-экономического развития региона.