  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
КНЦ РАН
4

Кольские ученые нашли четыре древнескандинавских поселения на Кольском полуострове

4.8

Археологи Института истории материальной культуры РАН в ходе экспедиции на Кольский полуостров в Мурманской области обнаружили четыре поселения эпохи позднего неолита (II-I тысячелетия до нашей эры), относящиеся к уникальной древнескандинавской культуре гресбакен.

КНЦ РАН
# гресбакен
# Кольский полуостров
# неолит
# скандинавы
Археологи КНЦ РАН обнаружили на Кольском полуострове четыре поселения культуры гресбакен / © Пресс-служба КНЦ РАН

Археологи уже много лет ведут раскопки на территории Кольского полуострова в Мурманской области. Ученые отмечают, что этот регион богат памятниками древности, многие из которых еще не открыты и не изучены. Большинство полевых исследований Кольской археологической экспедиции проводятся в труднодоступных районах Севера. Добраться туда можно только на вертолете или морском транспорте. Помощь в перевозке и организации работ ученым оказывают жители села Териберка, команда теплохода «Клавдия Еланская», а также моряки Северного флота.

В прошлом году ученые исследовали сразу несколько памятников на Кольском полуострове. В частности, они завершили раскопки жилища, датируемого V тысячелетием до н. э., на реке Кумжа в губе Дроздовка. Это единственное раскопанное жилище раннего неолита на Кольском полуострове. Рядом с ним были обнаружены остатки традиционной саамской избы — вежи. В самом жилище найдено 22 тысячи артефактов: от каменных орудий и отходов производства до фрагментов керамических сосудов.

Кроме того, на побережье Кольского залива была найдена стоянка раннего мезолита (X-VIII тысячелетий до нашей эры) и сразу четыре поселения культуры гресбакен конца неолита (II-I тысячелетия до нашей эры) — начала бронзового века (V-X веках нашей эры).

Древнескандинавская культура гресбакен существовала преимущественно в Дании. Она получила свое название благодаря характерным жилищам, представлявшим собой длинные прямоугольные постройки, углубленные в землю, с мощными очагами, что позволяло круглогодично жить на побережье холодного северного моря.

Археологи КНЦ РАН за работой / © Пресс-служба КНЦ РАН

«Значение этих находок заключается в том, что Кольский залив за сто лет подвергся мощному промышленному освоению. Нет сомнений, что в древности на его берегах существовало множество поселений и стоянок. Однако мало шансов, чтобы они сохранились до наших дней. До 2022 года на Кольском заливе был известен лишь могильник бронзового века на Большом Оленьем острове и пара стоянок на острове Екатерининском. Учитывая последние результаты, за последние годы мы смогли обнаружить еще шесть стоянок и шесть поселений с жилищами каменного и бронзового веков», — отметил руководитель полевой экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела палеолита ИИМК РАН Евгений Колпаков.

Он выразил уверенность, что в ближайшие годы в северной части Кольского залива будут найдены новые археологические памятники. Помимо этого, продолжаются исследования петроглифов — выбитых на камнях изображений на островах озера Канозеро. Этот памятник является одним из крупнейших комплексов наскальных рисунков Фенноскандии периода неолита и бронзового века (IV-II тысячелетия до нашей эры).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
КНЦ РАН
85 статей
Кольский научный центр Российской академии наук (бывший Кольский филиал Академии наук СССР) имени С. М. Кирова, объединение научных учреждений РАН на Кольском полуострове.
Показать больше
КНЦ РАН
# гресбакен
# Кольский полуостров
# неолит
# скандинавы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Янв
900
Астрофизические итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
23 Янв
500
Змеи Грузии. Разнообразие, эволюция и особенности
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Янв
Бесплатно
Технологическая революция — новые задачи и возможности биотеха и медицины
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Астрономия в блокадном Ленинграде
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Янв
500
Грузия в античных мифах: Прометей, аргонавты и золотое руно
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Янв
500
Эволюционная история черепах (криптодиры)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Адронный коллайдер в фильмах и сериалах: о чем не расскажут зрителю?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Советский модернизм в Москве
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Янв
700
Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) в 1907-1916 годах
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:40
Игорь Байдов

Странные шары в космосе могут оказаться новым типом звезд

В 2021 году японские астрономы обнаружили в глубоком космосе два объекта с сильной линией поглощения льда. Однако разобраться, что именно представляют собой эти тела, ученые не смогли — не хватило мощности телескопа, с которого вели наблюдения. Исследователи продолжили изучать эти объекты с помощью другого, более мощного инструмента и выяснили, что они могут быть типом светил, которые ранее никогда не наблюдались.

Астрономия
# Газопылевое облако
# звезды
# Млечный путь
# область звездообразования
Вчера, 07:51
Юлия Трепалина

Этологи сравнили плюсы и минусы наличия собаки в доме

Опрос среди владельцев собак показал, какие преимущества и недостатки, связанные с наличием питомцев, представляются людям наиболее существенными.

Биология
# домашние питомцы
# собаки
# человек и собака
# этология
20 января
Юлия Трепалина

Мемы улучшили оценки по биологии и отношение старшеклассников к предмету

Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.

Психология
# внимание
# зумеры
# мемы
# образование
# обучение
# поколение Z
# учеба
# школа
20 января
Юлия Трепалина

Мемы улучшили оценки по биологии и отношение старшеклассников к предмету

Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.

Психология
# внимание
# зумеры
# мемы
# образование
# обучение
# поколение Z
# учеба
# школа
18 января
Елена

Химики разработали первый двумерный материал, гибкий и прочный, как кольчуга

Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.

Химия
# кристалическая структура
# материаловедение
# полимер
20 января
Березин Александр

Увлажнитель воздуха — источник здоровья или опасных микрочастиц?

В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?

Технологии
# здоровье
# медицина
# увлажнители воздуха
Выбор редакции
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
27.12.2024
ФизТех

Российские ученые разработали эффективные способы экранирования вольфрама от термоядерной плазмы

Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.

ФизТех
# висмут
# вольфрам
# термоядерная плазма
# термоядерный реактор
# термоядерный синтез
# экранирование
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно