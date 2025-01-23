Кольские ученые нашли четыре древнескандинавских поселения на Кольском полуострове

Археологи Института истории материальной культуры РАН в ходе экспедиции на Кольский полуостров в Мурманской области обнаружили четыре поселения эпохи позднего неолита (II-I тысячелетия до нашей эры), относящиеся к уникальной древнескандинавской культуре гресбакен.

Археологи уже много лет ведут раскопки на территории Кольского полуострова в Мурманской области. Ученые отмечают, что этот регион богат памятниками древности, многие из которых еще не открыты и не изучены. Большинство полевых исследований Кольской археологической экспедиции проводятся в труднодоступных районах Севера. Добраться туда можно только на вертолете или морском транспорте. Помощь в перевозке и организации работ ученым оказывают жители села Териберка, команда теплохода «Клавдия Еланская», а также моряки Северного флота.

В прошлом году ученые исследовали сразу несколько памятников на Кольском полуострове. В частности, они завершили раскопки жилища, датируемого V тысячелетием до н. э., на реке Кумжа в губе Дроздовка. Это единственное раскопанное жилище раннего неолита на Кольском полуострове. Рядом с ним были обнаружены остатки традиционной саамской избы — вежи. В самом жилище найдено 22 тысячи артефактов: от каменных орудий и отходов производства до фрагментов керамических сосудов.

Кроме того, на побережье Кольского залива была найдена стоянка раннего мезолита (X-VIII тысячелетий до нашей эры) и сразу четыре поселения культуры гресбакен конца неолита (II-I тысячелетия до нашей эры) — начала бронзового века (V-X веках нашей эры).

Древнескандинавская культура гресбакен существовала преимущественно в Дании. Она получила свое название благодаря характерным жилищам, представлявшим собой длинные прямоугольные постройки, углубленные в землю, с мощными очагами, что позволяло круглогодично жить на побережье холодного северного моря.

Археологи КНЦ РАН за работой / © Пресс-служба КНЦ РАН

«Значение этих находок заключается в том, что Кольский залив за сто лет подвергся мощному промышленному освоению. Нет сомнений, что в древности на его берегах существовало множество поселений и стоянок. Однако мало шансов, чтобы они сохранились до наших дней. До 2022 года на Кольском заливе был известен лишь могильник бронзового века на Большом Оленьем острове и пара стоянок на острове Екатерининском. Учитывая последние результаты, за последние годы мы смогли обнаружить еще шесть стоянок и шесть поселений с жилищами каменного и бронзового веков», — отметил руководитель полевой экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела палеолита ИИМК РАН Евгений Колпаков.

Он выразил уверенность, что в ближайшие годы в северной части Кольского залива будут найдены новые археологические памятники. Помимо этого, продолжаются исследования петроглифов — выбитых на камнях изображений на островах озера Канозеро. Этот памятник является одним из крупнейших комплексов наскальных рисунков Фенноскандии периода неолита и бронзового века (IV-II тысячелетия до нашей эры).

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КНЦ РАН 85 статей Кольский научный центр Российской академии наук (бывший Кольский филиал Академии наук СССР) имени С. М. Кирова, объединение научных учреждений РАН на Кольском полуострове.