Российские ученые нашли способ предотвращать порчу старинных пленочных негативов

Ученые разработали простой и эффективный способ выявления участков с начальной степенью деградации на пленочных нитроцеллюлозных негативах. Деградация пленочного негатива проявляется в виде локального пожелтения из-за старения и неправильных условий хранения. Если своевременно не принять меры, это может привести к потере негатива, и соответственно, запечатленного на нем исторического момента. Предложенный метод основан на определении того, как соотносятся красная, зеленая и синяя компоненты в отдельных пикселях на снимке. В деградировавших, то есть пожелтевших, областях это соотношение статистически отличается от аналогичного для стабильных областей.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Heritage.

Негативы на нитроцеллюлозной основе — это широчайший класс фотоматериалов, появившихся в конце XIX — начале ХХ века. Нитроцеллюлоза как материал требует определенных условий хранения: температуры, относительной влажности и освещения. Несоблюдение оптимальных условий приводит к развитию сначала локальной, а затем и обширной деградации (разрушения), грозящей потерей негатива и запечатленного на нем изображения. Поэтому музейные работники должны контролировать и своевременно выявлять начальные стадии деградации. Часто сделать это сложно из-за того, что изображение на негативе содержит большое количество деталей разных оттенков.

На сегодняшний день существуют лабораторные методы — например, методы колебательной спектроскопии, — позволяющие с высокой точностью обнаружить деградацию на начальных стадиях. Однако применение таких подходов к ряду фотоматериалов, в том числе и к негативам, — весьма трудоемкий процесс, требующий определенного лабораторного оборудования. Поэтому ученые ищут более простой экспресс-метод, чтобы оценивать степень деградации негативов на нитроцеллюлозной основе.

Специалисты из Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО (Санкт-Петербург) предложили пиксельный метод быстрой оценки сохранности фотографических негативов. Он позволяет выявлять пожелтевшие области, которые указывают на начальную степень деградации нитроцеллюлозного материала.

Для проведения исследования авторы выбрали из архивов Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО 40 фотонегативов, снятых военным ветеринарным врачом Карлом Коссе в период с 1902 по 1917 год. При этом 20 из них были в хорошей степени сохранности, а другие 20 имели явные признаки деградации, которая затронула не менее 75% площади изображения. Степень сохранности и деградации ученые оценили методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и инфракрасной спектроскопии.

На следующем этапе специалисты изучили, как связаны сохранность негативов и значения RGB-компонент (сокращение от Red, Green, Blue) для отдельных пикселей цифровых изображений, снятых с исследуемых негативов.

Оказалось, что области с пожелтением и хорошо сохранившиеся области статистически отличаются по значению синей компоненты. Это различие наблюдалось как для темных, так и для светлых тонов на изображениях негативов. Опираясь на него, авторы предложили формальные критерии для разделения сохранных областей, пограничных областей, а также областей с признаками деградации. Выявлять деградировавшие (пожелтевшие) области важно, чтобы знать, на какие зоны необходимо обратить особое внимание при последующей реставрации. Помимо этого, наблюдение за тем, как меняется площадь отдельных областей, позволит своевременно находить области с переходными процессами.

Эффективность нового подхода исследователи продемонстрировали, проанализировав неравномерно пожелтевший стереонегатив, правая и левая часть которого представляли собой аналогичные изображения. Применение нового подхода позволило определить стабильные, пограничные и деградировавшие области изображения.

«Выявлять на начальных стадиях деструктивные изменения на фотонегативах необходимо, чтобы вовремя и в нужных объемах принять меры по реставрации и консервации и предотвратить полную утрату фотографического музейного экспоната. Предложенный подход позволяет делать это быстро и достаточно точно. В дальнейшем мы попробуем применить метод к фотонегативам с другой полимерной основой и интегрировать его с трудоемкими лабораторными методами», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Анастасия Поволоцкая, кандидат физико-математических наук, заведующая отделом лабораторно-реставрационных исследований Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.

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