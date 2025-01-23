Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые нашли способ предотвращать порчу старинных пленочных негативов
Ученые разработали простой и эффективный способ выявления участков с начальной степенью деградации на пленочных нитроцеллюлозных негативах. Деградация пленочного негатива проявляется в виде локального пожелтения из-за старения и неправильных условий хранения. Если своевременно не принять меры, это может привести к потере негатива, и соответственно, запечатленного на нем исторического момента. Предложенный метод основан на определении того, как соотносятся красная, зеленая и синяя компоненты в отдельных пикселях на снимке. В деградировавших, то есть пожелтевших, областях это соотношение статистически отличается от аналогичного для стабильных областей.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Heritage.
Негативы на нитроцеллюлозной основе — это широчайший класс фотоматериалов, появившихся в конце XIX — начале ХХ века. Нитроцеллюлоза как материал требует определенных условий хранения: температуры, относительной влажности и освещения. Несоблюдение оптимальных условий приводит к развитию сначала локальной, а затем и обширной деградации (разрушения), грозящей потерей негатива и запечатленного на нем изображения. Поэтому музейные работники должны контролировать и своевременно выявлять начальные стадии деградации. Часто сделать это сложно из-за того, что изображение на негативе содержит большое количество деталей разных оттенков.
На сегодняшний день существуют лабораторные методы — например, методы колебательной спектроскопии, — позволяющие с высокой точностью обнаружить деградацию на начальных стадиях. Однако применение таких подходов к ряду фотоматериалов, в том числе и к негативам, — весьма трудоемкий процесс, требующий определенного лабораторного оборудования. Поэтому ученые ищут более простой экспресс-метод, чтобы оценивать степень деградации негативов на нитроцеллюлозной основе.
Специалисты из Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО (Санкт-Петербург) предложили пиксельный метод быстрой оценки сохранности фотографических негативов. Он позволяет выявлять пожелтевшие области, которые указывают на начальную степень деградации нитроцеллюлозного материала.
Для проведения исследования авторы выбрали из архивов Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО 40 фотонегативов, снятых военным ветеринарным врачом Карлом Коссе в период с 1902 по 1917 год. При этом 20 из них были в хорошей степени сохранности, а другие 20 имели явные признаки деградации, которая затронула не менее 75% площади изображения. Степень сохранности и деградации ученые оценили методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и инфракрасной спектроскопии.
На следующем этапе специалисты изучили, как связаны сохранность негативов и значения RGB-компонент (сокращение от Red, Green, Blue) для отдельных пикселей цифровых изображений, снятых с исследуемых негативов.
Оказалось, что области с пожелтением и хорошо сохранившиеся области статистически отличаются по значению синей компоненты. Это различие наблюдалось как для темных, так и для светлых тонов на изображениях негативов. Опираясь на него, авторы предложили формальные критерии для разделения сохранных областей, пограничных областей, а также областей с признаками деградации. Выявлять деградировавшие (пожелтевшие) области важно, чтобы знать, на какие зоны необходимо обратить особое внимание при последующей реставрации. Помимо этого, наблюдение за тем, как меняется площадь отдельных областей, позволит своевременно находить области с переходными процессами.
Эффективность нового подхода исследователи продемонстрировали, проанализировав неравномерно пожелтевший стереонегатив, правая и левая часть которого представляли собой аналогичные изображения. Применение нового подхода позволило определить стабильные, пограничные и деградировавшие области изображения.
«Выявлять на начальных стадиях деструктивные изменения на фотонегативах необходимо, чтобы вовремя и в нужных объемах принять меры по реставрации и консервации и предотвратить полную утрату фотографического музейного экспоната. Предложенный подход позволяет делать это быстро и достаточно точно. В дальнейшем мы попробуем применить метод к фотонегативам с другой полимерной основой и интегрировать его с трудоемкими лабораторными методами», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Анастасия Поволоцкая, кандидат физико-математических наук, заведующая отделом лабораторно-реставрационных исследований Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО.
В 2021 году японские астрономы обнаружили в глубоком космосе два объекта с сильной линией поглощения льда. Однако разобраться, что именно представляют собой эти тела, ученые не смогли — не хватило мощности телескопа, с которого вели наблюдения. Исследователи продолжили изучать эти объекты с помощью другого, более мощного инструмента и выяснили, что они могут быть типом светил, которые ранее никогда не наблюдались.
Опрос среди владельцев собак показал, какие преимущества и недостатки, связанные с наличием питомцев, представляются людям наиболее существенными.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
В последние годы в России наблюдается настоящий бум увлажнителей воздуха, причем самое популярное решение — ультразвуковые. Одновременно в научной литературе одна за другой выходят работы о вредности таких устройств: от них в вашей комнате образуется даже больше микрочастиц, чем в воздухе в центре Пекина в плохой день. Альтернативные технические решения лишены подобных недостатков, но и они при неграмотном обслуживании привели к массовой гибели людей в Южной Корее. Тем не менее ученые подчеркивают, что сухой зимний воздух резко поднимает частоту болезней и многих других неприятностей. Что делать, чтобы этого избежать?
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Семь научных теорий о происхождении жизни. И пять ненаучных версий
Чем отличается аккумулятор от накопителя энергии и зачем нам вообще ее хранить
Катастрофа группового иммунитета: почему нет надежды, что переболевшие спасут нас от Covid-19
Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»
Когда сделают вакцину от коронавируса: хороший, плохой и «злой» сценарии
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии