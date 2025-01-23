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Мужчины прибавили в весе и росте вдвое быстрее женщин
Международная группа ученых проанализировала данные Всемирной организации здравоохранения в поисках изменений в физических различиях между мужчинами и женщинами за последние 100 лет. Оказалось, все человечество становится тяжелее и выше, но мужчины делают это в два раза быстрее.
Половой размерный диморфизм — значительные различия между самцами и самками — существует у многих видов животных. Ученые выделяют две основные причины различий: у одних видов самцы крупнее из-за конкуренции за самок или их предпочтений, а у других самки крупнее по репродуктивным причинам.
У людей мужчины в среднем выше, более мускулисты и весят больше женщин. Предыдущие исследования показали, что это различие, вероятно, связано с конкуренцией мужчин за женщин — более крупные мужчины выигрывали в прошлом.
В современном мире половой диморфизм как будто должен становиться менее значимым, однако мужчины продолжают крупнеть. Некоторые ученые предположили, что это происходит из-за предпочтений женщин к более высоким и крупным партнерам.
Международная команда, в которую вошли гендерный специалист, психолог и бихевиорист, изучила изменения полового диморфизма в размерах человека за последний век. Они обнаружили доказательства усиления полового диморфизма у людей. Научная статья опубликована в журнале Biology Letters.
Исследователи получили доступ к базе данных Всемирной организации здравоохранения, содержащей информацию о миллионах людей. Она хранит сведения с 1900 года и включает в себя Индекс человеческого развития — меру национального уровня жизни. Для расчета ИЧР используют данные о продолжительности жизни, образовании и покупательной способности населения выбранной территории.
Ученые проанализировали данные примерно 135 000 человек из 62 стран и обнаружили, что мужчины и женщины за это время стали выше и тяжелее. Авторы исследования связали это с улучшением питания и здравоохранения по всему миру.
Они также установили, что мужчины становятся выше и тяжелее в два раза быстрее, чем женщины. Столь быстрый рост размеров у мужчин имеет и свои минусы, в основном связанные с проблемами здоровья. Например, более высокие мужчины чаще подвержены риску развития рака и нуждаются в большем количестве пищи для функционирования организма, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
В 2021 году японские астрономы обнаружили в глубоком космосе два объекта с сильной линией поглощения льда. Однако разобраться, что именно представляют собой эти тела, ученые не смогли — не хватило мощности телескопа, с которого вели наблюдения. Исследователи продолжили изучать эти объекты с помощью другого, более мощного инструмента и выяснили, что они могут быть типом светил, которые ранее никогда не наблюдались.
Опрос среди владельцев собак показал, какие преимущества и недостатки, связанные с наличием питомцев, представляются людям наиболее существенными.
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Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
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