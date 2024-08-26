  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
6 минут назад
ПНИПУ
12

В Перми создали стойкое защитное покрытие оборудования для добычи руды и нефти

4.3

Защитные покрытия различных инструментов и деталей машин (подложек) применяются во многих отраслях промышленности. Они позволяют продлевать срок службы оборудования, делают материалы устойчивыми к износу и повреждениям. Ученые ПНИПУ создали надежное покрытие, которое можно использовать в горно- и нефтедобывающей промышленностях. Разработка улучшит износостойкие и коррозионные свойства поверхностей подложек при эксплуатации в условиях истирающих нагрузок и агрессивных сред. Это позволит повысить эффективность производства и снизить затраты на техническое обслуживание.

ПНИПУ
# горная порода
# горнодобывающая промышленность
# защитное покрытие
# инструменты
# нефтедобыча
В Перми создали стойкое защитное покрытие для инструментов и деталей машин / © Mushon Tamir, Unsplash

На разработку выдан патент. Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Преимущество разработанного учеными Пермского Политеха покрытия состоит в том, что способ его нанесения на подложку гарантирует заданный состав, структуру и свойства. Такое покрытие выглядит как «сэндвич», где сначала идет подслой титана, затем чередующиеся несколько раз слои трех составов: нитрид циркония и алюминия, нитрид титана, нитрид алюминия, а верхним слоем наносят нитрид циркония и алюминия.

Эти слои наносят на вращающиеся подложки в газовой смеси азота и аргона при давлении 0,7-0,75 Па с использованием четырех магнетронов — функциональных узлов вакуумных установок, содержащих распыляемые мишени из материалов покрытий.

Помимо термодинамической стабильности, которую получают в процессе высокоскоростной обработки, покрытие сочетает в себе стабильные износостойкие и физико-механическими свойства, высокую твердость, а также повышенную трещиностойкость.

«Мы разработали покрытие, которое увеличивает эффективность использования оборудования: уменьшается скорость коррозии в 2-18 раз при увеличении износостойкости в 2-3 раза. Также можно привести несколько примеров инструментов, где возможно использование таких покрытий. Стойкость сверл и фрез из быстрорежущей стали для обработки нержавеющей стали повысилась в 2-4 раза.

Стойкость резцов и коронок, которые применяют при обработке сильвинитовой руды – в 2-3 раза. Кроме этого, увеличилась максимальная температура эксплуатации инструмента, пар трения и деталей машин до 1000-1100 °C», – поделилась доктор технических наук, профессор кафедры инновационных технологий машиностроения ПНИПУ Анна Каменева.

Ученые Пермского Политеха разработали способ получения покрытия с чередующимися слоями для работы в условиях комбинированного воздействия коррозии и износа. Это поможет уменьшить износ и расход инструмента, деталей машин и пар трения. Разработанные технологические процессы уже рекомендованы к внедрению на отечественных предприятиях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
768 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# горная порода
# горнодобывающая промышленность
# защитное покрытие
# инструменты
# нефтедобыча
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Динозавры на полюсах
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Лаборатория в кармане
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Мастер-класс
27 Авг
Бесплатно
Крылья — залог Победы
Политехнический музей
Москва
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Большие панды – загадочные гости с Востока
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
27 Авг
Бесплатно
Кино и космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
28 Авг
Бесплатно
«Челюскинская эпопея»: от планов к спасению
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
28 Авг
Бесплатно
Юнгер и его исследование боли
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
30 Авг
Бесплатно
Как читать и понимать тексты
Политехнический музей
Москва
Лекция
31 Авг
Бесплатно
Тканевые художники, или как биоинженеры мышцы рисовали
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:32
Василий Парфенов

Астрономы впервые смогли объяснить все загадки процесса поедания звезды черной дырой

Когда звезда оказывается слишком близко к черной дыре, ее разрывают приливные силы — это называется «событие приливного разрушения». Теоретическое описание таких явлений впервые появилось полвека назад и с тех пор было хорошо проработано. Одна беда: кандидатов в события приливного разрушения мало, а их наблюдаемые характеристики здорово отличаются от предсказанных. Эту проблему решила новая симуляция, проведенная на австралийском суперкомпьютере.

Астрономия
# Австралия
# астрофизика
# приливное разрушение звезд
# события приливных разрушений
# Черные дыры
Вчера, 12:50
Ольга Иванова

Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

Священный костер инквизиции, который, как известно, излечивает любые амбиции, — лишь малая часть интернет-мемов, посвященных охоте на ведьм. Они основаны на мифах. Чтобы развеять их и узнать причины, по которым инквизиция вообще взялась за колдунов, сыграл ли в этом какую-то роль знаменитый трактат «Молот ведьм» «брата Генриха» Инститориса из доминиканского ордена, сколько мужчин сожгли на кострах, с помощью чего проводили пытки, действительно ли конфликтующие соседи доносили друг на друга и при чем здесь концепция «общего врага», Naked Science обратился к историку-медиевисту, специалисту по средневековой демонологии и автору книги «Инквизиция, ересь и колдовство. Молот ведьм» Григорию Бакусу.

Интервью
# ведьмы
# инквизиция
# Инститорис
# колдовство
# колдуны
# Молот ведьм
Эксклюзив
Выбор редакции
2 часа назад
Полина Меньшова

Плацебо помогло пациентам, даже когда его не выдавали за лекарство

Плацебо, то есть пустышка, способно улучшить состояние человека даже в том случае, когда он не думает, что у препарата есть лекарственные свойства. По данным ученых из США, как минимум при стрессе, тревоге и депрессии осознанно принимать плацебо значительно эффективнее, чем не делать ничего.

Психология
# депрессия
# плацебо
# стресс
# тревога
# эффект плацебо
Позавчера, 11:32
Василий Парфенов

Астрономы впервые смогли объяснить все загадки процесса поедания звезды черной дырой

Когда звезда оказывается слишком близко к черной дыре, ее разрывают приливные силы — это называется «событие приливного разрушения». Теоретическое описание таких явлений впервые появилось полвека назад и с тех пор было хорошо проработано. Одна беда: кандидатов в события приливного разрушения мало, а их наблюдаемые характеристики здорово отличаются от предсказанных. Эту проблему решила новая симуляция, проведенная на австралийском суперкомпьютере.

Астрономия
# Австралия
# астрофизика
# приливное разрушение звезд
# события приливных разрушений
# Черные дыры
Вчера, 12:50
Ольга Иванова

Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

Священный костер инквизиции, который, как известно, излечивает любые амбиции, — лишь малая часть интернет-мемов, посвященных охоте на ведьм. Они основаны на мифах. Чтобы развеять их и узнать причины, по которым инквизиция вообще взялась за колдунов, сыграл ли в этом какую-то роль знаменитый трактат «Молот ведьм» «брата Генриха» Инститориса из доминиканского ордена, сколько мужчин сожгли на кострах, с помощью чего проводили пытки, действительно ли конфликтующие соседи доносили друг на друга и при чем здесь концепция «общего врага», Naked Science обратился к историку-медиевисту, специалисту по средневековой демонологии и автору книги «Инквизиция, ересь и колдовство. Молот ведьм» Григорию Бакусу.

Интервью
# ведьмы
# инквизиция
# Инститорис
# колдовство
# колдуны
# Молот ведьм
Эксклюзив
Выбор редакции
Вчера, 16:14
Василий Парфенов

Китайские ученые добыли воду из лунного реголита, доставленного на Землю зондом «Чанъэ-5»

Хочется пить, мыться, поливать теплицу и улетать потом домой? Просто добавь жару! Новая методика, предложенная китайскими учеными, позволит добывать жизненно важную жидкость прямо из лунного грунта, даже если концентрация воды в нем минимальна. Ее эффективность успешно проверили на образцах реголита, которые удалось получить в рамках миссии «Чанъэ-5».

Астрономия
# «Чанъэ-5»
# вода на Луне
# Китай
# космические ресурсы
# Луна
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 58

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно