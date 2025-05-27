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Лингвисты показали, что билингвы усваивают язык не через правила
Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.
Исследование опубликовано в International Journal of Bilingualism. Русские числительные сбивают с толку не только иностранцев, но и носителей языка. Сложности возникают и у билингвов — людей, которые свободно говорят на двух и более языках. Некоторые исследования показывают, что грамматика первого языка, например нанайского или ульчского, влияет на последующее освоение русского. Однако ученые считают, что влияние родного языка — лишь один из факторов.
Исследователи из Международной лаборатории языковой конвергенции НИУ ВШЭ проанализировали, как билингвы из разных регионов России используют числительные в устной речи на русском языке. Для этого они обработали семь коллекций интервью, записанных в Дагестане, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Карелии и других регионах. В выборку вошли рассказы более 180 человек, говорящих на 21 языке. В каждой коллекции были записи живых разговоров, в которых участники отвечали на вопросы исследователей и делились историями о себе, семье, жизни в деревне. Из более чем 7000 фраз с числительными исследователи отобрали около 4000 подходящих для анализа, исключив конструкции с порядковыми числительными и косвенными падежами.
Результаты показали, что не только родной язык влияет на частоту ошибок. Важны и другие факторы: уровень образования, возраст, но прежде всего то, насколько часто выражение встречается в речи. Чем привычнее словосочетание, например «два часа» или «пять километров», тем меньше вероятность встретить нестандартную форму. Это подтверждает гипотезу о том, что языковые конструкции усваиваются не через правила, а благодаря регулярному употреблению.
«Нельзя сказать, что, когда билингвы используют русский язык, они просто проецируют на него грамматику родного языка. Даже если носитель вырос в среде, где числительные работают иначе, чем в русском, это еще не означает, что в своей русской речи он будет систематически копировать структуры родного языка», — поясняет один из авторов статьи, научный сотрудник Международной лаборатории языковой конвергенции, доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Кьяра Наккарато.
Особенно сложными для участников опросов оказались числительные от двух до четырех, а также собирательные формы вроде «двое», «трое» — они заметно чаще использовались в нестандартной форме.
Полученные данные важны не только для лингвистов, но и для преподавателей: они позволяют понять, какие области грамматики требуют большего внимания. В будущем авторы планируют изучить и другие области, в которых родной язык может (или не может) влиять на освоение русского.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в рамках проекта «Центры превосходства».
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