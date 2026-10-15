Семь ключевых показателей климата Земли достигли рекордных значений
Климат Земли стремительно теряет стабильность, а процесс глобального потепления ускоряется. Согласно седьмому ежегодному отчету международной группы ученых, сразу семь из 16 жизненно важных показателей планеты достигли критических пиковых значений.
Седьмой ежегодный доклад подготовила международная группа ученых под руководством Орегонского государственного университета (США) при участии климатологов из Германии, Китая и Австралии. Выяснилось, что главным фактором дестабилизации остается рекордная концентрация углекислого газа в атмосфере: она составляет 428 частей на миллион (ppm), это на 50% выше уровня доиндустриальной эпохи и максимум за последние два миллиона лет. Скорость потепления почти удвоилась: если с 1970 по 2010 год температура росла на 0,19 °C за десятилетие, то за последние годы этот показатель составил около 0,36 °C за десятилетие.
В результате июль 2026 года стал самым жарким месяцем за историю наблюдений в США, а температура Мирового океана обновила абсолютный рекорд. Ситуацию осложняет мощное явление Эль-Ниньо (колебание температуры океана, повышающее градус атмосферы по всей планете), которое продолжит нагревать планету в ближайшие месяцы. Результаты исследовательской работы опубликовали в журнале BioScience.
Из-за экстремальных температур общая масса льда Гренландии и объем арктического морского льда опустились до исторического минимума, а объем талых вод летом вырос в шесть раз. Кроме того, лесные пожары в 2025 году уничтожили 10,8 миллиона гектаров деревьев, из-за чего площадь древесного покрова сократилась до рекордных значений, а этот год стал третьим по величине потерь лесов за всю историю наблюдений.
Несмотря на это, мировое потребление ископаемого топлива (нефти, угля и газа) выросло на 0,9%. Из-за этого средняя температура поверхности Земли, теплосодержание океана и объемы выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой, впервые в истории превысили 41 гигатонну.
Вместе с тем авторы научной работы отметили и позитивные сдвиги: возобновляемые источники энергии уже обеспечивают около 43% мировой электроэнергии, а потребление солнечной и ветровой энергии за 2025-й выросло примерно на 18% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, темпы вырубки лесов в бразильской Амазонии сокращаются четвертый год подряд.
Ученые подчеркнули, что простого сокращения выбросов уже недостаточно, так как климатический кризис усиливает засухи, дефицит пресной воды и угрозы продовольственной безопасности. Мировому сообществу требуется срочно внедрять меры адаптации — от озеленения городов и защиты водоемов до использования компьютерных симуляторов климатических решений.