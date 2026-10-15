Семь ключевых показателей климата Земли достигли рекордных значений

Седьмой ежегодный доклад подготовила международная группа ученых под руководством Орегонского государственного университета (США) при участии климатологов из Германии, Китая и Австралии. Выяснилось, что главным фактором дестабилизации остается рекордная концентрация углекислого газа в атмосфере: она составляет 428 частей на миллион (ppm), это на 50% выше уровня доиндустриальной эпохи и максимум за последние два миллиона лет. Скорость потепления почти удвоилась: если с 1970 по 2010 год температура росла на 0,19 °C за десятилетие, то за последние годы этот показатель составил около 0,36 °C за десятилетие.

В результате июль 2026 года стал самым жарким месяцем за историю наблюдений в США, а температура Мирового океана обновила абсолютный рекорд. Ситуацию осложняет мощное явление Эль-Ниньо (колебание температуры океана, повышающее градус атмосферы по всей планете), которое продолжит нагревать планету в ближайшие месяцы. Результаты исследовательской работы опубликовали в журнале BioScience.

Из-за экстремальных температур общая масса льда Гренландии и объем арктического морского льда опустились до исторического минимума, а объем талых вод летом вырос в шесть раз. Кроме того, лесные пожары в 2025 году уничтожили 10,8 миллиона гектаров деревьев, из-за чего площадь древесного покрова сократилась до рекордных значений, а этот год стал третьим по величине потерь лесов за всю историю наблюдений.

Несмотря на это, мировое потребление ископаемого топлива (нефти, угля и газа) выросло на 0,9%. Из-за этого средняя температура поверхности Земли, теплосодержание океана и объемы выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой, впервые в истории превысили 41 гигатонну.

Вместе с тем авторы научной работы отметили и позитивные сдвиги: возобновляемые источники энергии уже обеспечивают около 43% мировой электроэнергии, а потребление солнечной и ветровой энергии за 2025-й выросло примерно на 18% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, темпы вырубки лесов в бразильской Амазонии сокращаются четвертый год подряд.

Ученые подчеркнули, что простого сокращения выбросов уже недостаточно, так как климатический кризис усиливает засухи, дефицит пресной воды и угрозы продовольственной безопасности. Мировому сообществу требуется срочно внедрять меры адаптации — от озеленения городов и защиты водоемов до использования компьютерных симуляторов климатических решений.

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