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4 августа, 13:45
Марк Чернов
6

Глобальное потепление разогналось: Земля нагревается почти в два раза быстрее, чем раньше

❋ 4.0

Потепление на планете переключилось на более высокую скорость. Температура ее поверхности растет примерно на 0,35 градуса Цельсия за десятилетие — почти вдвое быстрее, чем с 1970 по 2015 год, когда темпы составляли чуть менее 0,2 градуса. К таким выводам пришли климатологи, сопоставившие показатели сразу пяти независимых мировых метеорологических баз данных.

Климат
# CO2
# глобальное потепление
# изменение климата
# парниковые газы
# Эль-Ниньо
Аномальная жара становится одним из проявлений ускорения глобального потепления, зафиксированного климатологами
Аномальная жара становится одним из проявлений ускорения глобального потепления, зафиксированного климатологами / © Omer Evren

Главной задачей исследователей из Потсдамского института изучения климатических изменений (Германия) было отличить реальный климатический тренд от обычных природных капризов погоды, которые называют «шумом» — такие природные явления способны на время маскировать реальный тренд или, наоборот, создавать ложные рекорды.

Отметим, что во время долгосрочного глобального потепления периодически возникают краткосрочные, длящиеся от 10 до 20 лет, ускорения и замедления. Например, перед нынешним скачком 2015-2025 годов наблюдалась серьезная пауза в росте глобальных температур (1998-2013-е). На этом фоне последующее компенсационное ускорение выглядит вполне логичным и отчасти неизбежным.

Для отсеивания внешних искажений из данных исключили все временные помехи: разогревающий эффект Эль-Ниньо (периодического смещения океанских течений, при котором Тихий океан выбрасывает в атмосферу колоссальные объемы тепла), извержения вулканов (их частицы отражают солнечный свет) и колебания активности самого Солнца. Для максимальной объективности ученые проанализировали записи за последние десятилетия, включая архивы NASA, NOAA и европейского сервиса ERA5.

После очистки математическая достоверность того, что Земля стала нагреваться существенно быстрее, превысила 98%. Это означает, что наблюдаемый разгон потепления — реальный физический факт, а не погрешность измерений или случайный скачок показателей. Выводы экспертов опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

По расчетам, переломный момент наступил примерно в 2013-2015-х, а аномально жаркие 2023 и 2024 годы вовсе стали самыми теплыми за всю историю наблюдений с 1880-го. Чтобы исключить сомнения в выводах, немецкие математики применили два разных метода статистического анализа — один проверял, изогнулся ли график температур вверх, а второй определял момент перелома. Оба подтвердили: темп роста температур резко повысился.

Целью научной работы было именно измерить скорость процесса, а не искать его конкретные причины. Тем не менее авторы статьи подчеркнули, что столь резкий скачок вполне вписывается в существующие компьютерные модели того, как атмосфера и океан реагируют на постоянное накопление парниковых газов.

Ученые предупредили о серьезных последствиях этого климатического сдвига. Если набравший ход темп сохранится, то критический порог потепления в 1,5 градуса Цельсия, установленный Парижским соглашением для предотвращения катастрофических изменений климата, будет окончательно пройден еще до 2030 года.

То, насколько быстро Земля продолжит нагреваться дальше, полностью зависит от того, как скоро человечество сможет минимизировать выбросы от сжигания угля, нефти и газа. При этом, по современным научным представлениям, после достижения порога в 1,5-2 градуса дальнейшее потепление будет продолжаться не менее чем 100 лет, даже если люди полностью остановят любые выбросы углекислого газа (CO₂).

Впрочем, далеко не все исследователи оценивают климатические изменения исключительно в негативном ключе. Хотя западная климатология традиционно описывает глобальное потепление как катастрофу, ряд ученых рассматривали его скорее как «билет в потерянный рай».

В пользу этого подхода говорит глобальное озеленение, идущее по всей планете в результате роста антропогенных выбросов CO₂ с 1980 года, а также тот факт, что примерно четверть всех современных урожаев обеспечивается за счет позитивного влияния углекислого газа на культурные растения.

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Марк Чернов
Марк Чернов
79 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Климат
# CO2
# глобальное потепление
# изменение климата
# парниковые газы
# Эль-Ниньо
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