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30 июля, 14:00
Игорь Байдов
14

Ученые впервые проследили рекордное путешествие ягуара длиной свыше 2000 километров

❋ 3.9

Один из самых скрытных хищников планеты совершил путешествие, которое раньше для этого вида считалось маловероятным. Взрослый ягуар прошел через леса, фермы и дороги южной части Амазонии, преодолев в общей сложности расстояние, сопоставимое с пересечением целой страны. Зачем он покинул привычные места обитания и куда направлялся, пока остается загадкой. Ответ на этот вопрос может изменить представления о возможностях этих крупных кошек и о том, какие территории им нужны для выживания.

Биология
# Амазонка
# Бразилия
# животные
# ягуар
Ягуар
Ягуару по кличке Гаспар надевают GPS-ошейник / © Leandro Silveira

В районе реки Арагуая в центральной части Бразилии расположен крупный природный коридор, связывающий саванны Серраду и влажные леса Амазонии. Этот участок критически важен для миграции и выживания таких крупных животных, как ягуары и и пумы. 

Ягуары ведут одиночный образ жизни. Молодые особи становятся самостоятельными примерно к полутора-двум годам, после чего покидают «родительский дом» и начинают искать собственную территорию, где могут найти укрытие и пищу.

Исследователи следят за ягуарами в Бразилии с 1999 года. До недавнего времени большинство известных случаев расселения этих хищников ограничивалось десятками километров: самые дальние зафиксированные перемещения составляли примерно до 100 километров. 

В 2025 году один из самцов по кличке Гаспар продемонстрировал необычное поведение: занимая территорию площадью примерно 697 квадратных километров вдоль реки Арагуая, он вдруг покинул ее и переместился более чем на 2000 километров. Это стало рекордом для вида и показало, что возможности ягуаров могут быть намного шире, чем предполагали ученые. 

Гаспара поймали и оснастили GPS-ошейником в ноябре 2024 года. На тот момент ему было восемь лет, весил он 92 килограмма. Сначала хищник оставался на своем участке, но через несколько месяцев неожиданно начал движение на юг. 

Он шел вдоль южной границы Амазонии, углубляясь во внутренние районы Серраду. За время наблюдений, которые проводила международная команда зоологов под руководством Джона Моранта (Jon Morant) из Университетского колледжа Дублина в Ирландии, зафиксировали расстояние между начальной и конечной точками маршрута — 2122 километра. Фактическая траектория ягуара была сложнее, поскольку животное двигалось не по прямой линии. То есть реальное пройденное расстояние почти наверняка было больше.

Во время путешествия Гаспар пересекал не только лесные зоны. На его пути встречались пастбища, рисовые поля, плантации сахарного тростника, шоссе и другие территории, измененные человеком. Именно этот факт особенно заинтересовал Моранта и его коллег. Ягуар смог перемещаться через ландшафты, которые традиционно считались сложными и опасными для крупных хищников. 

Всего зоологи получили и проанализировали 5050 GPS-меток. Ошейник автоматически записывал координаты каждый час. Данные передавались на протяжении 381 дня, а в среднем за сутки ягуар преодолевал расстояние 9,76 километра. 

ягуар
Траектория перемещения ягуара / © Jon Morant

В конце ноября 2025 года ошейник Гаспара перестал работать. После прекращения передачи сигнала ученые пока не могут установить судьбу животного — продолжает оно путешествие или погибло. Среди возможных причин называют неисправность оборудования, нападение человека или отравление. 

Почему ягуар вдруг сорвался с привычного места и отправился в такой путь — пока не известно. Обычно дальние переходы совершают молодые ягуары, но Гаспар оказался не подростком, поэтому его маршрут стал необычным случаем. 

Исследователи рассматривают несколько возможных объяснений: Гаспара вытеснил более сильный самец, изменились условия среды, поэтому ему пришлось искать место с большим количеством пищи. Но даже после года странствий ягуар так и не выбрал новый участок, что отличает его поведение от типичного поведения молодых ягуаров. 

Путь хищника показал, насколько далеко могут уходить ягуары и как сложно становится их защитить. Животные с таким широким радиусом перемещений часто покидают границы заповедных территорий и сталкиваются с угрозами со стороны человека.

На фермах и ранчо ягуаров нередко убивают из-за нападений на домашний скот. Еще одна серьезная проблема — браконьеры. Ученые считают, что одних заповедников для сохранения вида уже недостаточно. Ягуарам нужны большие природные коридоры, которые помогут им безопасно перемещаться между разными участками среды обитания.

Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
613 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Биология
# Амазонка
# Бразилия
# животные
# ягуар
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