  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
30 января, 15:18
Максим Абдулаев
5

Ученые с помощью ИИ составили фотокартотеку аляскинских медведей

❋ 3.8

Группа биологов и специалистов по данным разработала нейросеть, способную идентифицировать диких бурых медведей по фотографиям с точностью более 84%. Новый алгоритм PoseSwin ориентируется на биометрию головы и позволяет следить за конкретными животными годами, не прибегая к травмирующему чипированию, установке ушных бирок или генетическим тестам.

Биология
# Аляска
# медведи
# нейросети
Зеленым — верно распознанные медведи, фиолетовым — неверно / © Beth Rosenberg et al.

Мониторинг популяции бурых медведей (Ursus arctos) всегда был сложной задачей для зоологов. В отличие от леопардов или зебр, у медведей нет уникальных пятен или полосок на шкуре. Ситуацию усложняют сезонные изменения медведя: осенью он может весить в два раза больше, чем весной, а густая зимняя шерсть меняет очертания тела до неузнаваемости. Традиционные методы идентификации требуют отлова зверя и наркоза, что дорого, опасно и вызывает у животного сильный стресс.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology, собрали массивный фотоархив в заповеднике Макнил-Ривер на Аляске. В итоговый датасет вошли 72 940 снимков 109 известных медведей, сделанные за шесть лет полевых наблюдений.

На этих данных обучили модель PoseSwin, основанную на архитектуре визуальных трансформеров. Ключевая особенность алгоритма — понимание позы. Нейросеть сначала определяет положение головы медведя в пространстве (где находятся нос, глаза, уши), а затем анализирует биометрические параметры морды. Это позволяет системе сравнивать снимки, сделанные с разных ракурсов, игнорируя изменения в полноте тела или состоянии шерсти.

Алгоритм показал высокую эффективность в полевых условиях. При идентификации медведя в рамках одного сезона точность составила около 84%. При попытке узнать животное через год (после спячки, линьки и набора веса) точность снижалась, но оставалась на высоком уровне — примерно 70%. ИИ научился игнорировать временные признаки и фокусироваться на стабильной геометрии черепа, посадке ушей и форме переносицы.

Система также успешно прошла тест на «открытый мир»: смогла отличить знакомых медведей от новичков, которых не было в обучающей выборке.

Практическую пользу модели доказали с помощью гражданской науки. Загрузив в систему любительские фото туристов из соседнего национального парка Катмай (расположен в 65 километрах от места обучения), ученые нашли там «своих» медведей. Например, выяснилось, что самец по кличке Безухий (Not Ears) и самка Лакс (Lax) регулярно мигрируют между парками, причем Лакс привела с собой медвежат, передавая им знание маршрута.

Исследование показывает, что компьютерное зрение может заменить инвазивные методы слежения даже для видов без явных отличительных признаков. Метод PoseSwin легко адаптируется для других животных, например львов или приматов, что позволит превратить миллионы туристических фотографий в ценный источник данных о миграциях и демографии дикой природы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
69 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# Аляска
# медведи
# нейросети
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Животные Красной книги в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Мамонт в русской сказке
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
30 Янв
1200
Экологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Забавы Ледяного дома, или страшные сказки племянницы Петра I
ВДНХ
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Информационная безопасность
Музей криптографии
Москва
Лекция
31 Янв
800
Александр Первый: от реформ, конституционных проектов и ограничений крепостничества — к контрреформам и аракчеевщине
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Урания
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Старые и новые космические монстры
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
31 Янв
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
28 января, 15:14
ФизТех

Зоркий глаз бури: сканирующая квантово-вихревая микроскопия помогла увидеть слабые места сверхпроводника

Ученые МФТИ с коллегами сравнили возможности классической магнитной силовой микроскопии (МСМ) и разработанного ими ранее нового метода для изучения дефектов в сверхпроводящих пленках. Оказалось, что в ходе сканирования поверхности с помощью квантового вихря, «ухватившегося» за магнитный зонд, можно визуализировать несовершенства структуры в толще материала, получив разрешение на порядок выше возможностей МСМ. Способность метода находить неразличимые для поверхностных методов скрытые дефекты задает новые стандарты в контроле качества сверхпроводников и сверхпроводящих приборов.

ФизТех
# квантовые вихри
# микроскопия
# сверхпроводник
# технологии
30 января, 12:06
Илья Гриднев

Физики создали первый двумерный кристалл времени на квантовом компьютере

Исследователи доказали реальность двумерных дискретных кристаллов времени, которые ранее существовали лишь в теории. Для эксперимента использовали мощный квантовый процессор, позволивший материи поддерживать ритм колебаний без потери энергии.

Физика
# квантовый компьютер
# кубиты
# экзотическая материя
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые с помощью ИИ составили фотокартотеку аляскинских медведей

    30 января, 15:18

  2. Психологи изучили языковые стратегии кибербуллинга и их последствия

    30 января, 15:08

  3. Моногамия и скудная пища сделали термитов социальными насекомыми

    30 января, 14:17

  4. Детеныши зауроподов спасали хищников юрского периода от голодной смерти

    30 января, 14:05
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Александр Французов
8 минут назад
почему вместо бурильной установки не взять что- нибудь взрывоопасного и шарахнуть как следует))? и,да, с каких это пор луну начали называть Селена?

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

zac zac
8 минут назад
александр, но пирамиды высотой 0,4 км ещё не было...

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

zac zac
9 минут назад
Sergey, окна проектом не предусмотрены.

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

zac zac
9 минут назад
Эдгар, +3 см это очень важно. Странно что приходится это объяснять...

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Sam Dowson
26 минут назад
Перемешивание вод ураганами может оказать двоякий эффект. В том числе и подъем органических осадков с увеличением трат кислорода на их окисление.

Глобальное потепление добавит кислорода морской жизни, а не удушит ее

Александр Березин
35 минут назад
timsn100, ", подлодок с цирконом на борту нет, они еще в разработке." Вы точно уверены, что "Казань" и "Пермь" находятся в разработке? А почему Минобороны

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Александр Березин
41 минута назад
Владимир, вот это вряд ли: есть работы, где оценивали ураганы по количеству морского песка, заброшенного в прибрежные озера. По ним выходит, что в

Глобальное потепление добавит кислорода морской жизни, а не удушит ее

timsn100
53 минуты назад
Александр, подлодок с цирконом на борту нет, они еще в разработке. Орешник - обычная баллистическая ракета для поражения стационарных целей с

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

MagoMed
1 час назад
Это вы выпендриваются, гдп города пустуют, и деревни разваливаются😄

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Владимир Городецкий
1 час назад
Кислорода станет в воде больше из-за резкого усиления ураганов. Поверхность океана будет гораздо чаще взбалтываться. А вот как ураганы повлияют

Глобальное потепление добавит кислорода морской жизни, а не удушит ее

Александр Березин
2 часа назад
Eitan, простите, а как именно это произойдет? Ну вот как вы планируете сделать так, чтобы ни одна подлодка с Цирконом на борту не смогла подойти к АУГ

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Eitan
2 часа назад
Гена, при реальных боевых действиях носители гиперзвука и не смогут приблизиться к дистанции ракетного пуска.

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Игорь Коняшов
3 часа назад
Борис, Для вменяемых людей это уже давно ясно)

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

александр сандр
3 часа назад
Elusive, он так и куб до пирамиды подрежут, а это уже где-то было!

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Elusive Joe
3 часа назад
Сначала линию обрезали, теперь куб... Похоже жадность и до них добралась

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Андрей Чадюк
4 часа назад
Возможно это просто сооружение какой-то колонии, как муравейника или термитника, отсюда и трубочки с альвеолами - ходы и камеры, с транспортировка

Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

Борис
4 часа назад
Потом выяснится, что потепление выгодно для всех.

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Василий Марципанов
4 часа назад
Автор, о каком кабеле идёт речь? Если это кривой перевод источника, то в техническом лексиконе для этого есть слово трос. Используйте редактора или

Лифт без кабеля сможет перемещаться горизонтально

Виталий Витаминов
4 часа назад
Nazari, богоизбранный народ это русичи

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Василий Лещенко
4 часа назад
Nazari, особенно у Юры получилось хорошо с определением враждебность как дИградация

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно