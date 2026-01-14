  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 января, 17:40
Максим Абдулаев
10

Ученые изменили альфа-волны мозга человека, чтобы управлять его восприятием своего тела

❋ 3.6

Нейробиологи выяснили, что чувство физического «я» возникает благодаря электрическим ритмам в теменной коре, которые работают как «тактовая частота» процессора. Управляя этими колебаниями, исследователи смогли менять способность людей отличать собственную руку от резинового протеза.

Биология
Медицина
# мозг
# нейробиология
# ЭЭГ
Схема эксперимента. Робот касается резиновой (слева вверху) и настоящей руки, испытуемый должен ответить, чувствует ли он разницу / © Mariano D’Angelo et al.

Чтобы человек чувствовал руку «своей», мозг должен решить сложную задачу: объединить то, что видят глаза, с тем, что чувствует кожа. Если вы видите касание и чувствуете его одновременно — это ваша рука. Но поскольку сигналы идут по нервам с разной скоростью, у мозга есть «допустимый интервал» (временное окно), внутри которого он считает события одновременными.

Ученые давно предполагали, что восприятие работает не сплошным потоком, а дискретными «кадрами», длина которых зависит от альфа-ритмов мозга. Однако было неизвестно, влияет ли эта «кадровая частота» на базовое самосознание — понимание того, где заканчивается тело и начинается внешний мир.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, использовали классическую «иллюзию резиновой руки», автоматизировав ее для точности. Роботизированные манипуляторы наносили ритмичные удары по скрытой настоящей руке участника и по лежащему на виду резиновому протезу. Ученые меняли задержку между ударами с точностью до миллисекунд, фиксируя момент, когда человек переставал считать резиновую руку своей.

Затем исследователи перешли от наблюдения к управлению. Они прикрепили к головам добровольцев электроды и с помощью транскраниальной стимуляции переменным током (tACS) начали диктовать мозгу ритм работы. Одной группе искусственно замедляли альфа-ритмы теменной коры до восьми герц, другой — ускоряли до 13 герц.

Эксперимент показал, что альфа-ритм действительно работает как «затвор камеры», нарезающий реальность на кадры. Участники, которым «разогнали» мозг до 13 герц, стали сверхчувствительными: их временное окно сузилось, и они перестали поддаваться иллюзии при малейшей задержке ударов. Напротив, замедление ритма до восьми герц привело к тому, что «кадры» восприятия стали длиннее. В один такой кадр попадали даже рассогласованные события, и мозг ошибочно объединял их. В результате люди начинали чувствовать резиновую руку своей, даже когда роботы били по ней с заметным отставанием.

Чувство телесной принадлежности оказалось динамическим процессом, основанным на математике нейронных колебаний. Это открытие объясняет природу галлюцинаций при шизофрении (где часто наблюдается замедленный альфа-ритм) и открывает путь к созданию технологий, позволяющих мозгу быстрее «принимать» протезы или аватары в виртуальной реальности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
50 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
Медицина
# мозг
# нейробиология
# ЭЭГ
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
13 января, 12:39
Игорь Байдов

До римлян в Помпеях купались в воде с потом и мочой

Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.

Археология
# акведук
# баня
# Помпеи
# Рим
# римляне
# самниты
# свинец
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые изменили альфа-волны мозга человека, чтобы управлять его восприятием своего тела

    14 января, 17:40

  2. Тропический овощ обманул птиц поддельными ягодами

    14 января, 15:23

  3. Скрытая угроза в фундаменте: суперкомпьютеры раскрыли особенности атомарной структуры «убийцы бетона»

    14 января, 14:18

  4. Расчеты астрономов «удушили» жизнь вокруг самых массовых звезд Вселенной

    14 января, 12:29
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Иван Колупаев
12 минут назад
Юрий, а можете найти точно так же работы по астрофизике у нашего уважаемого автора который и по образованию-то скорее историк? Или это другое? 😏 Не

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Юрий Багов
1 час назад
Сергей, Часовников, Сергей Александрович. Исследование разветвленной цепной реакции хлорирования силана и элементарных процессов с участием

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Иван Колупаев
1 час назад
Погуглил что такое "нищупа" что так любит употреблять "сам я из России" докладчик. Оказывается в среде украинских шекспироведов это то же самое что

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, а можно ли поинтересоваться каким именно "западным ученым" вы написали свои послания?

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Александр Березин
1 час назад
Иван, "Александр, работы Горькавого проклятая западная (и не только) наука" А вот с "не только" вы промахнулись: российская наука с ними вполне

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, и еще немножко от бездушных китайских комнат лишенных разумного доброго вечного. Я конечно могу переписать это своими словами но зачем?

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Никита Чернобаев
2 часа назад
Вопрос в том, что обеспечивает этой конструкции инерцию, которая не даёт её сдувать в то время как ветер раскручивает лопасти генератора. Это же

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, работы Горькавого проклятая западная (и не только) наука "игнорирует" уже лет десять не меньше 😏 Но не менее проклятый ИИ сказал что это

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Александр Березин
2 часа назад
Nikita, "Александр, ну то есть эта штука фундаментально завязана абсолютно на всем материальном во Вселенной, но при этом нету никаких способов ее

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Александр Березин
2 часа назад
Dron, "Да, увидеть что человек продвигает определённую теорию, используя кричащие заголовки "назвали несовместимым" (чего в оригинальной работе нет),

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Александр Березин
2 часа назад
Сергей, у вас три неточности: 1. Во-первых, я перепиской проверял и поэтому знаю: западные ученые в своем подавляющем большинстве с теорией

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Аркадий Жижин
3 часа назад
Nikita, бог фундаментально непроверяем, религия это постулирует, и к тому же мир вполне стройно описывается без привлечения богов. А существование

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Samual Barns
4 часа назад
Seva, ахахаха, нет хозяев у него. У тебя их два - московия и я, нищущ жалкий, служка моя личная. Так любит про отсосы говорить. Наверное, папочка тебе дал

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Samual Barns
4 часа назад
Seva, сказал рашнюпа, который у меня по яйца взял и которому повышают ЖКУ каждый день. Так, за деток бумбасса ты голос хорошо подаёшь. Теперь за свою

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Сергей Петрушенко
4 часа назад
Хотелось бы больше подробностей. Из того. что для непрофессионала видно - поле намного больше. Но, наверное, из-за необходимости сосредоточить всё в

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

Fishel Landa
4 часа назад
Друзья, уже давно известен печальный факт пренебрежения понимания что любое извлечение энергии из природных процессов имеет цену- извлекает

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Александр Березин
4 часа назад
Ксения, дайте, пожалуйста, ссылку на такое исследование, мне очень интересно, какой же научный журнал мог подобное опубликовать. По существу

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

Александр Березин
4 часа назад
Сергей, "Кривые вращения галактик идеально объясняются силами Кориолиса и центробежными силами, потому что на окраинах галактик они становятся

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Сергей Часовников
4 часа назад
Александр, я как раз физик, кандидат ф.-м.наук, закончил физфак Новосибирского гос. университета.

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Bek Etov
4 часа назад
gotostereo, какую фольгу используете?

Инфографика: 15 стран с самым большим военным бюджетом в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно