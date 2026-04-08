8 апреля, 14:25
Андрей Серегин
Социальная активность помогла птенцам сорок освоить сложные звуковые последовательности

Как молодые животные учатся сложным звуковым комбинациям — вопрос, долго остававшийся без ответа в эволюционной биологии. Исследование австралийских сорок показало, что общительность напрямую влияет на освоение звуковых последовательностей, но выявило, что чем теснее связи, тем быстрее обучение, а чем шире круг общения, тем разнообразнее итоговый репертуар.

Западноавстралийская сорока / © wikimedia commons

Многие птицы, имитирующие звуки и коммуницирующие с их помощью друг с другом, зачастую используют разные по сложности и звучанию техники. Они могут звучать специфически, и понимать их могут только сородичи. В эволюционной биологии долгое время сохранялся пробел в знаниях о том, как именно молодые животные, особенно обладающие способностью к вокальному обучению, осваивают сложные комбинации звуков, напоминающие синтаксис в человеческой речи.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, представляет доказательства того, что социальная активность напрямую влияет на развитие комбинаторных вокальных последовательностей. Ученые выяснили, является ли освоение сложных последовательностей звуков — сочетания нескольких типов звуков в определенном порядке — результатом социального обучения, а не врожденного процесса, и как именно индивидуальные различия в общительности влияют на скорость и разнообразие освоения этих последовательностей.

Объектом наблюдения стали 11 недавно оперившихся птенцов западноавстралийских сорок из восьми социальных групп в городской черте Перта. Начиная с первой недели после вылета из гнезда и до возраста 200 дней каждого птенца регулярно сопровождали во время бодрствования, ведя непрерывную аудиозапись всех издаваемых им звуков и звуков его социального окружения. Параллельно исследователи фиксировали детальную картину социальных контактов: сколько времени птенец проводил в компании других птиц, сколько у него было взрослых контактов и насколько тесными были эти связи.

Эти наблюдения показали, что последовательности звуков, которые осваивали птенцы, были практически идентичны последовательностям их собственной социальной группы и значительно отличались от репертуара соседних групп. То есть птенцы перенимали эти звуки в процессе обучения.

Авторы исследования также выяснили, что птенцы, которые в целом проводили больше времени в контакте с другими птицами, накапливали свой репертуар последовательностей значительно быстрее и достигали большего разнообразия звуковых комбинаций. Вместе с тем в этом вопросе наблюдался тонкий баланс: те птенцы, которые формировали тесные связи с ограниченным кругом взрослых, осваивали последовательности раньше всех, но их итоговый репертуар был беднее. Напротив, особи, имевшие больше социальных контактов, но уделявшие каждому из них меньше времени, начинали использовать сложные последовательности позже, но в итоге демонстрировали гораздо более разнообразный репертуар.

Эти выводы оказались справедливы в первую очередь для сложных комбинационных звуков. Тогда как простые одиночные крики оказались в значительной степени врожденными и не зависели от социальных факторов.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что социальная активность служит ключевым двигателем освоения сложных звуковых последовательностей у сорок. Социальное взаимодействие у этих птиц важно не только для обучения навыкам выживания, но и для коммуникации в целом, что с эволюционной точки зрения помогает им лучше адаптироваться, быстрее получать необходимые навыки и лучше справляться с трудностями.

Андрей Серегин
80 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
7 апреля, 11:28
Игорь Байдов

Астрономы зафиксировали возможный первый «грязный взрыв»  

Космическая обсерватория «Эйнштейн» зарегистрировала необычный рентгеновский сигнал, энергия которого оказалась сопоставима с энергией гамма-всплеска. Проанализировав эти данные, группа астрономов предположила, что стала свидетелем «грязного взрыва» — типа релятивистского выброса при коллапсе массивной звезды, предсказанного более 30 лет назад. Если выводы подтвердятся, это поможет лучше понять механизмы гибели массивных светил.

Астрономия
# гамма-всплеск
# рентгеновское излучение
# сверхмассивная черная дыра
# Черные дыры
7 апреля, 09:54
Татьяна Зайцева

Вертикальный подъем африканских рыбок по водопаду впервые сняли на видео

Устные рассказы жителей Центральной Африки о рыбах, карабкающихся вверх по водопадам, впервые удалось подтвердить и задокументировать. Ученые сняли на камеру, как тысячи крошечных паракнерий поднимаются по водопаду, высота которого составляет 15 метров.

Биология
# африка
# водопад
# поведение животных
# рыбы
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
Последние новости:

  1. Социальная активность помогла птенцам сорок освоить сложные звуковые последовательности

    8 апреля, 14:25

  2. Ради спасения одного от боли студенты пожертвовали группой

    8 апреля, 13:19

  3. Для управления квантовыми точками учли рельеф поверхности

    8 апреля, 12:58

  4. Физики научились печатать изображения структурными цветами

    8 апреля, 08:00
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Олег О
33 секунды назад
А кого то из нормальных людей пробовали тестировать?

Ради спасения одного от боли студенты пожертвовали группой

Петр Р
1 минута назад
Как вообще можно было начать такую дичь строить?

Спутники запечатлели весь процесс строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Алексей Бутков
6 минут назад
Откуда в Украине 4 млн резервистов? ТЦК детей с детских садов собираются забирать? 900к постоянной тоже под вопросом.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Кнопка Вредная
13 минут назад
Смешной рейтинг. 🗿🗿🗿🤣на кого рассчитан то?

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Кнопка Вредная
14 минут назад
+2 Китай обладает самой большой постоянной армией в мире, насчитывающей более 2 млн активных военнослужащих. Если учитывать не только действующую

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Stepan Stepan
23 минуты назад
Зачем вообще такое проэктировать, эсли оно 1200% не будет реализовано..... Разве только что б деньги распилить...

В России запатентовали концепт «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета

Николай Цыгикало
34 минуты назад
Сергей, а как вы определяете, что "аппарат действительно неплохой". По каким признакам? Просто любопытно.

В России запатентовали концепт «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета

ovtscha ovtscha
1 час назад
Сергей, 😇Христос Сын Божий милосерд есть версия прием маркетинга ↗️внимания запоминание💠спасибо будем милосердны путь спасти органы🧖🏻

Организация по профилактике рака призвала мужчин чаще мастурбировать

Розарио Агро
2 часа назад
Свиновойны шеневмерлики активизировались с Европы комментарии написывают 😄😁

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

2reg234 234
2 часа назад
С хрена ли солнечная и ветровая энергия дешёвой стала? В европе на неё сдирают деньги с потребителя (в EU в среднем1 кв стоит 30 руб, в германии 40). И

Солнечная энергетика вытесняет уголь, газ и АЭС с невероятной скоростью

Elusive Joe
2 часа назад
илья, то есть как нахуя? Что бы рекламу показать 😁

Спутники запечатлели весь процесс строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Rustam Rakhmanow
2 часа назад
S13G923 ты серьёзно сейчас?И откуда столько оптимизма?Халява-слово придуманное хохлами,не делают они работу над ошибками,а Россия после Великой

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Rustam Rakhmanow
2 часа назад
Да ведь дело даже не в колличестве.Приоритеты правильные нужны.Израиль самый последний,если верить рейтингу,а дрочит весь ближний восток...

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Yunus Baytar
2 часа назад
Турция мощная армия.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

S13 G923
2 часа назад
У РФ нету будущего в 2027 году она развалится,позорно бежав с украинских земель. Ватники и зетники будут купаться во лжи и величии в своём чебурнете.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Alexander
2 часа назад
Гарри, только украине помогает больше пол европы

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Хабибуллах Сатуев
2 часа назад
Alek, зачем ты сюда пишешь даун

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Сергей Механик
2 часа назад
Ну, по идее, аппарат действительно не плохой. А все комплектующие, надеюсь, тоже отечественного производства?

В России запатентовали концепт «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета

S13 G923
2 часа назад
Максим, так они своих за людей не считают. А как обычный расходный материал. Пачками каждый день в ад отправляются,но фантазируют об миллионах

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

S13 G923
3 часа назад
Пью, они балаболы,ничего не могут сделать. 5 год вызватывают,топчась на месте,уложив 1,3 млн своих. Но мечтают о капитуляции. Украинцы всё сильнее с

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

