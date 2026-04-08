Ради спасения одного от боли студенты пожертвовали группой

Нейробиологи поместили южнокорейских студентов в томограф и заставили распределять время нахождения рук в ледяной воде. Испытуемые предпочли защитить слабейшего от сильной боли, даже если пришлось причинить больше совокупного вреда другим участникам. В изученной выборке чувство справедливости преобладало над стремлением минимизировать общие страдания.

Механизмы принятия моральных решений в критических ситуациях — излюбленная тема исследований психологов и философов. Классическим примером стала проблема вагонетки — мысленный эксперимент о спасении пятерых человек ценой жизни одного. Концепция утилитаризма требует минимизировать общий вред любой ценой. Подход с другой стороны — кантианская этика — строго запрещает совершать любые целенаправленные действия по причинению вреда.

Реальное поведение редко укладывается в две отмеченные крайности. Философ Джон Ролз предложил третий подход к этике. По правилам ролзианской теории общество должно максимизировать благополучие наименее защищенных людей. В этой концепции справедливое распределение тягот выступает более приоритетной задачей по сравнению с абсолютным благом.

Исследователи из Южной Кореи решили математически разделить эти три мотивации и найти физиологическую основу сопутствующих мыслительных процессов. Результаты вышли в журнале PNAS Nexus.

В исследовании приняли участие 52 добровольца из южнокорейского университета. Нейробиологи поместили их в аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии, чтобы проследить нейронную активность во время эксперимента.

Каждому предложили распределять неприятные ощущения между виртуальными людьми на экране. В качестве наказания использовали время нахождения рук в ледяной воде. Перед тем как лечь в томограф, участники опускали руку в ледяную воду на 20 секунд, чтобы на личном опыте прочувствовать этот дискомфорт.

Внутри томографа участники нажимали на кнопки и выбирали одну из двух опций: либо один человек получал длительное воздействие холода, либо наказание делили между тремя или четырьмя людьми. Суммарное время страданий группы всегда превышало время страданий одиночки. Выбор группы неизбежно увеличивал абсолютное количество боли.

В части раундов компьютер заранее оставлял ответ по умолчанию на экране. Добровольцы могли обойтись без нажатий кнопок ради избегания прямой ответственности за нанесенный ущерб.

Авторы эксперимента ожидали массового отказа участников от активных действий ради сохранения чистой совести по кантианским принципам. Поведение добровольцев опровергло эту гипотезу: люди нажимали на кнопки ради спасения одиночки. В среднем участники добавляли 68 секунд ледяной боли группе ради защиты одного от непропорционально высокой доли страданий.

Математическое моделирование выявило два внутренних мотива таких решений. Участники стремились уберечь одиночку от максимального вреда. Дополнительно они устанавливали справедливый предел боли для каждого члена группы.

Томограф подтвердил физиологическое разделение этих процессов. Желание спасти самого уязвимого человека включило зоны эмпатии — правый височно-теменной узел и левую среднюю лобную извилину. Расчет границы справедливости запустил другую нейронную цепь. Аппарат считал одинаковые сигналы в хвостатом ядре и поясной извилине у людей с похожими взглядами на честность.

На изображениях показаны области мозга, реагирующие на угрозу максимального вреда для одиночки по сравнению с участником группы. Чем сильнее человек стремился защитить наименее уязвимого, тем активнее работали зоны социального сопереживания, подавляя центры сухого расчета выгоды. / © Zoh et al./PNAS Nexus(2026)

Эксперимент доказал сложную структуру морали. Стремление к справедливости управлялось двумя разными биологическими механизмами. Первый механизм заставил студентов глубоко сопереживать чужой боли вопреки простой логике меньшего общего вреда. Второй механизм мысленно рассчитал адекватный баланс нагрузки на общество.

Моральный выбор локальной южнокорейской выборки в лабораторной среде не свелся к холодному подсчету. Мозг испытуемых оценивал социальный контекст через эмпатию к беззащитным, что мотивировало добровольцев распределять страдания более равномерно при неизбежном абсолютном увеличении вреда.

Илья Гриднев