Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Роевой интеллект направил «сумасшедших муравьев» расчистить путь перед сородичами с добычей
Длиннорогие «сумасшедшие муравьи» заранее убирали мелкие препятствия с маршрута, по которому их сородичи планировали перемещать крупный кусок добычи. Это сложное коллективное поведение, которое напоминает заблаговременное планирование, запускалось химически, посредством феромонов, без «осознанного» понимания задачи отдельным муравьиным индивидом.
Мир насекомых, в частности муравьев, полон примеров сложного поведения, которое часто называется «разумным». Муравьи освоили ведение сельского хозяйства, разведение других насекомых, сложные строительные проекты и даже использовали подобие социальной дистанции для предотвращения распространения болезней внутри колонии.
При этом мозг отдельного муравья чрезвычайно мал, размером с маковое зернышко, и содержит от 250 тысяч до 1 миллиона нейронов, что несопоставимо с 86 миллиардами нейронов человеческого мозга. Возникает закономерный вопрос: как из взаимодействия множества таких простых элементов рождается сложное и целенаправленное поведение всей колонии? Это явление известно как «роевой интеллект» или коллективный разум, и механизмы его работы продолжают активно изучаться.
В научной литературе описаны случаи, когда муравьи расчищали тропы к стабильным источникам пищи от растительности и мусора, что может занимать несколько дней. Отдельные виды выстилали липкие поверхности песком, создавая безопасные проходы. Однако свидетельств того, что муравьи могут предвосхищать непосредственные трудности при транспортировке конкретного большого объекта и заранее готовить путь, до последнего времени было мало. Неясно было, происходит ли такое предвидение на уровне отдельных особей, которые оценивают будущие сложности, или это результат коллективных неосознанных действий.
Группа исследователей из Института Вейцмана в Израиле и ученых из Швейцарии провела серию экспериментов, чтобы детально изучить поведение длиннорогих муравьев Paratrechina longicornis при совместной транспортировке пищи. Результаты их работы опубликованы в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.
Изначально ученых вдохновило случайное наблюдение в природе: отдельные рабочие муравьи челюстями подхватывали и уносили мелкие камешки, которые находились поблизости от группы сородичей, занятых переноской крупной добычи — например, насекомого. Это выглядело так, будто муравьи предвидели, где именно пройдет ценный груз, и старались помочь заранее.
Для систематического изучения этого феномена исследователи разработали 83 экспериментальных сценария на территории кампуса Института Вейцмана, где обитает крупная суперколония этих муравьев. В качестве препятствий использовали пластиковые бусинки диаметром полтора миллиметра — это примерно половина длины тела муравья.
В роли крупной пищи выступали гранулы кошачьего корма, который очень нравится этим насекомым. Наблюдения показали, что муравьи чаще всего убирали бусинки, расположенные примерно в сорока миллиметрах от пищевого объекта по направлению к гнезду. Они переносили эти бусинки на расстояние до пятидесяти миллиметров, прежде чем бросить, обычно в стороне от основного маршрута к муравейнику. Один муравей-рекордсмен последовательно убрал 64 бусинки.
Такое поведение по расчистке наблюдалось всегда, когда пищевая гранула была целой и требовала коллективных усилий для транспортировки. Если же корм был разделен на мелкие крошки, которые один муравей мог унести самостоятельно, расчистка препятствий почти не происходила — одиночные носильщики просто обходили бусинки.
Эксперименты подтвердили, что бусинки действительно мешали: время, необходимое для проноса целой гранулы через туннель длиной семь сантиметров и шириной пять сантиметров, увеличивалось в 18 раз, если проход был завален бусинками, по сравнению с чистым туннелем.
Ключевую роль в запуске поведения по расчистке играют феромоны. Длиннорогие муравьи, обнаружив крупную добычу, оставляли пахучие метки, часто касаясь земли брюшком (примерно каждые ноль целых две десятых секунды, что соответствует частоте около 5,5 герц).
Эти феромоны не только привлекали других рабочих к еде, но и стимулирвоали их к уборке препятствий. Муравьям не требовался непосредственный контакт с пищей, чтобы начать расчистку; достаточно было наличия феромонных меток, оставленных фуражирами рядом с бусинкой.
Одна такая метка могла переключить рабочего муравья в «режим уборки», после чего он начинал активно искать другие бусинки для удаления. Примерно четверть муравьев, начавших уборку, продолжали этим заниматься, становясь «серийными уборщиками», причем для последующих актов расчистки им уже не требовались новые феромонные сигналы.
Отдельные муравьи-уборщики не обладали полным пониманием ситуации или конечной цели своих действий. «Разумное» поведение по заблаговременной расчистке пути возникало на уровне всей колонии как результат следования простым сигналам — в данном случае, свежим феромонным меткам.
Каждый муравей реагировал на локальные стимулы, не имея представления об общей картине, но их совместные действия приводили к целенаправленному и адаптивному результату. Это похоже на то, как в мозге из активности относительно простых вычислительных единиц — нейронов — возникают сложные когнитивные функции.
Исследование подкрепило понимание, как происходит химическая «сигнализация» у муравьев, которая направляет разум колонии на общую цель. Без индивидуального понимания они эффективно готовы решать сложные задачи, такие как транспортировка крупной добычи по замусоренной территории, готовить путь заранее, минимизируя задержки.
В рамках новой модели вспышки сверхновых существенно нарушили парниковый эффект на нашей планете. Это должно приводить к похолоданиям и даже вымиранию отдельных видов.
Почти 13 тысяч человек в 50 странах сочли женские лица более привлекательными, чем мужские: эта закономерность сохранялась вне зависимости от пола, культурной и этнической принадлежности оценивающего.
Ученые из США и Австралии обнаружили, что такой сравнительно простой физический показатель как пальцевый индекс статистически надежно отделяет тех, кто хорошо переносит большие нагрузки, от тех, кому это дается с трудом.
2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.
Инженер Эррол Маск заявил, что одновременно с вопросом о межпланетном перелете автоматически возникает вопрос о возвращении астронавтов на Землю.
В рамках новой модели вспышки сверхновых существенно нарушили парниковый эффект на нашей планете. Это должно приводить к похолоданиям и даже вымиранию отдельных видов.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Глава комиссии Lancet считает коронавирус продуктом американских биолабораторий. Он близок к истине?
Самые тяжелые объекты, которые когда-либо передвигало человечество
Лики созависимости
Faraday Future FF91: Быстрый, большой, дорогой. Новый «убийца» Tesla?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии