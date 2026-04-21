21 апреля, 12:46
Игорь Байдов
Попугай без части клюва овладел манерой рыцарского боя и стал главным в группе 

В 2021 году попугай по кличке Брюс привлек внимание мировых СМИ. Он потерял верхнюю часть клюва, но сумел приспособиться к жизни с травмой. Тогда ученые заметили, что птица подбирает камушки для ухода за перьями. Спустя четыре года ученые отметили новое достижение пернатого изобретателя: Брюс занял позицию главного самца в своей группе. Он добился высокого положения не укусами за шею, как это делают другие самцы, а благодаря собственной манере вести бой, чем-то напоминающей рыцарский поединок.

Самцы кеа
Самцы кеа выясняют отношение / © Ximena Nelson, Alex Grabham

Брюс — кеа (Nestor notabilis), вид попугаев-эндемиков Новой Зеландии. Эти птицы размером с чайку живут группами. В таких сообществах может насчитываться несколько десятков особей. 

В конце XX века кеа считали вредителями. Когда не хватало еды, попугаи нападали на овец, из-за чего в 1980-е годы правительство Новой Зеландии объявило охоту на этих птиц: платило за их убийство. В результате численность кеа сократилась до пяти тысяч особей. 

Позже охоту отменили, но опасность для попугаев не исчезла. Они часто получают травмы, когда пытаются украсть еду из крысоловок. Именно так, по мнению ученых, пострадал и Брюс. В 2013 году его нашли в дикой природе уже с серьезной травмой — без верхней части клюва. Птицу забрали в заповедник дикой природы Уиллоубанк, потому что было неясно, сможет ли она выжить в дикой природе. 

Для попугая потеря части клюва — серьезная травма, сродни человеческой инвалидности. Клюв у птиц выполняет сразу несколько задач: помимо захвата пищи, это инструмент для ухода за перьями (чистят от грязи и опасных паразитов), а также для защиты. У попугаев он особенно важен еще как «третья точка опоры» при передвижении.  

Поэтому, если попугай теряет часть клюва, выжить в дикой природе становится сложно, ведь он не может нормально захватить пищу, почистить перья, кроме того, могут возникнуть проблемы и в самой группе. При травме особь может «выпасть» из «социальной системы» стаи. В ветпрактике таких птиц даже иногда временно докармливают. 

В заповеднике Уиллоубанк Брюса поселили в вольер вместе с восемью другими самцами и тремя самками. Когда попугай подрос, исследователи начали регулярно посещать группу.

Кеа — одни из самых любопытных птиц в природе, способные решать относительно сложные повседневные задачи. Причем процесс решения доставляет им явное удовольствие, он сопровождается игрой и высокой вовлеченностью. Кеа активно играют и исследуют объекты, также у них есть «игровые сигналы», с помощью которых они «приглашают» в игру сородичей. 

Когда Брюс насыщается вниманием, он дает «ухажеру» своеобразный пинок частью клюва — мол, все, хватит. По словам ученых, это верный признак доминирования / © Ximena Nelson, Alex Grabham

Брюс с энтузиазмом пытался участвовать в научных экспериментах. Но без части клюва он не справлялся даже с простыми заданиями вроде натягивания веревки. Однако попугай нашел другой способ впечатлить ученых.

В 2021 году специалисты заметили, что Брюс регулярно подбирает с земли маленькие камешки, зажимает их между языком и остатком клюва, а затем проводит ими по своим перьям. Понаблюдав за странным ритуалом несколько раз, ученые пришли к выводу, что попугай изобрел новый способ ухода за перьями. Никто из других кеа в заповеднике не пользовался камешками для груминга. Раньше такое поведение ни разу не замечали у этого вида птиц. 

Спустя несколько лет Брюс снова удивил ученых. 

попугай Брюс
На снимке запечатлен Брюс / © Ximena Nelson, Alex Grabham

Самцы кеа постоянно выясняют отношения в драке — сражаются за главенство в группе. Проигравшие особи занимают более низкий ранг в иерархии и часто теряют доступ к ресурсам, отчего могут испытывать высокий уровень стресса. Победитель, то есть альфа-самец, напротив, живет спокойнее остальных, ведь доминантные особи первыми получают еду. 

Чтобы понять, кто в группе из девяти самцов, которые жили в заповеднике, главный, команда новозеландских зоопсихологов и орнитологов под руководством Александра Грэбэма (Alexander A. Grabham) из Университета Кентербери измерила у птиц ключевой гормон стресса — кортикостерон. Он повышается при социальной угрозе. 

Самцом с самым низким показателем кортикостерона оказался Брюс. По словам авторов исследования, новость стала неожиданной, ведь они никогда не могли подумать, что птица с увечьем способна стать доминирующей в группе. 

попугай кеа
Брюс позволил подчиненным самцам чистить внутреннюю часть клюва от остатков пищи и ухаживать за перьями / © Ximena Nelson, Alex Grabham

Тогда Грэбэм и его коллеги пересмотрели видеозаписи драк попугаев и поняли, как Брюсу удалось побеждать. Обычно самцы кеа кусают друг друга за шею. Брюс кусать не может. Вместо этого он овладел манерой рыцарского боя. Попугай бросается на соперника и со всей силы бьет его нижней частью клюва в корпус. 

У Брюса отсутствует верхняя часть клюва, зато нижняя осталась целой. Она острая и отчасти похожа на копье. Другие самцы не могут ответить тем же, так как их верхний клюв закрывает нижний. Если здоровый самец попытается ударить соперника головой, удар придется тупым закругленным краем. Брюс же действует иначе: он резко бросается вперед и вонзает нижнюю часть клюва в противника. Этот удар заставляет других птиц отпрыгивать и распускать крылья, таким образом они сдаются.

Всего зафиксировали 227 агрессивных взаимодействий, из них 162 — между самцами. Брюс участвовал в 36 и выиграл каждое. Он также получил приоритетный доступ к большинству кормушек в вольере.

У Брюса отсутствует верхняя часть клюва, зато нижняя осталась целой / © Ximena Nelson, Alex Grabham

Более того, попугай позволял подчиненным самцам чистить внутреннюю часть клюва от остатков пищи и ухаживать за перьями. Когда Брюс насыщается вниманием, он дает «ухажеру» своеобразный пинок частью клюва — мол, все, хватит. По словам Грэбэма, это верный признак доминирования. 

Исследователи точно не знают, когда именно Брюс придумал такую тактику боя и стал альфой. За все эти 12 лет, что попугай жил в заповеднике, ученые не отслеживали его статус и не измеряли уровень стресса постоянно, потому что для этого не было никаких предпосылок.  

Брюс превратил свой недостаток в преимущество и смог стать лидером среди более крупных и сильных птиц (самцы кеа обычно весят килограмм, тогда как Брюс — всего 800 граммов). Ни один другой кеа в неволе не делал ничего подобного. При этом исследователи отметили, что Брюс не проявляет агрессию без причины. Он вступает в драки только тогда, когда это нужно для защиты своего положения или ресурсов.

Результаты исследования представлены в журнале Current Biology.

20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
21 апреля, 10:46
Адель Романова

Рельеф Марса объяснили влиянием массивного спутника в прошлом

По версии астрофизика из США, две расположенные с противоположных сторон обширные выпуклости на поверхности Красной планеты представляют собой застывшие приливные «горбы». Это следствие долгого воздействия крупной луны, которая располагалась на синхронной орбите, то есть все время держалась в небе над Марсом в одной и той же точке.

Астрономия
# космос
# марс
# планетология
# спутники Марса
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
