Где Солнце восходит десятилетиями: самые необычные рассветы в Солнечной системе

На Земле восход солнца — одно из самых надежных явлений природы: можно почти гарантировать, что Солнце поднимется над восточным горизонтом примерно раз в 24 часа, а тем же вечером скроется за западным. Однако стоит отправиться в путешествие по Солнечной системе — и все меняется.

Художественное изображение планеты Уран / © NASA

Некоторые планеты вращаются настолько медленно или настолько необычным образом, что один-единственный восход может растянуться на недели, десятилетия или даже на целую человеческую жизнь. Другие вращаются в обратную сторону, заставляя Солнце подниматься там, где оно, казалось бы, никак не должно появляться.

Из восьми планет, обращающихся вокруг нашего Солнца, самый необычный восход происходит на Уране. Эта планета практически лежит на боку, поэтому на любом из ее полюсов Солнце восходит один раз, после чего остается над горизонтом в течение 42 лет, прежде чем наконец зайдет.

Два других серьезных претендента — Меркурий и Венера. Обе планеты нарушают привычные правила рассвета, причем их особенности легче представить. На одной Солнце восходит, разворачивает свой путь и восходит снова, а на другой появляется на западе.

Уран: 42 года ожидания восхода

Мало найдется планет, которые испытывали бы само определение «восхода» так, как Уран. В то время как большинство планет вращается вокруг своей оси более или менее вертикально относительно плоскости собственной орбиты — например, наклон земной оси составляет 23,5°, — Уран лежит на боку, поскольку его ось наклонена почти на 98°. Поэтому он скорее катится вокруг Солнца, чем вращается вокруг него подобно волчку.

Астрономы до сих пор спорят о причине такого необычного положения, хотя ведущие гипотезы указывают на катастрофическое столкновение в далеком прошлом Солнечной системы — возможно, с небесным телом размером примерно с Землю. Для любого человека, находящегося на одном из полюсов Урана, последствия практически невозможно представить в человеческих масштабах времени. Поскольку в течение части своего 84-летнего обращения вокруг Солнца ось планеты оказывается почти точно направлена на него, один из полюсов переживает 42 года непрерывного дня, за которыми следуют 42 года непрерывной ночи, после чего цикл меняется на противоположный.

Для сравнения: после восхода на полюсе следующий закат наступит лишь тогда, когда человек, увидевший этот восход, уже достигнет зрелого среднего возраста. Целая человеческая трудовая жизнь может пройти всего за один цикл восхода и заката.

В экваториальных областях ситуация иная. Уран совершает полный оборот вокруг своей оси примерно за 17 часов, поэтому на экваторе Солнце действительно довольно быстро восходит и заходит. Однако его высота над горизонтом и траектория движения по небу на протяжении десятилетий меняются и искажаются по мере смены экстремальных сезонов.

Вращаясь на боку и устраивая на полюсах сорокалетние дни, Уран превращает обычное утро в эпическую многопоколенческую марафонскую дистанцию. Именно это отличает Уран от всех остальных претендентов. Он не просто изменяет направление или форму восхода — он фактически уничтожает само понятие регулярного утра.

Восход, продолжающийся 42 года, создает ритм, настолько далекий от человеческого восприятия, что слово «восход» здесь уже едва ли применимо. Два мира, которые ближе всего подходят к Урану по степени странности, необычны лишь на первый взгляд.

Художественное изображение планеты Меркурий / © NASA

Меркурий: Солнце, которое восходит дважды

Главный соперник Урана — и одновременно планета с наиболее причудливым зрелищем восхода. Меркурий находится ближе к Солнцу, чем любая другая планета, однако главная странность его мира связана вовсе не с жарой, а со временем.

Меркурий совершает три оборота вокруг своей оси за каждые два оборота вокруг Солнца. Астрономы называют такую устойчивую конфигурацию орбитально-вращательным резонансом 3:2.

Впервые ее существование было подтверждено радиолокационными наблюдениями в 1965 году. Благодаря этому необычному ритму солнечные сутки на Меркурии продолжаются около 176 земных дней, тогда как полный оборот планеты вокруг Солнца занимает всего 88 дней. Таким образом, в причудливом космическом парадоксе один день на Меркурии длится вдвое дольше целого меркурианского года, словно переворачивая привычное представление о календаре с ног на голову. Но еще более удивительное зрелище возникает, когда Меркурий достигает ближайшей к Солнцу точки своей орбиты — перигелия. Именно в этот момент скорость движения Меркурия по орбите вокруг Солнца на некоторое время превышает скорость его вращения вокруг собственной оси.

Для человека, находящегося в подходящем месте на поверхности, результат был бы глубоко дезориентирующим. Солнце выглядывает из-за горизонта, немного поднимается над ним, затем меняет направление и снова опускается, после чего еще раз появляется над горизонтом и только потом продолжает свое медленное движение по небу. Похожий обратный трюк происходит и на закате: Солнце скрывается за горизонтом, затем ненадолго снова появляется в небе и лишь после этого окончательно заходит. Такой причудливый восход длится около восьми земных суток и сопровождается экстремальными температурами: на освещенной стороне они поднимаются примерно до 427°C, тогда как темная сторона планеты остывает примерно до −179°C.

Двойной восход, день продолжительностью почти шесть земных месяцев и сутки, вдвое превышающие по длительности собственный год, делают меркурианский рассвет одним из самых необычных во всей Солнечной системе.

Художественное изображение планеты Венера / © NASA

Венера: восход в неверном направлении

Если восход на Меркурии необычен потому, что происходит дважды, то Венера выделяется тем, что он происходит совершенно наоборот.

Венера вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства других миров Солнечной системы, фактически перевернутая вверх дном: наклон ее оси составляет около 177°.

Согласно данным NASA, для человека, стоящего на поверхности планеты, результат был бы весьма неожиданным. Солнце поднималось бы на западе, а заходило на востоке, полностью переворачивая привычные земные представления о рассвете. Временные масштабы делают ситуацию еще более странной. Один оборот Венеры вокруг своей оси занимает 243 земных дня — то есть даже больше, чем полный оборот планеты вокруг Солнца, составляющий 225 дней. Однако поскольку Венера одновременно движется по орбите и вращается в обратном направлении, промежуток между двумя последовательными восходами составляет около 117 земных дней. Таким образом, одно утро длится почти два земных месяца, а Солнце почти 60 дней медленно движется назад по небу, прежде чем наконец достичь наивысшей точки.

Впрочем, невооруженным глазом человек все равно не смог бы увидеть происходящее: плотная атмосфера Венеры, насыщенная серной кислотой, окутывает поверхность густой постоянной дымкой, независимо от положения Солнца. Оказавшись под удушающей пеленой, где рассвет наступает с неправильной стороны, Венера полностью переопределяет само понятие начала и конца дня.

Из трех планет именно она наиболее радикально нарушает человеческую интуицию — и лишь одна другая планета Солнечной системы приближается к ней по степени странности. Как и двойной восход на Меркурии, однако, все это происходит в масштабах времени, которые человек теоретически мог бы пережить, спланировать и даже сфотографировать за один визит — если бы когда-нибудь люди достигли необходимого технологического уровня для высадки на Венеру.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.