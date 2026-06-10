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Инфографика: какая страна Европы лесистее всех?
Финляндия — самая лесистая страна Европы: лесами покрыто почти три четверти ее территории. В то же время Исландия, Ирландия и Великобритания относятся к числу стран с наименьшей долей лесов в Европе.
Инфографика выше основана на данных Всемирного банка и ранжирует европейские страны по доле земель, покрытых лесами. Данные наглядно показывают, как географические особенности, климат и многовековое использование земель сформировали чрезвычайно разнообразные лесные ландшафты Европы.
С большим отрывом лидируют Финляндия и Швеция: леса занимают здесь примерно семь из каждых десяти гектаров территории. Среди стран с наиболее высокой лесистостью также выделяются Черногория и Словения. Напротив, в ряде государств с высокой степенью урбанизации или развитым сельским хозяйством доля лесов значительно ниже.
Лесные ландшафты Европы простираются от огромных северных бореальных лесов до смешанных и широколиственных лесов южных регионов, отражая разнообразие климатических зон и рельефа.
Лесной покров определяется сочетанием географических условий, климата, характера землепользования и государственной политики.
Доминирование Северной Европы тесно связано с поясом бореальных лесов, который тянется через Финляндию, Швецию и Россию. Более суровый климат и низкая плотность населения исторически ограничивали развитие сельского хозяйства, благодаря чему крупные лесные экосистемы сохранились практически в первозданном виде.
Иная ситуация сложилась на плодородных равнинах таких стран, как Дания и Нидерланды, где земли на протяжении веков активно использовались для сельского хозяйства и заселения. Горные районы, напротив, часто отличаются более высокой лесистостью, поскольку крутые склоны менее пригодны для интенсивного земледелия. Именно этим во многом объясняется значительная доля лесов в Словении, Австрии и некоторых странах Балканского полуострова.
На уровень лесистости влияет не только природная среда, но и решения, принимаемые государством.
Практика устойчивого лесопользования, природоохранные программы и инициативы по лесовосстановлению помогли многим европейским странам сохранить или даже увеличить площадь лесов. В ряде случаев лесные массивы расширились за последние десятилетия благодаря тому, что малопродуктивные сельскохозяйственные земли были заброшены и получили возможность естественно восстановиться.
В результате даже страны со схожими климатическими условиями могут заметно различаться по площади лесного покрова в зависимости от того, как управлялись их земельные ресурсы на протяжении времени.
В отличие от многих других регионов мира, Европа в целом увеличивала площадь своих лесов на протяжении последних тридцати лет. Лесовосстановление, естественное возобновление лесов и политика устойчивого лесопользования способствовали росту общей площади лесных массивов, несмотря на учащающиеся лесные пожары, засухи, штормы и вспышки численности вредителей.
Согласно недавно опубликованному докладу State of Europe’s Forests 2025, общая площадь лесов в Европе продолжает расти, хотя сами лесные экосистемы сталкиваются со все более серьезными вызовами, связанными с природными катастрофами и вредителями. Показатели лесного покрова и биоразнообразия в целом демонстрируют положительную динамику, хотя темпы роста в некоторых регионах начинают замедляться.
Однако увеличение площади лесов вовсе не означает отсутствие проблем. Исследования Всемирного института ресурсов показывают, что на процессы утраты лесов в Европе все сильнее влияют лесозаготовки, природные нарушения и последствия изменения климата. В свою очередь, Европейское агентство по окружающей среде отмечает, что устойчивость лесных экосистем становится одним из ключевых направлений экологической политики по мере роста температур и учащения экстремальных погодных явлений.
Таким образом, Европа остается частью света, где общая площадь лесов продолжает увеличиваться. Однако задача сохранения здоровых, устойчивых и способных к восстановлению лесных экосистем становится все более сложной и требует комплексного подхода.
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