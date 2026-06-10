  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
10 июня, 12:22
Рейтинг: +632
Посты: 928

Инфографика: какая страна Европы лесистее всех?

Финляндия — самая лесистая страна Европы: лесами покрыто почти три четверти ее территории. В то же время Исландия, Ирландия и Великобритания относятся к числу стран с наименьшей долей лесов в Европе.

Сообщество
# география
# инфографика
# лес
# природа
# Рейтинги
# Россия
# статистика
Рейтинг: самые лесистые страны Европы / © Visual Capitalist
Рейтинг: самые лесистые страны Европы / © Visual Capitalist

Инфографика выше основана на данных Всемирного банка и ранжирует европейские страны по доле земель, покрытых лесами. Данные наглядно показывают, как географические особенности, климат и многовековое использование земель сформировали чрезвычайно разнообразные лесные ландшафты Европы.

С большим отрывом лидируют Финляндия и Швеция: леса занимают здесь примерно семь из каждых десяти гектаров территории. Среди стран с наиболее высокой лесистостью также выделяются Черногория и Словения. Напротив, в ряде государств с высокой степенью урбанизации или развитым сельским хозяйством доля лесов значительно ниже.

Лесные ландшафты Европы простираются от огромных северных бореальных лесов до смешанных и широколиственных лесов южных регионов, отражая разнообразие климатических зон и рельефа.

Лесной покров определяется сочетанием географических условий, климата, характера землепользования и государственной политики.

Доминирование Северной Европы тесно связано с поясом бореальных лесов, который тянется через Финляндию, Швецию и Россию. Более суровый климат и низкая плотность населения исторически ограничивали развитие сельского хозяйства, благодаря чему крупные лесные экосистемы сохранились практически в первозданном виде.

Иная ситуация сложилась на плодородных равнинах таких стран, как Дания и Нидерланды, где земли на протяжении веков активно использовались для сельского хозяйства и заселения. Горные районы, напротив, часто отличаются более высокой лесистостью, поскольку крутые склоны менее пригодны для интенсивного земледелия. Именно этим во многом объясняется значительная доля лесов в Словении, Австрии и некоторых странах Балканского полуострова.

На уровень лесистости влияет не только природная среда, но и решения, принимаемые государством.

Практика устойчивого лесопользования, природоохранные программы и инициативы по лесовосстановлению помогли многим европейским странам сохранить или даже увеличить площадь лесов. В ряде случаев лесные массивы расширились за последние десятилетия благодаря тому, что малопродуктивные сельскохозяйственные земли были заброшены и получили возможность естественно восстановиться.

В результате даже страны со схожими климатическими условиями могут заметно различаться по площади лесного покрова в зависимости от того, как управлялись их земельные ресурсы на протяжении времени.

В отличие от многих других регионов мира, Европа в целом увеличивала площадь своих лесов на протяжении последних тридцати лет. Лесовосстановление, естественное возобновление лесов и политика устойчивого лесопользования способствовали росту общей площади лесных массивов, несмотря на учащающиеся лесные пожары, засухи, штормы и вспышки численности вредителей.

Согласно недавно опубликованному докладу State of Europe’s Forests 2025, общая площадь лесов в Европе продолжает расти, хотя сами лесные экосистемы сталкиваются со все более серьезными вызовами, связанными с природными катастрофами и вредителями. Показатели лесного покрова и биоразнообразия в целом демонстрируют положительную динамику, хотя темпы роста в некоторых регионах начинают замедляться.

Однако увеличение площади лесов вовсе не означает отсутствие проблем. Исследования Всемирного института ресурсов показывают, что на процессы утраты лесов в Европе все сильнее влияют лесозаготовки, природные нарушения и последствия изменения климата. В свою очередь, Европейское агентство по окружающей среде отмечает, что устойчивость лесных экосистем становится одним из ключевых направлений экологической политики по мере роста температур и учащения экстремальных погодных явлений.

Таким образом, Европа остается частью света, где общая площадь лесов продолжает увеличиваться. Однако задача сохранения здоровых, устойчивых и способных к восстановлению лесных экосистем становится все более сложной и требует комплексного подхода.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Проект
10 Июн
Бесплатно
Космос ближе
НИТУ «МИСиС»
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Агамы и другие игуанообразные
Московский зоопарк
Москва
Лекция
11 Июн
Бесплатно
Невидимые коллоиды на Земле и в космосе
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
12 Июн
Бесплатно
От робота-пылесоса до марсохода: что общего у умных машин
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Технологии будущего: кем мы будем работать завтра
ВДНХ
Москва
Мастер-класс
12 Июн
Бесплатно
Пластилиновая ботаника: тычинки, пестики, лепестки
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Суперспособности: реальность или иллюзия?
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Как нарисовать глубину: математика перспективы
ВДНХ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Искусственные языки: кто и зачем их создает
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 июня, 07:40
Марк Чернов

Спутники NASA нашли признаки масштабного истощения питательных веществ в океане

Международная группа ученых выяснила, что постепенное потепление океана лишает морской планктон необходимых для жизни питательных веществ. Этот процесс охватывает огромные водные территории и в будущем может кардинально изменить экосистемы по всей планете.

Климат
# глобальное потепление
# климат
# Мировой океан
# экология
8 июня, 14:35
Марк Чернов

Биотехнологи впервые «омолодили» клетки печени человека и готовятся к испытаниям на людях

Американские биотехнологи впервые сообщили об обращении вспять клеточного старения в живых клетках печени человека — не мышиных, не синтетических, а именно человеческих. На волне этого результата компания привлекла 435 миллионов долларов и готовится к клиническим испытаниям.

Биология
# биотехнологии
# генетика
# стартапы
# стеатоз
9 июня, 17:29
ФизТех

Ученые нашли способ менять форму пылевой плазмы без прямого контакта

Ученые из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН показали, как с помощью электронного пучка управлять плазмой, в которой присутствуют пылевые частицы. Такой пучок вводится прямо в плазменный объем, изменяя при этом не только траектории движения частиц, но и свойства самой плазмы. Такой подход актуален для систем газоочистки и плазмохимических реакторов.

ФизТех
# моделирование
# плазма
# пылевая плазма
# электроны
7 июня, 14:47
Любовь С.

Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?

Астрономия
# астероиды
# комета Борисова
# кометы
# межзвездная комета
# Млечный путь
# Оумуама
# Солнечная система
Выбор редакции
5 июня, 14:32
Илья Гриднев

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.

Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
8 июня, 10:23
Александр Березин

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

Роль личности в истории чаще всего иллюстрируют правителями или полководцами. Но, глядя на современную карту мира, нельзя не признать: она выглядела бы принципиально иначе, если бы не одна крестьянская девушка, которую сожгли в этот день ровно 595 лет назад.

История
# история
# медиевистика
# Средние века
# Столетняя война
# Франция
Выбор редакции
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

    10 июня, 11:51

  2. Жители Британии железного века извлекали мозг у умерших и заостряли их кости

    10 июня, 10:50

  3. Галлюциногенные грибы ненадолго улучшили состояние пациентки с болезнью Альцгеймера

    10 июня, 10:37

  4. На Багамах впервые обнаружили обломки кораблей эпохи «золотого века» пиратства

    10 июня, 10:10
Выбор редакции

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

8 июня, 10:23

Последние комментарии

Александр Минаков
5 минут назад
...вся статья вокруг "водного льда".а про реакторы где!?они что уже разработаны в Китае или Америке.испытаны!?и есть средства доставки!?и что просто

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

евгений Русский
32 минуты назад
- А теперь Herbata. - Может кафе? - Я сказал Herbata.

Как называют чай в европейских странах

Дмитрий Селиверстов
42 минуты назад
Гривна превратилась в макулатуру, укронацисты серут в кошачьи лотки

Рейтинг стран с самой высокой и самой низкой инфляцией в 2026 году

Аркаша Суходрищев
58 минут назад
Интересно то что в сериале секретные материалы сезон 2 серия 11 как раз был сюжет про дом престарелых с болезнью альцгеймера в котором санитар в

Галлюциногенные грибы ненадолго улучшили состояние пациентки с болезнью Альцгеймера

Станислав По
1 час назад
Европа это вымышленная часть света противопоставляюшая себя всему остальному миру. Нет никаких европейских стран и никогда не было. Это просто

Как называют чай в европейских странах

евгений Русский
1 час назад
gotostereo, А у нас в 30 мая снег с дождем был.

ООН призвала мир готовиться к экстремальной погоде из-за Эль-Ниньо

Сергей Механик
1 час назад
"Мы реки поворачиваем вспять, Спеша своё желание исполнить. Мы можем необъятное объять, Любовью к жизни паруса наполнив…" 😀

Вторая по величине река мира против пустыни: почему 40 лет не могут построить канал для спасения озера Чад

Сергей Механик
1 час назад
А каких именно грибов и сколько надо съесть? 😮

Галлюциногенные грибы ненадолго улучшили состояние пациентки с болезнью Альцгеймера

Николай Цыгикало
2 часа назад
Алексей, может быть. Вначале написали некорректно, потом поняли, исправили. Рабочий процесс, чего уж. Пишущие тоже не идеальны, и от этого никуда не

Ядерный арсенал Китая вырос до 620 боеголовок и увеличивается быстрее, чем у любой другой страны — доклад SIPRI

Алексей Поляков
3 часа назад
"Даже незначительное количество алкоголя повысилА риск рака". Нет ничего более мотивирующего, чем двоечник, пишущий о науке.

Даже незначительное количество алкоголя повысила риск рака

Post Booster
4 часа назад
Рад, что хоть что- If you want more practical ideas on Научные миссии NASA частично спасены На что хватит, instagram story saver is worth a look too. Recommended resource: instagram story saver

Научные миссии NASA частично спасены. На что хватит нового бюджета?

Vakha Dzhamulaev
4 часа назад
Ildar, у нас что, нет зажравшихся алегархов? Почему то они не делают такое.

Новейшее самое высокое здание в мире стремительно достраивают в Саудовской Аравии

Vakha Dzhamulaev
4 часа назад
Михаил, силком никто не тянет. Когда построят, тогда появится интерес и люди будут ездить, что бы посмотреть на это и похвастаться этим.

Новейшее самое высокое здание в мире стремительно достраивают в Саудовской Аравии

Olala Hannah
5 часов назад
MQ-28 Ghost Bat — впечатляющий шаг вперед в развитии беспилотной боевой авиации. Предстоящие испытания ракеты AIM-120 AMRAAM демонстрируют растущую роль

MQ-28 Ghost Bat впервые применит AIM-120: Boeing раскрыла сроки

Olala Hannah
6 часов назад
Очень интересная статья о будущем персональных полетов. Технологии уже впечатляют, но будет любопытно увидеть, как решат вопросы безопасности и

От летающих автомобилей до реактивных ранцев: насколько близко человечество к полетам на работу по небу?

Антон Мудрый
6 часов назад
Владимир, а зачем вообще здания нужны?)

Новейшее самое высокое здание в мире стремительно достраивают в Саудовской Аравии

Rinat
6 часов назад
Владимир, я думаю прежде всего это чисто маркетинг, для создания wow-эффекта, что в свою очередь будет привлекать туристов и инвесторов. В общем

Новейшее самое высокое здание в мире стремительно достраивают в Саудовской Аравии

Ildar N
6 часов назад
Владимир, зажрались.

Новейшее самое высокое здание в мире стремительно достраивают в Саудовской Аравии

Olala Hannah
7 часов назад
если Индии действительно удастся создать водородный локомотив мощностью 3100 л.с., это станет важным шагом для экологичного железнодорожного

Индия приступила к созданию самого мощного водородного двигателя для локомотива

Иван Колупаев
13 часов назад
Constantin, ну вы и наворотили. Даже Жанна при всех ее талантах мнимых и настоящих помогла Франции выиграть лишь одну войну. Дальше они сами.

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно