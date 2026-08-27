Пение птиц перестало успокаивать людей, когда рядом шумели машины
Звуки природы, в том числе пение птиц, могут положительно влиять на психологическое здоровье человека. Но авторы нового исследования выявили неприятную деталь: достаточно даже относительно слабого гула автомобиля, чтобы «природный концерт» потерял целебную силу.
Пользе прогулок на природе посвящены сотни научных работ. Например, ученые выявили связь между пребыванием в зеленых зонах и снижением уровня кортизола, артериального давления и некоторых показателей тревожности. Однако важную роль играют и природные звуки. Пение птиц, шелест листвы и журчание ручья формируют так называемый звуковой ландшафт — акустическую среду, которая может помогать расслабиться, снизить стресс и улучшить самочувствие.
Поэтому зеленые зоны в городах рассматривают не только как место для прогулок, но и как среду, способную поддерживать психическое здоровье. Правда, такие места часто находятся под воздействием внешнего шума. Рядом с парками, скверами, жилыми кварталами проходят дороги. Поток автомобилей становится постоянным фоном, который трудно не замечать. Ранее исследователи выяснили, что транспортный и другой антропогенный шум может усиливать стресс, мешать нормальному сну и негативно влиять на самочувствие.
Уже давно ученые задаются вопросом, какие особенности природных звуков делают их более полезными для человека и насколько антропогенный шум способен ослабить этот эффект.
Международная команда экологов и психологов под руководством Конрада Убеля (Konrad Uebel) из Университета Суррея в Великобритании решила разобраться в проблеме. Исследователей интересовал конкретный вопрос: как именно меняется психологическое воздействие птичьего пения, когда к нему примешивается звук проезжающих машин? Они не просто фиксировали субъективные ощущения испытуемых, а измеряли физиологическую реакцию организма.
Специалисты провели два дополняющих друг друга эксперимента. В первом оценивали субъективные реакции 1529 участников. Испытуемые слушали девять вариантов птичьего хора: в одних записях звуки были более разнообразными и насыщенными, в других — более простыми, иногда добавляли транспортный шум (от 43 до 63 децибел).
Во всех записях звучало одинаковое количество птичьих голосов: пять особей трех видов. Ученые не просто делали одни композиции «громче», другие «тише», а воспроизводили звуковые сцены с разной акустической сложностью и амплитудой. Поэтому одна звуковая сцена могла звучать для человека более насыщенно и разнообразно, чем другая, хотя количество видов певчих птиц оставалось тем же.
После прослушивания участники оценивали онлайн, насколько расслабленными и отдохнувшими они себя чувствуют, а также пение скольких видов птиц, по их мнению, они разобрали в каждой композиции.
Второй эксперимент проводили уже в лаборатории, он позволил сопоставить субъективные оценки участков с физиологической реакцией их организма. В нем участвовали 62 студента из Университета Суррея. Они слушали те же девять записей, но с единственным отличием: к их телам подключили специальные датчики, измеряющие вариабельность сердечного ритма — показатель, который может использоваться для оценки физиологического состояния организма. Повышенная вариабельность говорит о том, что организм хорошо адаптируется к внешним условиям, пониженная — что он находится в состоянии стресса.
Собрав данные по двум экспериментам, ученые выяснили, что более сложное и насыщенное пение не улучшает самочувствие напрямую. То есть нельзя сделать вывод, что более сложный звук сам по себе полезнее. Оказалось важным другое: насколько разнообразным человек воспринимал птичий хор: чем больше видов птиц, по мнению испытуемого, он слышал, тем лучше оценивал свое самочувствие.
Но когда к пению птиц добавляли шум машин, картина менялась. Он снижал положительное воздействие птичьего пения даже тогда, когда его уровень оставался ниже установленного ВОЗ порога для дневного автомобильного движения (53 децибел). Получается, сравнительно слабый дорожный шум может ослаблять пользу природных звуков для психологического здоровья.
Команда Убеля пришла к выводу, что зеленые зоны в городах сами по себе еще не гарантируют благоприятную акустическую среду. Если к природным звукам добавляется транспортный шум, потенциальная психологическая польза снижается. Поэтому при проектировании парков важно учитывать не только количество зелени, но и шумовой фон.
Отметим, что у исследования есть важное ограничение. Участники воспринимали природные звуки через записи, а не находились в настоящем лесу или парке. На природе человек одновременно слышит ветер, насекомых и других животных, видит окружающий пейзаж и воспринимает запахи. Поэтому пока нельзя точно сказать, будет ли пение птиц оказывать такое же влияние в реальных условиях.
Научная работа опубликована в журнале People and Nature.
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