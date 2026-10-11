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Инфографика: как соотносятся экономики стран БРИКС и «Большой семерки» по номинальному ВВП

«Большая семерка» (G7) по-прежнему значительно превосходит расширенный БРИКС по совокупному объему экономики, если измерять его в текущих долларах США. Это сохраняется даже на фоне растущего экономического веса Китая, Индии и других развивающихся стран.

Инфографика: как соотносятся экономики стран БРИКС и «Большой семерки» по номинальному ВВП / © World Visualized

Согласно данным выпуска доклада Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook за 2026 год, совокупный номинальный ВВП 11 стран — участниц БРИКС в 2026 году оценивается примерно в 35,2 триллиона долларов. Для стран G7 этот показатель составляет около 55,3 триллионов долларов. Объем мировой экономики в целом, по оценкам МВФ, достигнет в этом году примерно 126,3 триллиона долларов.

Таким образом, на долю G7 приходится около 44% мирового номинального ВВП, тогда как доля БРИКС составляет примерно 28%. Эти показатели рассчитаны на основе данных из базы МВФ.

Китай с большим отрывом занимает первое место среди экономик БРИКС. Его номинальный ВВП в 2026 году, по прогнозам, составит около 20,85 триллионов долларов — почти 60% совокупного ВВП объединения. На втором месте находится Индия с показателем около 4,15 триллиона долларов. ВВП России и Бразилии оценивается примерно в 2,6 триллиона долларов у каждой страны.

В расширенный БРИКС также входят Индонезия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран и Эфиопия. Индонезия официально присоединилась к объединению в 2025 году, доведя число его участников до 11.

Среди стран G7 безусловным лидером остаются США: их номинальный ВВП, по прогнозам, достигнет 32,38 триллиона долларов. Американская экономика значительно превосходит китайскую по этому показателю и обеспечивает почти три пятых совокупного ВВП «Большой семерки». Далее следует Германия с показателем около 5,45 триллиона долларов. За ней располагаются Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Результаты сравнения существенно меняются, если оценивать экономики по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает различия в уровне цен в разных странах. При таком подходе развивающиеся экономики, как правило, выглядят значительно крупнее, а Китай уже опережает США по объему ВВП.

Впрочем, представленная инфографика использует номинальный ВВП в текущих ценах, выраженный в долларах США. Поэтому колебания валютных курсов также могут заметно влиять на положение стран в рейтинге, даже если их внутренние экономики не меняются столь же существенно. Кроме того, приведенные значения представляют собой прогнозы МВФ на 2026 год, а не окончательные экономические итоги. По мере поступления новых данных оценки могут пересматриваться.

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