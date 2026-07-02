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Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI

GTA VI — одна из самых ожидаемых игр 2026 года. На инфографике показано, сколько рабочих часов понадобится жителям стран Европы, чтобы купить стандартную версию игры. Проверим, насколько правдивы подсчеты авторов инфографики.

Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI / © World in Maps

Выход GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Предварительные заказы на игру уже открыты. Для Еврозоны цена базовой версии составит 79,99 евро.

Авторы инфографики указывают, что жителям Люксембурга придется работать меньше всего часов, чтобы купить игру. Это совпадает с данными Евростата — 1,61 часа. Так, жители Люксембурга в среднем получают в час 49,7 евро.

Сколько обходится час работника в странах ЕС / © Евростат

Условный GTA-индекс оказался верен и для других стран Еврозоны. Например, жителям Португалии придется поработать 5,13 часа при почасовой зарплате в 15,6 евро, а жителям Латвии — 6,2 часа при зарплате в 12,9 евро. При этом стоит учитывать, что не все страны Евросоюза входят в Еврозону — для них стоимость игры может отличаться.

Немного иначе ситуация обстоит со странами, которые не входят в Евросоюз. Авторы не указывают, откуда они брали данные, например, для России и Украины.

В Украине игра будет стоит 3 499 гривен. При этом авторы инфографики показали, что среднему украинцу придется работать на игру 31,12 часа. Получается, средняя зарплата составляет 112,44 гривны в час. По данным Пенсионного фонда Украины, среднемесячная зарплата за 2025 год составила 20653,55 гривны. Таким образом, расчеты практически совпадают.

Для России авторы указали 16,23 часа. При этом непонятно, какую цену игры они считали базовой для России, так как официально она тут продаваться не будет. Средняя зарплата в России в 2025 году, по данным Росстата, составила 100360 рублей. При 168 рабочих часах в месяц россияне в среднем получали около 597 рублей в час. В этом случае, стоимость игры должна составлять примерно 9689 рублей. Это близко к 9999 рублям, за которые планирует продавать игру «М.Видео».