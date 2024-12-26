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Биологи проверили, правда ли скорость мысли выше скорости света
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
Мышлению и другим когнитивным процессам посвящены многие современные исследования. Согласно одному из них, физическая активность позволяет мыслить более креативно. Другая же работа продемонстрировала, что люди фактически не умеют мечтать.
Специалисты из Калифорнийского технологического института в США проверили популярное утверждение о том, что человек мыслит быстрее, чем распространяется свет. Результаты исследования, которое, по словам ученых, объясняет «медленность бытия», опубликовал научный журнал Neuron.
Авторы работы с опорой на теорию информации и существующие статьи о поведении измерили, насколько быстро мозг человека обрабатывает информацию во время чтения, письма, прохождения видеоигр, собирания кубика Рубика. Оказалось, что в среднем люди мыслят со скоростью 10 бит в секунду, при том что даже скорость медленного интернета, не позволяющего смотреть видео невысокого качества, — 100 мегабит (то есть более 100 миллионов бит) в секунду.
«Это чрезвычайно малое число. Каждый момент мы извлекаем всего 10 бит из триллиона бит, воспринимаемых нашими органами чувств, и используем эти 10 бит, чтобы воспринимать мир и принимать решения», — пояснили авторы исследования.
Исходя из полученных данных, ученые предположили, почему мозг обрабатывает только одну мысль за раз, в то время как сенсорные системы способны работать с несколькими потоками информации параллельно. То, что, например, шахматист при планировании дальнейших ходов, не имеет возможности рассматривать несколько тактик одновременно, может быть связано с логикой эволюции мозга.
Согласно предыдущим исследованиям, первые существа, у которых появилась нервная система, использовали мозг преимущественно чтобы находить пищу и спасаться от хищников. Авторы новой статьи объяснили:
«Наши предки выбрали экологическую нишу, где мир развивается достаточно медленно, чтобы обеспечить возможность выживания. На самом деле 10 бит в секунду необходимы только в наихудших ситуациях, и большую часть времени наша среда меняется гораздо медленнее».
Исследование не только проверило популярное убеждение, но и поставило под сомнение эффективность интерфейсов «мозг — компьютер». Предполагалось, что подобные проекты позволят людям общаться быстрее, чем во время обыкновенного разговора или переписки. Тем не менее полученные данные показывают, что у мозга скорость обработки информации сохранилась бы на прежнем уровне — 10 бит в секунду.
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