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8 июня, 10:00
Марк Чернов
190

Назальный спрей вернул память пожилым мышам всего за две дозы

❋ 5.2

В США разработали экспериментальный назальный спрей против возрастного угасания мозга, который не только эффективно подавляет нейровоспаление, но и восстанавливает когнитивные функции. В отличие от традиционных методов, он заставляет организм возвращать память за счет репрограммирования клеток микроглии, а не сложного хирургического вмешательства.

Медицина
# биотехнологии
# медицина
# нейробиология
# память
# стволовые клетки
В будущем экспериментальный назальный спрей может стать новым средством для лечения проблем с памятью
В будущем экспериментальный назальный спрей может стать новым средством для лечения проблем с памятью / © Jan Schmoranzer, Olympus BioScapes Digital Imaging Competition

Разработкой новой технологии занимались специалисты Техасского университета A&M (США), а результаты их работы опубликовал журнал Journal of Extracellular Vesicles. Сейчас в сфере борьбы с деменцией доминируют подходы, направленные на устранение уже сформировавшихся последствий болезней. Они пытаются очистить нервную ткань от токсичных бляшек, из-за чего терапия часто начинается слишком поздно.

У такого подхода есть серьезные минусы, ведь вместе со старением в глубоких структурах мозга развивается хроническое нейровоспаление — на него приходится львиная доля когнитивных нарушений. Кроме того, многие традиционные лекарства в процессе терапии сталкиваются с гематоэнцефалическим барьером и просто не могут проникнуть в центральную нервную систему.

Новое средство действует принципиально иначе, мягко обходя защитные барьеры организма. В его основе лежат внеклеточные везикулы — микроскопические биологические пузырьки, которые заставляют клетки мозга снижать уровень воспалительного стресса и восстанавливают энергетический баланс напрямую. Раньше попытки доставить лекарственные регуляторы в глубокие отделы мозга заходили в тупик, поскольку терапевтические молекулы разрушались фильтрами организма, вызывая необходимость опасных прямых инъекций в черепную коробку. Американские биологи решили эту проблему, выделив везикулы из здоровых стволовых клеток человека. В формате назального спрея они действуют прицельно — запускают восстановление в гиппокампе, практически не влияя на другие органы.

В экспериментах на животных препарат показал обнадеживающие результаты: восстановил когнитивные функции, вернул пространственную память, при этом полностью подавил очаги нейровоспаления. Один из исследователей, профессор Ашок Шетти (Ashok Shetty), подчеркнул, что состояние гиппокампа напрямую связано со способностью к обучению и их методика указывает на реальную возможность улучшить ментальное здоровье без опасных потерь для увядающих клеток мозга.

Важно, что методика уже успешно подтвердила свою универсальность в тестах, в которых ученые проверили ее эффективность на особях обоих полов. В исследовании участвовали пожилые грызуны в возрасте 18 месяцев, что сопоставимо с возрастом от 50 до 70 лет у человека. Всего две дозы показали великолепную переносимость и вернули память на месяцы вперед. Следующим шагом станет подготовка к полноценным тестам, где исследовательская группа проверит уже реальную терапевтическую эффективность биологических пузырьков на людях.

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Марк Чернов
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Медицина
# биотехнологии
# медицина
# нейробиология
# память
# стволовые клетки
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