Ученые выяснили, почему мы откладываем перемены до понедельника или Нового года

Новый календарный год, день рождения или начало недели воспринимаются как удобный момент, чтобы пересмотреть привычки и поставить цели. Психологи оценили, насколько устойчив этот эффект и действительно ли определенные даты помогают настроиться на перемены.

Мы нередко привязываем планы к символическим рубежам: обещаем себе бросить курить и начать бегать с понедельника, пересмотреть расходы с первого числа месяца или изменить рацион сразу после праздников. Такие даты словно отделяют прошлое от будущего и позволяют представить, что теперь-то все пойдет иначе. Но ощущение нового старта не обязательно означает, что человеку будет проще довести задуманное до конца.

Психологи называют такие ориентиры временными рубежами. К ним относятся начало недели, месяца и года, дни рождения, государственные праздники. В отличие от обычных дат, они могут восприниматься как граница между двумя периодами жизни. В научной литературе этот феномен известен как эффект нового старта: после символической даты человеку бывает легче мысленно оставить прежние неудачи позади и сосредоточиться на целях.

Ученые из Цзилиньского и Чусюнского педагогического университетов (Китай) решили провести метаанализ, чтобы выяснить, как эти точки отсчета влияют на эмоции, мышление и поведение. В итоговую выборку вошло 31 исследование, проведенное с января 1998-го по октябрь 2025 года. Всего рассмотрели 83 оценки, полученные от 13 765 участников. В анализ включили экспериментальные, квазиэкспериментальные и наблюдательные исследования, посвященные потребительским решениям и саморегуляции — способности человека управлять своими действиями ради определенной цели.

Усредненный эффект сильно зависел от условий. Чтобы разобраться в различиях, ученые разделили результаты на три группы: эмоциональные реакции, изменения в мышлении и поведение. Самый выраженный эффект выявили в первой категории.

Сильнее всего временные рубежи были связаны с положительными эмоциями, например надеждой и оптимизмом. Связь с когнитивными процессами — постановкой целей и представлением о будущем — оказалась слабой, а с поведением — еще слабее. Иными словами, символическая дата успешнее влияла на то, как человек себя чувствует, нежели на то, что он в итоге сделает.

Авторы статьи, которую опубликовали в журнале Acta Psychologica, предложили возможное объяснение этой закономерности: значимая дата помогает мысленно разделить себя на «прежнюю» и «новую» версии. Человек получает возможность дистанцироваться от прошлых ошибок, оценить разницу между нынешним положением и желаемым будущим, сформулировать мечты и цели. Положительные эмоции поддерживают этот процесс, а конкретный план действий помогает перейти от намерения к поступку.

Важную роль сыграл и тип временного рубежа. Для личных торжеств вроде дня рождения величину положительного эффекта оценили в 0,655, для официальных — 0,665, а для начала периода — 0,395. Иной результат получили для завершающих рубежей: конца месяца, года и выходных. Их средняя оценка оказалась скорее отрицательной, хотя статистически значимого эффекта ученые не обнаружили.

Таким образом, день рождения, начало недели или года может стать удобной психологической точкой отсчета, но не гарантирует перемен. Чтобы понять, когда выбранная дата реально помогает действовать, а когда остается лишь символом обновления, потребуются более подробные исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.