361

Ученые выяснили, почему мы откладываем перемены до понедельника или Нового года

❋ 4.1

Новый календарный год, день рождения или начало недели воспринимаются как удобный момент, чтобы пересмотреть привычки и поставить цели. Психологи оценили, насколько устойчив этот эффект и действительно ли определенные даты помогают настроиться на перемены.

Психология
# желания
# мечты
# образ жизни
# праздники
# психологи
Бриджит Джонс
Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс» / © Universal Pictures

Мы нередко привязываем планы к символическим рубежам: обещаем себе бросить курить и начать бегать с понедельника, пересмотреть расходы с первого числа месяца или изменить рацион сразу после праздников. Такие даты словно отделяют прошлое от будущего и позволяют представить, что теперь-то все пойдет иначе. Но ощущение нового старта не обязательно означает, что человеку будет проще довести задуманное до конца.

Психологи называют такие ориентиры временными рубежами. К ним относятся начало недели, месяца и года, дни рождения, государственные праздники. В отличие от обычных дат, они могут восприниматься как граница между двумя периодами жизни. В научной литературе этот феномен известен как эффект нового старта: после символической даты человеку бывает легче мысленно оставить прежние неудачи позади и сосредоточиться на целях.

Ученые из Цзилиньского и Чусюнского педагогического университетов (Китай) решили провести метаанализ, чтобы выяснить, как эти точки отсчета влияют на эмоции, мышление и поведение. В итоговую выборку вошло 31 исследование, проведенное с января 1998-го по октябрь 2025 года. Всего рассмотрели 83 оценки, полученные от 13 765 участников. В анализ включили экспериментальные, квазиэкспериментальные и наблюдательные исследования, посвященные потребительским решениям и саморегуляции — способности человека управлять своими действиями ради определенной цели.

Усредненный эффект сильно зависел от условий. Чтобы разобраться в различиях, ученые разделили результаты на три группы: эмоциональные реакции, изменения в мышлении и поведение. Самый выраженный эффект выявили в первой категории.

Сильнее всего временные рубежи были связаны с положительными эмоциями, например надеждой и оптимизмом. Связь с когнитивными процессами — постановкой целей и представлением о будущем — оказалась слабой, а с поведением — еще слабее. Иными словами, символическая дата успешнее влияла на то, как человек себя чувствует, нежели на то, что он в итоге сделает.

Авторы статьи, которую опубликовали в журнале Acta Psychologica, предложили возможное объяснение этой закономерности: значимая дата помогает мысленно разделить себя на «прежнюю» и «новую» версии. Человек получает возможность дистанцироваться от прошлых ошибок, оценить разницу между нынешним положением и желаемым будущим, сформулировать мечты и цели. Положительные эмоции поддерживают этот процесс, а конкретный план действий помогает перейти от намерения к поступку.

Важную роль сыграл и тип временного рубежа. Для личных торжеств вроде дня рождения величину положительного эффекта оценили в 0,655, для официальных — 0,665, а для начала периода — 0,395. Иной результат получили для завершающих рубежей: конца месяца, года и выходных. Их средняя оценка оказалась скорее отрицательной, хотя статистически значимого эффекта ученые не обнаружили.

Таким образом, день рождения, начало недели или года может стать удобной психологической точкой отсчета, но не гарантирует перемен. Чтобы понять, когда выбранная дата реально помогает действовать, а когда остается лишь символом обновления, потребуются более подробные исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Психология
# желания
# мечты
# образ жизни
# праздники
# психологи
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Окт
1200
Цена открытий: темные страницы истории кардиологии
Medio Modo
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
24 Окт
600
Какими бывают расстояния в расширяющейся вселенной?
ВСмысле
Онлайн
Лекция
24 Окт
1400
Как растения создали тебя и твой мир
Medio Modo
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Космические профессии: сменный руководитель группы связи с экипажем
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Окт
1000
Жизнь в сообществах: формула счастья
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Окт
1200
Кишечник и мозг: влияние еды и микробиоты на память, мышление, настроение
Medio Modo
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Съемка Земли из космоса как инструмент управления природными ресурсами
Лекторий юного географа
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Зачем нужны пищевые ингредиенты и стоит ли их бояться
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи раскрыли 90-летнюю историю одомашнивания бактерии ботокса

    23 октября, 08:49

  2. Ученые выяснили, почему мы откладываем перемены до понедельника или Нового года

    23 октября, 06:53

  3. Клетки крови 80-летнего человека «омолодили» на 60 лет, превратив в нейральные стволовые

    23 октября, 06:38

  4. Два обычных лекарства в комбинации задержали преждевременные роды

    22 октября, 16:26
Выбор редакции

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

20 октября, 08:54

Последние комментарии

Sam Dowson
44 минуты назад
Сша с их 683 млрд долга Китаю вообще в инфографику не вошли от чего то.

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

bidon batton
52 минуты назад
Весь Пакистан походу меньше стОит

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

Александр Борисович
60 минут назад
Маск совсем недавно летающий авто презентовал. Голимая ИИшка. Даже не фокусы Коперфильда. Просто мультик. Да ещё и дешёвый. Посмотрите, кто не

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Виктор Иванов
3 часа назад
Евгений, Если знать с чего начинать, то вполне возможно создать такой компьютер. К примеру, можно использовать, для начала, взаимодействие парных

От создания квантовой механики до второй квантовой революции

Elusive Joe
7 часов назад
Это всё враки. Самолёт невидимку нельзя увидеть со спутника

Спутниковый снимок раскрыл реальные размеры бомбардировщика B-21 Raider

Elusive Joe
7 часов назад
Главное, гранаты на борт не пускать

Gulfstream G400 установил скоростной рекорд по пути на авиасалон

Игорь Криворучко
12 часов назад
Неправильно рассматривать страны ЕС по отдельности. Особенно Францию. Они в едином энергетическом контуре. В то время как у Франции АЭС

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

skygoo _
13 часов назад
Пью, А кстати, что производят в США. Ну если навскидку, не залезая в гугл, можете вспомнить?

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
13 часов назад
Alexander, всем. России, украине, Европе, Ирану... Но только в виде комплектующих. Потом они это собирают (из китайских деталей), лепят свой шильдик и

Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

skygoo _
13 часов назад
Михаил, а в райцентрах можно и за 300 постричься. Так что средняя так и есть 500. А в США 20 баксов это тоже средняя. Так что не в два раза

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
13 часов назад
Маленько поясню что такое дутый ввп, а то тут многие вообще не в курсе. Например, если в России женщина домохозяйка и не работает, то она вообще не

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Михаил Невский
13 часов назад
skygoo, чио-рио Питер когда подорожало до 800-900 руб перестал там стричься. Реально 10 баксов если не больше. В США 20 баксов насколько мне известно всего в

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
14 часов назад
Пью, ну если ты реально хочешь разобраться, а не кривляешься, то смотри - всего лишь 15% номинального ввп России это импорт из других стран. Все

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

skygoo _
14 часов назад
Пью, я в Новосибирске стригусь за 600 рублей. В Чио-рио. Можешь посмотреть тамошние цены, это федеральная сеть и это открытая инфа, никто от тебя

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Alexander Orsi
14 часов назад
Андрей, когда для производства условных дронов отнимают ресурсы, деньги и рабсилу (от слова раб) у реального производства - оно предсказуемо

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Михаил Невский
14 часов назад
Александр, по относительной смертности Россия делит первое место с Германией 700+ тысяч "естественный" Минус и 350 тысяч у Германии при населении 143 и

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Михаил Невский
14 часов назад
Пью, неплохой рейтинг по ВВП по номиналу 2.9 трлн долларов самая высокая оценка из всех, я сам считал примерно столько выходит. В других рейтингах у

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Alexander Orsi
14 часов назад
Андрей, вы забыли упомянуть что кроме экспорта дронов, налажен их импорт, во вдвое большем количестве. А растут не только трубы, но и кладбища,

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Александр Березин
14 часов назад
Пью, "Андрей, Население и правда вымирает." Но почему-то медленнее, чем в Китае или Южной Корее. Сразу видно, что экономика мертва )))

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Alexander Orsi
14 часов назад
Сергей, советуя "почитать" - будте готовы что ему последуют и быстро выявят вашу ложь о ценах (даже без учёта громадной разницы в доходах).

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Самые обсуждаемые