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«Росатом» рассматривает пять вариантов атомной электростанции для Луны

❋ 4.5

Для промышленного освоения Луны потребуются в том числе мощные, компактные и автономные источники энергии. Таким источником энергии может стать атомная электростанция. «Росатом» планирует выбрать проект в 2027 году.

Росатом
# атомная электростанция
# атомная энергетика
# Луна
# освоение Луны
# Росатом
Полная луна в ночном небе
Полная луна в ночном небе / © ripato, freepik

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев по итогам стратегической сессии в координационном центре правительства по развитию космической деятельности России рассказал, что выбрать предстоит один из пяти вариантов атомной электростанции для Луны.

По словам Лихачева, установке предстоит обеспечивать энергией международную лунную станцию. Заработать она должна в середине 2030-х годов. Мощность установки составит до 10 киловатт.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев / © Алексей Башкиров / газета «Страна Росатом»

Специалистам предстоит определиться с выбором станции в следующем году. Установки различаются способом получения электричества. В одном из вариантов ядерная энергия напрямую преобразуется в электрическую, другой — предполагает использование турбины.

Мощные и компактные источники энергии, по словам Лихачева, нужны и для освоения околоземного пространства, а также для исследования Солнечной системы. Решают эти задачи ученые «Росатома», Курчатовского института и Российской академии наук.

© Газета «Страна Росатом»

Лихачев поделился, что исследователи также занимаются разработкой двигателя мегаваттного класса для космического тягача. Он может поднимать большие грузы и подходит для полетов в дальний космос. Ожидается, что тягач заработает в 2030-х годах. Занимаются им в том числе специалисты федеральных ядерных центров в Сарове и Снежинске.

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Росатом
Росатом
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — ГК «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.
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Росатом
# атомная электростанция
# атомная энергетика
# Луна
# освоение Луны
# Росатом
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