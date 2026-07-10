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10 июля, 09:46
Марк Чернов
40

Тихие прогулки в лесу опаснее громких: почему молчать — плохая идея

❋ 5.1

Прогулки наедине с природой в абсолютной тишине существенно повышают риск опасного столкновения с дикими животными. К такому выводу пришли британские биологи, проанализировав базу данных почти 3,5 тысячи инцидентов между людьми и крупными зверями.

Биология
# безопасность
# животные
# поведение животных
# Туризм
# экология
Исследование показало: бесшумные прогулки могут быть опаснее для туристов
Исследование показало: бесшумные прогулки могут быть опаснее для туристов / © Zdenek Machacek

Для анализа биологи из Йоркского университета изучили статистику происшествий в национальных парках Канады с 2010 по 2023 год. Ученые сфокусировались на пяти видах животных, которые чаще всего вступали в конфликт с человеком: медведях гризли, черных медведях, койотах, оленях вапити и чернохвостых оленях. Все виды туристической активности разделили на несколько категорий — от экстремального спорта до обычного отдыха.

Как показал анализ, именно «низкоинтенсивная» и тихая деятельность — пешие прогулки (хайкинг) и скрытное наблюдение за природой — оказалась самой рискованной. На нее пришлось 25% всех агрессивных столкновений. Чаще всего в таких условиях люди натыкались на медведей: гризли составили 45% от этих встреч, а черные медведи — 43%. Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Conservation Science.

Причина такой закономерности кроется в факторе внезапности. Когда человек идет по лесу тихо, хищники просто не слышат его приближения. Медведи чрезвычайно остро реагируют на неожиданные встречи на своей территории, воспринимая бесшумно появившегося туриста как прямую угрозу, и защищаются нападением. Для сравнения, на любителей шумного экстрима (вроде сплавов на каяках или скалолазания) пришлось всего около 4% инцидентов.

В абсолютных же цифрах самыми частыми участниками конфликтов стали вовсе не хищники, а олени вапити — на них пришлась львиная доля (62%) всех зарегистрированных ЧП, причем большинство происходило на территории туристических городков и баз. Чернохвостые олени и койоты также чаще нападали в более урбанизированной среде. Олени проявляли повышенную агрессию к людям, которые выгуливали собак, поскольку домашние питомцы внешне напоминают им волков.

Авторы исследования подчеркнули, что отказываться от прогулок по лесу не нужно, но стоит скорректировать свое поведение. Самый надежный способ обезопасить себя от встречи с хозяевами тайги — громко заявить о своем присутствии. Ученые рекомендуют не молчать, а активно разговаривать, использовать специальные свистки или ходить в походы большими группами. Услышав шум издалека, медведь почти наверняка предпочтет заранее уйти с вашей тропы.

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Марк Чернов
Марк Чернов
45 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Биология
# безопасность
# животные
# поведение животных
# Туризм
# экология
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