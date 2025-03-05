Мужчины с качественной спермой прожили дольше остальных

Свежее аналитическое исследование показало, что качество спермы коррелирует с продолжительностью жизни мужчин. Этот научный труд поможет лучше понять взаимосвязь между мужским репродуктивным здоровьем и общей продолжительностью жизни.

Зависимость между репродуктивными способностями и мужским здоровьем давно находится в центре научных интересов. Очевидно, что низкое качество спермы часто ассоциируется с проблемами зачатия, но показатели спермограммы могут отражать и общее состояние организма. Ранее в научной литературе уже высказывали предположения о том, что мужское бесплодие и качество спермы могут служить маркерами заболеваемости и смертности, однако эта связь не была тщательно изучена.

В рамках научной работы, опубликованной в журнале Human Reproduction, специалисты проанализировали данные 78 284 мужчин, которые проходили оценку качества спермы с 1965 по 2015 год в лаборатории Копенгагена. Ученые оценивали такие параметры, как концентрация сперматозоидов, объем спермы, а также долю подвижных и морфологически нормальных сперматозоидов у каждого из участников.

Проведя анализ данных, собранных за несколько десятилетий, ученые обнаружили интересную закономерность. Мужчины с общим количеством подвижных сперматозоидов более 120 миллионов в эякуляте (это безупречный показатель) могут рассчитывать на жизнь на 2,7 года дольше по сравнению с мужчинами с общим количеством движущихся сперматозоидов от нуля до пяти миллионов (уровень патологии). В абсолютных цифрах ожидаемая продолжительность жизни мужчин с низким общим количеством подвижных сперматозоидов составляла 77,6 года, а для полностью здоровых по этому показателю — 80,3 года. Аналогичные различия между самой низкой и самой высокой категориями качества спермы наблюдались и по другим параметрам.

Для анализа применили метод, известный как Cox-регрессионный анализ: он позволил ученым оценить влияние различных факторов на время до наступления определенного события — в данном случае смерти. Анализ включал учет других факторов, таких как возраст и состояние здоровья. Это позволило исследователям сделать вывод о значимости качества спермы как независимого фактора, влияющего на продолжительность жизни.

Авторы подчеркнули, что качество спермы не единственный фактор, который сказывается на продолжительности жизни. Многие другие аспекты, такие как образ жизни, питание и генетика, тоже играют важную роль. Однако новая научная работа показала, что этот показатель может служить важным индикатором общего состояния здоровья и потенциально предсказывать долголетие.

Ранее Naked Science отмечал, что качество спермы с 1970-х годов резко упало по всему миру. Ученые связали это с одновременным снижением уровня тестостерона (в мужском организме он вырабатывается в основном там же, где и сперматозоиды). Тот же падающий тестостерон уже привел к снижению физической силы мальчиков наших дней до уровня девочек 1970-х годов. В сочетании с выводами из нового исследования это создает существенные угрозы для длительности жизни мужчин.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.