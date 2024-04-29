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2 часа назад
КБГУ
44

В КБГУ разработали новый метод высокотемпературного электрохимического синтеза нанодисперсных порошков

4.3

Группа ученых КБГУ разработала принципиально новый метод высокотемпературного электрохимического синтеза нанодисперсных порошков карбида молибдена и вольфрама. Технология уникальна и не имеет аналогов в мире.

КБГУ
# вольфрам
# карбид молибдена
# нанопорошки
Молибден
Молибден / ©Alchemist-hp, www.pse-mendelejew.de, ru.wikipedia.org

Метод позволяет проводить сложные электрохимические процессы с участием ионов тугоплавких металлов в одной стадии, что ранее считалось невозможным. Концентрат до сих пор перерабатывали в несколько этапов на различных предприятиях. Теперь планируется объединить весь цикл от добычи вольфрама и молибдена до выпуска конечного изделия.

Дальнейшие работы по внедрению нового метода проводятся совместно с заводом «Гидрометаллург» в городе Невинномысск. Ожидается, что его применение принесет существенные экономические выгоды за счет оптимизации затрат энергии и ресурсов труда. Кроме того, новый метод уже прошел испытания на заводе «Терекалмаз» и показал увеличение прочности металлических изделий в разы.

«Нано-кристаллическими порошками карбида молибдена и вольфрама можно покрывать и различные металлические подложки. Как показали испытания на заводе «Терекалмаз», прочность буровых и других инструментов, на которые нанесена микрочастица, увеличивается в 1,5 – 2 раза», – отметил Хасби Кушхов, научный руководитель проекта, профессор КБГУ.

Также, в химической лаборатории Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова были разработаны новые электродные материалы на основе лантанидов, которые способны заменить дорогостоящую платину в электрохимических устройствах. Эти материалы будут использованы для различных процессов окисления водорода и восстановления кислорода.

Технологии синтеза электрокатализаторов для водородной энергетики на основе нанокомпозитов карбидов вольфрама и молибдена разрабатываются при участии Южного Федерального университета (Ростов-на-Дону) и Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (Екатеринбург). Проект является частью программы «Приоритет 2030».

По синтезу карбидов вольфрама и молибдена патенты уже получены: один из них евразийский. К разработке проявляют интерес предприятия в нефтехимической, газовой и горнодобывающей отрасли, строительной индустрии и военно-промышленного комплекса.

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КБГУ
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КБГУ является крупным университетским комплексом, в котором объединены разнопрофильные, разноуровневые учреждения, реализующие программы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. В общей сложности здесь обучается более 19 000 человек, а в системе непрерывного образования более 8 000 человек.
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КБГУ
# вольфрам
# карбид молибдена
# нанопорошки
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