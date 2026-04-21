Рельеф Марса объяснили влиянием массивного спутника в прошлом
По версии астрофизика из США, две расположенные с противоположных сторон обширные выпуклости на поверхности Красной планеты представляют собой застывшие приливные «горбы». Это следствие долгого воздействия крупной луны, которая располагалась на синхронной орбите, то есть все время держалась в небе над Марсом в одной и той же точке.
Знаменитый почти 22-километровый марсианский вулкан Олимп и три стоящих рядом на одной линии горы Аскрийская, Павлина и Арсия — самые заметные возвышенности вулканического нагорья Фарсида, которое располагается в экваториальной области и простирается на территории размером с Европу. Эта область настолько массивна, что ее даже считают виновницей наклона оси вращения Марса.
С противоположной стороны, тоже приблизительно в районе экватора, находится менее высокое, но все же внушительное поднятие, на котором есть 13-километровый вулкан Элизий, одноименная равнина, плато Большой Сирт, Сабейская Земля. Вдвоем эти «выпуклости» на Марсе сильно искажают форму планеты: она на самом деле выглядит не как сплюснутый шар, ее геометрия сложнее — длина, ширина и высота сильно различаются. Это называется триаксиальностью.
До сир пор было принято считать, что все эти особенности образовались только в результате внутренних процессов. Но астрофизик и планетолог из Военно-морской обсерватории США Михаил Эфроимский в этом сомневается. Он считает неслучайным то, что эти две области оказались практически ровно друг напротив друга. В статье, недавно опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, ученый более подробно изложил уже предложенное им ранее интересное объяснение такого своеобразия марсианского рельефа: это может оказаться результатом гравитационного влияния массивного спутника.
Астрофизик назвал эту гипотетическую луну Нерио — в честь мифической супруги античного бога войны. По расчетам, для формирования Фарсиды это небесное тело должно было быть несравненно крупнее и массивнее нынешних марсианских лун Фобоса и Деймоса: Нерио весила как три процента массы Марса. Пропорционально это даже больше, чем Луна по сравнению с Землей.
Эта предполагаемая марсианская луна не только была все время обращена к планете одной и той же стороной. Она еще держалась над поверхностью Марса в одном и том же месте, то есть обращалась вокруг него ровно с той же скоростью, с какой сам Марс вращался вокруг своей оси, притом почти ровно в плоскости экватора планеты. Над Землей именно так «висят» некоторые искусственные спутники, запущенные на высоту около 36 тысяч километров, и такую их орбиту называют геостационарной. Высота орбиты Нерио предполагается на уровне примерно 17-18 тысяч километров над поверхностью, то есть немного ниже, чем сейчас у Деймоса.
Согласно сценарию автора гипотезы, Нерио существовала в самом начале истории Марса и всей Солнечной системы — 4,6-3,8 миллиарда лет назад. Тогда Красная планета была еще горячей и обладала мягкой, податливой корой. За счет «зависания» над одним и тем же полушарием Марса его луна своим притяжением приподнимала эту кору и создала приливный «горб», который мы теперь наблюдаем как Фарсиду. Его «антипод» Элизий, в свою очередь, — следствие центробежной силы от вращения системы Марс — Нерио вокруг общего центра масс.
По версии ученого, Нерио была обречена из-за влияния Солнца, тяжелой астероидной бомбардировки в те времена и возникновения марсианского океана, который многократно усилил приливные эффекты. Все это быстро нарушило стабильность орбиты спутника. Кстати, любопытное совпадение: рассчитанная скорость вращения Марса в тот момент почти совпала с современной. Но главное, что предполагаемая луна должна была спускаться все ниже и в конце концов полностью разрушиться, а созданные ею приливные возвышения к тому времени уже успели застыть, потому сохранились до сегодняшнего дня.
