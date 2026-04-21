  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 апреля, 10:46
Адель Романенкова
28

Рельеф Марса объяснили влиянием массивного спутника в прошлом

❋ 5.1

По версии астрофизика из США, две расположенные с противоположных сторон обширные выпуклости на поверхности Красной планеты представляют собой застывшие приливные «горбы». Это следствие долгого воздействия крупной луны, которая располагалась на синхронной орбите, то есть все время держалась в небе над Марсом в одной и той же точке.

Топографическая карта Марса / © NASA/JPL

Знаменитый почти 22-километровый марсианский вулкан Олимп и три стоящих рядом на одной линии горы Аскрийская, Павлина и Арсия — самые заметные возвышенности вулканического нагорья Фарсида, которое располагается в экваториальной области и простирается на территории размером с Европу. Эта область настолько массивна, что ее даже считают виновницей наклона оси вращения Марса.

С противоположной стороны, тоже приблизительно в районе экватора, находится менее высокое, но все же внушительное поднятие, на котором есть 13-километровый вулкан Элизий, одноименная равнина, плато Большой Сирт, Сабейская Земля. Вдвоем эти «выпуклости» на Марсе сильно искажают форму планеты: она на самом деле выглядит не как сплюснутый шар, ее геометрия сложнее — длина, ширина и высота сильно различаются. Это называется триаксиальностью.

До сир пор было принято считать, что все эти особенности образовались только в результате внутренних процессов. Но астрофизик и планетолог из Военно-морской обсерватории США Михаил Эфроимский в этом сомневается. Он считает неслучайным то, что эти две области оказались практически ровно друг напротив друга. В статье, недавно опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, ученый более подробно изложил уже предложенное им ранее интересное объяснение такого своеобразия марсианского рельефа: это может оказаться результатом гравитационного влияния массивного спутника.

Астрофизик назвал эту гипотетическую луну Нерио — в честь мифической супруги античного бога войны. По расчетам, для формирования Фарсиды это небесное тело должно было быть несравненно крупнее и массивнее нынешних марсианских лун Фобоса и Деймоса: Нерио весила как три процента массы Марса. Пропорционально это даже больше, чем Луна по сравнению с Землей.

Эта предполагаемая марсианская луна не только была все время обращена к планете одной и той же стороной. Она еще держалась над поверхностью Марса в одном и том же месте, то есть обращалась вокруг него ровно с той же скоростью, с какой сам Марс вращался вокруг своей оси, притом почти ровно в плоскости экватора планеты. Над Землей именно так «висят» некоторые искусственные спутники, запущенные на высоту около 36 тысяч километров, и такую их орбиту называют геостационарной. Высота орбиты Нерио предполагается на уровне примерно 17-18 тысяч километров над поверхностью, то есть немного ниже, чем сейчас у Деймоса.

Согласно сценарию автора гипотезы, Нерио существовала в самом начале истории Марса и всей Солнечной системы — 4,6-3,8 миллиарда лет назад. Тогда Красная планета была еще горячей и обладала мягкой, податливой корой. За счет «зависания» над одним и тем же полушарием Марса его луна своим притяжением приподнимала эту кору и создала приливный «горб», который мы теперь наблюдаем как Фарсиду. Его «антипод» Элизий, в свою очередь, — следствие центробежной силы от вращения системы Марс — Нерио вокруг общего центра масс.

По версии ученого, Нерио была обречена из-за влияния Солнца, тяжелой астероидной бомбардировки в те времена и возникновения марсианского океана, который многократно усилил приливные эффекты. Все это быстро нарушило стабильность орбиты спутника. Кстати, любопытное совпадение: рассчитанная скорость вращения Марса в тот момент почти совпала с современной. Но главное, что предполагаемая луна должна была спускаться все ниже и в конце концов полностью разрушиться, а созданные ею приливные возвышения к тому времени уже успели застыть, потому сохранились до сегодняшнего дня.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
293 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Биофабрикация. Инструкция по применению
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
21 Апр
1000
Статус и значение храмов: экономика и персонал
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Апр
Бесплатно
Что такое квантовая реальность?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Композиты. Что такое углеволокно?
Павильон «АТОМ»
Москва
Экскурсия
22 Апр
Бесплатно
Орбитальные резиденции космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Апр
600
Космонавтика: ценности и смыслы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Анальгезия: всегда ли отсутствие боли – это благо?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Апр
800
Гражданская война: 1850-1860-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Травмы мозга и другие неприятности сознания
Московский институт психоанализа
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно