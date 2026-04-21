Ученые из России разработали алгоритм для точных прогнозов финансовых рядов
Исследователи факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ сравнили более 200 тысяч конфигураций моделей для прогноза цен акций и реализованной волатильности и показали, что его можно улучшить, если заранее отсеять шумы конкретных частот. Этот прием повысил точность в 65% случаев. Также авторы разработали собственный алгоритм, сопоставимый с лучшими моделями по точности, но при этом требующий меньше вычислительных мощностей.
Финансовые временные ряды — это последовательность значений, меняющихся во времени, например цены акций или их волатильность (насколько сильно эти цены колеблются). Такие данные сложно прогнозировать, так как на них влияет множество факторов: новости, поведение инвесторов, технологические изменения и случайные события. Эти влияния часто накладываются друг на друга, из-за чего закономерности в данных становятся нестабильными. Поэтому модели для прогноза либо требуют сложной настройки под конкретный случай, либо выдают результат, который будет неприменим на практике.
Исследователи Научно-учебной лаборатории моделей и методов вычислительной прагматики ФКН НИУ ВШЭ предложили использовать вейвлет-преобразования для более точного прогнозирования финансовых временных рядов. Вейвлет-преобразования — это способ представить временной ряд как сумму компонент с разной детализацией и отделить шумы различного порядка. Результаты опубликованы в журнале Applied Soft Computing.
Чтобы проверить это, они взяли реальные данные по 89 финансовым активам — акциям компаний и криптовалютам. Это были ряды средних дневных цен и реализованные волатильности, рассчитанные по данным с шагом в пять минут. Эти активы разбивались на кластеры, после чего выбирались ведущие активы в каждом кластере. На них авторы сравнивали разные подходы к прогнозированию: классические эконометрические модели, методы машинного обучения, нейросети и собственный алгоритм — метод тройной поправки. Всего они протестировали 200 тысяч конфигураций моделей.
Алгоритм авторов показал хорошие результаты. В отличие от классических моделей, он не использовал заранее зафиксированные параметры, а обновлял их на каждом шаге прогноза и одновременно учитывал несколько типов отклонений в данных. За счет этого метод лучше адаптировался к изменениям рынка. На рядах средних дневных цен он занял второе место, немного уступив наивному прогнозу в общем ранжировании по Коупленду и обойдя прочие методы при полном сравнении абсолютных величин. Для рядов волатильности результаты были менее однозначными, но в сочетании с вейвлет-преобразованиями метод часто давал лучший или близкий к лучшему прогноз. При этом он оставался вычислительно проще многих альтернатив и не требовал сложного подбора параметров.
«Хотя метод тройной поправки не всегда дает наилучший результат для каждого конкретного ряда, он стабильно показывает хороший прогноз для большинства случаев, а именно этого часто не хватает на практике. Узкоспециализированные модели могут работать лучше, но быстро теряют эффективность при изменении условий», — комментирует один из авторов исследования, научный сотрудник Научно-учебной лаборатории моделей и методов вычислительной прагматики ФКН НИУ ВШЭ Вячеслав Маневич.
Эксперименты показали, что вейвлет-преобразования улучшают прогнозы более чем в 65% случаев. В отличие от, например, преобразования Фурье, они позволяют одновременно учитывать и время, и частоту сигнала. В результате модель получает более очищенные данные и может точнее уловить закономерности. При этом эффект зависит от типа данных: для цен акций преобразования помогали лучше выделить тренд на фоне рыночного шума, а для волатильности — точнее описать резкие и неравномерные изменения, из-за которых прогноз обычно особенно сложен.
Авторы подчеркивают, что даже небольшое улучшение точности с помощью подобных методов может дать ощутимый прирост прибыли, особенно при больших оборотах. В дальнейшем исследователи планируют изучить, как автоматически подбирать оптимальные вейвлет-преобразования и как расширить метод на многошаговые прогнозы — например, для задач бизнеса, энергетики или медицины, где важно предсказывать не только следующий шаг, но и более долгосрочные изменения.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.
Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
27 Февраля, 2019
Что такое Большой отскок
5 Сентября, 2016
Гиганты моря: сегодня и завтра
9 Января, 2016
Топ лучших снайперских винтовок мира
