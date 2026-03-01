  • Добавить в закладки
Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
1 марта, 08:55
Рейтинг: +483
Посты: 1038

Новые рои микророботов используют вихри чтобы поднимать объекты, в 45 000 раз превышающие их собственную массу

Новое исследование показало, что рои магнитных микророботов способны манипулировать объектами, значительно превосходящими их по размеру и весу, создавая мощные гидродинамические силы. 

Сообщество
# медицина
# Роботы
# технологии
Рои магнитных микророботов / © MPI-IS
Рои магнитных микророботов / © MPI-IS

Ученые научились управлять такими роями, заставляя их перемещать, вращать и собирать объекты — и все это без какого-либо физического контакта. Разработка ведется исследователями из Института интеллектуальных систем Общества Макса Планка (Германия), Мичиганского университета (США) и Корнеллского университета (США).

Вместо прямого соприкосновения микророботы диаметром всего 300 микрометров используют так называемый жидкостный крутящий момент: они создают контролируемые вихри в окружающей жидкости, за счет которых воздействуют на более крупные объекты.

С помощью магнитного поля коллективы микророботов формируют управляемые потоки, способные вращать шестерни, собирать конструкции и перемещать материалы, не прикасаясь к ним. Эти результаты открывают перспективы для серьезных прорывов в микропроизводстве и медицине, где особенно важно бережное обращение с хрупкими компонентами.

Каждый микроробот имеет диаметр всего около 300 микрометров — примерно с крупинку соли. Под воздействием внешнего магнитного поля эти крошечные цилиндры начинают вращаться. Вращаясь, они создают в жидкости миниатюрные водовороты.

Когда роботы объединяются в «коллектив», их индивидуальные потоки сливаются в мощную силу, известную как жидкостный крутящий момент.

Вместо прямого толкания или захвата рои используют гидродинамические силы, выполняя высокоточные механические операции на микромасштабе. Согласно исследованию, этот бесконтактный механизм позволяет крошечным роботам за счет движения жидкости вращать шестерни, перемещать структуры и собирать сложные конфигурации, многократно превосходящие их собственные размеры.

Направление и скорость вращения объекта можно изменять, варьируя количество роботов, частоту их вращения или их пространственное расположение.

В одном из экспериментов рой сумел привести во вращение трехмерный объект, масса которого более чем в 45 000 раз превышала массу одного робота.

В перспективе подобные технологии смогут автономно собирать миниатюрную электронику или перемещаться внутри человеческого организма, доставляя биологические образцы и выполняя малоинвазивные медицинские процедуры.

В ближайшем будущем микророботы потенциально смогут использоваться во внутренней медицине: передвигаться по кровотоку, устраняя закупорки артерий, или собирать медицинские импланты непосредственно внутри тела.

Возможность адресной доставки лекарственных препаратов к конкретным органам обеспечит точечное лечение и одновременно защитит здоровые ткани от побочного воздействия.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
26 февраля, 12:20
Татьяна Зайцева

Анализы мочи шимпанзе отчасти подтвердили гипотезу о «пьяной обезьяне»

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Биология
# алкоголь
# ферментация
# фрукты
# шимпанзе
26 февраля, 22:00
Максим Абдулаев

Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Антропология
# антропогенез
# антропология
# генетика
# древняя днк
Последние комментарии

Николай Цыгикало
15 минут назад
Mikhail, статья весьма любопытная. Но ляпы есть ляпы, их стоит не допускать, стремиться уменьшать и исправлять в любом издании. Сам факт такого ляпа не

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Mikhail Lukashev
27 минут назад
Николай, ну я согласен. Но это научпоп-ресурс, не более и не менее. Это не статья в рецензируемом журнале. Статья сама по себе интересная.

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Сергей Механик
31 минута назад
Что ж, значит люди в этом аспекте более похожи на кошек. 😏

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Николай Цыгикало
34 минуты назад
Mikhail, неверно по определениям, что такое метеорит. Не соответствует фактической картине. Не красит научно-популярный ресурс. Хотя в целом ничего

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Mikhail Lukashev
37 минут назад
Николай, ну я же написал: написано кривовато. Но, в общем, не преступно для русского языка-)

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Николай Цыгикало
51 минута назад
Mikhail, если не стал метеоритом, то и вещество не метеоритное.Метеор лететь не может, это не предмет, а явление в атмосфере. "пишу о том, не знаю о чем". :)

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Mikhail Lukashev
52 минуты назад
евгений, это вы, как понимаю, из графика Time Spent per Visit взяли. Ну на то он и per visit. Может, инет у них медленный, и потому смотрят они дольше за одно

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Malik Greek
58 минут назад
Отличная статья. И ни одной ру мра*и из треклятого geoip:ru. Впн наше все, а вк пусть отлиз***ет у Газпромбанка, сами у себя)

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

евгений Русский
7 часов назад
Mikhail, Да. Особенно удивила Украина с 8 местом в мире по времени просмотра. Может смотрят как там родня устроилась?

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Andy Caufman
8 часов назад
Практически перепись заблокированного или планируемого к блоку. Казалось бы, причем тут честная конкуренция

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Кащей
9 часов назад
Боевые аналитики в комментариях вперёд 🤣🤣🤣

Аналитики США назвали мирового лидера по числу основных боевых танков

DivineCats Stories
10 часов назад
Технически альтруизм это тоже следствие эгоизма Просто кошки честны в своих намерениях и эмоциях мяу

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Надежда Каменова
10 часов назад
Вода вода вода Столько болтовни и никакой конкретикт

Ученые установили срок формирования привычки. И это не 21 день

Mikhail Lukashev
11 часов назад
Николай, ну, в общем-то, по тексту: "метеоритного вещества", а не "метеоритов". Да, кривовато, конечно, написано. Но, по сути: летит метеор,

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Николай Цыгикало
11 часов назад
"Каждый день в атмосферу входят тонны метеоритного вещества, но большая часть его сгорает, не долетая до поверхности." Метеоритом называется

В Южной Америке нашли следы столкновения с астероидом возрастом 6,3 миллиона лет

Кино Киноев
11 часов назад
Вячеслав, ну правильно - кот хотел чтобы с НИМ поиграли...

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Mikhail Lukashev
11 часов назад
Иван, там столько интересной статистики по вашей ссылке: читать - не перечитать-) Автор статьи действительно же прошлась в тексте по всем

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Денис Антонов
12 часов назад
На реддите забавно - русский паблик забанен, паблики про суицид нет. Вот такая свобода слова

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Денис Антонов
12 часов назад
И на всех западных платформах нет свободы слова. Особенно реддит

Топ-20 самых посещаемых сайтов мира в 2026 году

Михаил Духонин
12 часов назад
И ещё... В статье описали типичное поведение кошки, бегущей к холодильнику, когда хозяин входит на кухню. А до того кошка просто наблюдала за тем, как

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

