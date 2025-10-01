  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 октября, 14:26
Адель Романенкова
39

У крупного объекта возле молодой звезды нашли протолунный диск

❋ 4.9

В системе протозвезды в шести сотнях световых лет от нас наблюдают объект как минимум в 14 раз массивнее Юпитера, окруженный собственным газопылевым диском. Это редчайший шанс увидеть, как у только что возникших планет формируются луны.

Астрономия
# коричневые карлики
# космос
# протопланетные диски
# формирование систем
# экзолуны
Протолунный диск, окружающий массивного компаньона звезды CT Cha A, в представлении художника
Протолунный диск, окружающий массивного компаньона звезды CT Cha A, в представлении художника / © NASA, ESA, CSA, STScI, Gabriele Cugno (University of Zu00fcrich, NCCR PlanetS), Sierra Grant (Carnegie Institution for Science), Joseph Olmsted (STScI), Leah Hustak (STScI)

На сегодня у Юпитера известно уже 97 спутников. После того как Галилей в начале XVII века первым увидел крупнейшие четыре, просвещенные умы стали рассматривать это «семейство» как Солнечную систему в миниатюре. Все галилеевы луны — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — вместе с еще четырьмя спутниками обращаются вокруг газового гиганта почти ровно в плоскости его экватора.

У некоторых из них есть даже более примечательная особенность: пока Ганимед совершает один полный оборот вокруг планеты, Европа успевает сделать два, а Ио — четыре. Такая гармония называется орбитальным резонансом.

Все это считают верными признаками того, что восемь лун сформировались вместе с Юпитером. То есть в те времена, когда Солнце еще было окружено протопланетным диском, зарождавшийся в нем Юпитер имел собственный — протолунный — диск.

Недавно нечто похожее удалось рассмотреть в системе звезды, расположенной примерно в 625 световых годах от нас. По оценкам, она возникла всего 1,6 миллиона лет назад. Для сравнения, Солнечной системе — 4,6 миллиарда лет. О необычной «находке» астрофизики из Швейцарии и США рассказали в недавней статье для The Astrophysical Journal Letters.

По их данным, родительская звезда в этой CT Cha A имеет массу 0,9 Солнца, то есть она почти как наша. У нее есть компаньон CT Cha b, который расположен почти в 100 раз дальше от нее, чем Юпитер от Солнца. Астрофизики осторожно называют его «объектом планетарной массы», но на самом деле по массе это уже не совсем планета: CT Cha b «весит» как 14-24 Юпитера. Меж тем объекты «тяжелее» 13 Юпитеров считаются коричневыми карликами — чем-то средним между планетой и звездой.

Внутри таких объектов в первое время их существования происходят сравнительно слабые термоядерные реакции, которые дают им собственное излучение. Впрочем, в определенном смысле CT Cha b все же подходит под определение планеты: исследователи уверены, что он сформировался не как «самостоятельное» небесное тело, а как спутник намного более крупного и массивного.

В то же время объект своей гравитацией создал нечто вроде «государства в государстве»: вокруг него прослеживается его собственный газопылевой диск, в котором наверняка скоро сформируется целая коллекция спутников. По данным наблюдений, он простирается на расстояние более восьми астрономических единиц от CT Cha b.

Напомним, Юпитер расположен в 5,2 астрономической единицы от Солнца. Значит, он в 5,2 раза дальше от него, чем Земля. Выходит, CT Cha b создает собственную систему размером с немалую часть Солнечной.

Содержание различных веществ в системе CT Cha (родительская звезда обозначена символом звезды, ее компаньон — выше справа) / © Gabriele Cugno and Sierra L. Grant, 2025

Ученые обратили внимание, что по составу этот огромный протолунный диск разительно отличается от вещества протопланетного, то есть окружающего звезду: в последнем по спектру отражаемого им излучения прослеживается огромное количество воды, но в диске CT Cha b ее не «видно» совсем, зато наблюдается целый набор углеводородов, в том числе ацетилен, этан, бензол, метилацетилен, диацетилен, а еще углекислый газ. Как раз этих веществ в диске родительской звезды не обнаруживается.

Предстоит найти объяснение этой разнице. Исследователи подозревают, что собственное излучение массивного компаньона успело сильно изменить химический состав окружающей его материи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
223 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# коричневые карлики
# космос
# протопланетные диски
# формирование систем
# экзолуны
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Как сделать IT-стартап и не выгореть
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Аргументация: правила, ошибки и уловки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
01 Окт
750
Нейробиология любопытства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
«Чипирование» в нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
География в будущем и будущее географии
Русское географическое общество
Москва
Лекция
02 Окт
500
Почему цветы цветные? Экология растительных пигментов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Орбитальный фитнес-зал
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
03 Окт
Бесплатно
Небо над ВДНХ: дневник наблюдателя
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 13:22
Адель Романова

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# обитаемые планеты
# техносигнатуры
28 сентября, 16:44
Редакция Naked Science

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.

С точки зрения науки
# атомная энергетика
# атомные реакторы
# АЭС
# БН-1200
# БРЕСТ
# Россия
# технологии
# ядерная энергия
Выбор редакции
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые решили фундаментальную математическую проблему — «задачу о двуруком бандите»

    1 октября, 14:54

  2. У крупного объекта возле молодой звезды нашли протолунный диск

    1 октября, 14:26

  3. Эксперимент с антинейтрино опроверг гипотезу дополнительных измерений

    1 октября, 13:49

  4. Мысли мышей впервые «прочитали» по выражению морды

    1 октября, 13:29
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Igor Игорь
10 минут назад
Питон, В ЮАР копнули, так сразу сенсацию откопали - Homo naledi, возраст найденных остатков Homo naledi составил около 335—236 тысяч лет, хотя изначально

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

Igor Игорь
12 минут назад
Это еще Индию не копали, а ведь через неё обязаны были проходить пути миграции древних Homo

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

Driving Life
13 минут назад
Тұрсын, бер экономик зона булгач анда сезгэдэ кутарып ясарга куп вакыт китте, вакыт югалды

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Марат Жашуев
26 минут назад
Бедная Ольга! Сколько диванных критиков вас ожидали тут! Ну где вы были Ольга!

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Дмитрий Шешнёв
2 часа назад
Алексей, ты о семье думай, а не о "Рассее"

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Иван Колупаев
2 часа назад
Дмитрий, так у нас тоже на мигрантов гонят и жалуются на нехватку. Но роботов пока не придумали строительных.

Паукоподобный строительный робот будет возводить по одному дому в день

Юрий Бурак
2 часа назад
Кринж полный. Это просто концепт-арты для какой-то буйной фантазии, без малейшего технического обоснования, лишь бы смотрелось красиво. Никакой

Внеземная архитектура: 9 проектов лунных колоний

Алексей Янюк
3 часа назад
Рассея в перде всех!!!

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Timur Sultanov
3 часа назад
А как же 3I/Atlas который куда то летит и подруливает ? )) А как же зона 51 в США ? Там явно скрывают нечто из космоса.

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Timur Sultanov
3 часа назад
Дмитрий, а как же рептилойды ? 😂

У ближайших стареющих звезд заподозрили наличие искусственных защитных экранов

Seryoga. Versus.
4 часа назад
Sergiy, лечитесь дядя,но думаю уже поздно

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Driving Life
4 часа назад
Ну, теперь понятно чё у нас хотят отнять ЕС ))) Почему всё время зубы точат

Рейтинг: цены на бензин в разных городах в 2025 году

Семен Слепцов
4 часа назад
Имхо, это химический процесс, в результате которого происходит люминесценция, без всяких молний и горения... :)

Физики узнали, что вызывает бесовские огоньки на болотах

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Сначала они отправляют мигрантов в концлагеря на островах, а потом думают что делать с нехваткой рабочей силы. Вот она цивилизация... ...с сараями))

Паукоподобный строительный робот будет возводить по одному дому в день

+ + + + + | + + + + +
4 часа назад
Тфу, до 45 тесла китайцам ещё попыжиться! "Во время эксперимента магнит зарядили до 35,1 тесла. Он стабильно проработал 30 минут, после чего его

В Китае создали магнитное поле, которое в 700 тысяч раз мощнее земного

Sam Dowson
4 часа назад
Научные центрифуги, создающие градиент молекул в пробирке по массе, под 100 000 об/мин, не считаются?

Китай запустил самую мощную в мире центрифугу

Ktoeto Hz
4 часа назад
Анастасия, рентген птице будут делать, чтобы подобрать лечение

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Юлия Николаева
5 часов назад
Да у меня такой же вопрос, и ещё отражение цели, как будто в неё выстрелить хотят

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Кино Киноев
5 часов назад
Карта очень шакальная

Карта: 20 самых высоких небоскребов мира

Анастасия Заборня
5 часов назад
Почему в категории Сохранение природы распластанная приклеенная скотчем птица, как будто на ней эксперименты ставят? Что это?

Потрясающие птицы: объявлены победители фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2025

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно