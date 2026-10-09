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Археологи выяснили, как ухаживали за телом знатные китайцы 1300 лет назад

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Хорошо сохранившиеся древние косметические средства встречаются гораздо реже, чем украшения и предметы быта. Поэтому даже небольшое количества вещества, пролежавшего 1300 лет в закрытой емкости, может рассказать о повседневных привычках людей прошлого больше, чем целый набор обычных артефактов.

Археология
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# Погребение
Захоронение в Китае
a) Гроб и само захоронение; показана лакированная шкатулка с серебряным футляром. b) Серебряный футляр, служивший вместилищем для остатков средства. c) Остатки, собранные с внутренней поверхности футляра / Yanfei Wei et al., npj Heritage Science, 2026

Ученые из Института культурных реликвий и археологии провинции Ганьсу (Китай) исследовали остатки уходового средства, сохранившиеся внутри серебряной баночки, найденной в гробнице Мурон Чжи. Этот представитель правящей семьи сяньбийского государства Тогон жил в эпоху китайской династии Тан, примерно в 690-705 годах. Статью опубликовали в журнале npj Heritage Science.

Гробницу обнаружили в провинции Ганьсу на северных склонах гор Цилянь, примерно в 35 километрах к востоку от города Увэй. Ее исследовали в 2019 году. 

Возле головы погребенного нашли лакированную шкатулку с бронзовым зеркалом, деревянной расческой и небольшим серебряным футляром. Он был плотно закрыт крышкой, а на внутренней поверхности сохранился коричневатый остаток. Признаков вскрытия захоронения или вторичного попадания вещества археологи не обнаружили. Сама баночка была небольшой: 2,8 сантиметра в высоту и 5,5 сантиметра в диаметре.

Исследователи отобрали небольшое количество вещества и изучили его состав. Внешне остаток средства выглядел неоднородным: в темно-коричневой массе были заметны более светлые участки и частицы. Как выяснилось, минеральную часть в основном составлял кальцит — форма карбоната кальция. Анализ показал его высокую чистоту.

Соотношения магния и стронция к кальцию были совместимы с возможным биогенным происхождением карбоната, то есть с использованием вещества, образовавшегося в живом организме. Однако сами по себе эти показатели не позволили определить его источник однозначно.

Органическая часть оказалась богатой липидами, к которым относятся, например, жиры и родственные им соединения. В ней ученые обнаружили длинноцепочечные жирные кислоты, эфиры и кальциевые соли жирных кислот. Набор жирных кислот был совместим с присутствием жиров животного происхождения.

Авторы исследования предложили несколько возможных источников жировой основы. Среди них — жиры жвачных животных и молочные липиды. Установить, какое именно сырье использовали, не удалось.

Затем ученые проверили происхождение серебра и меди, обнаруженных в образце. Но, как показали результаты анализа, они в основном были связаны с самой баночкой и продуктами коррозии или переноса материала со стенок. Это позволило отделить исходный состав смеси от изменений, произошедших за время ее хранения в серебряной емкости.

Сочетание минерала с жирной основой оказалось важной подсказкой. Кальциевый карбонат мог придавать смеси плотность, непрозрачность и определенную текстуру, а жир служил средой, благодаря которой минеральные частицы можно было равномерно наносить на кожу. Именно поэтому состав больше соответствовал специально приготовленной смеси, чем случайному осадку или остаткам одного природного вещества.

Такую трактовку поддержал и исторический контекст. В медицинских текстах эпохи Тан встречались упоминания средств, для которых порошки смешивали с животными жирами, костным мозгом или молочными жирами. Были и описания средств для ухода за лицом и кожей.

К тому же серебряный футляр лежал рядом с зеркалом и расческой возле головы усопшего. Такая комбинация предметов намекает, что они относятся к предметам личной гигиены. Поэтому исследователи посчитали найденное в баночке вещество как средство для наружного применения, вероятно, косметическое или предназначенное для ухода за кожей.

Неизвестно, каким именно кремом или мазью пользовался Мурон Чжи. Но эта находка дала другое, более надежное свидетельство: знать государства Тогон использовала сложные уходовые средства, в которых минеральный компонент сочетался с жировой основой. Химический анализ позволил узнать о такой практике не только из письменных источников, но и непосредственно изучить ее.

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Археология
# археологи
# гробница
# китай
# крем
# Погребение
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